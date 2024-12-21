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إسرائيل تعثر على بقايا حطام طائرة سقطت بسوريا في 1974.. فيديو
إسرائيل تعثر على بقايا حطام طائرة سقطت بسوريا في 1974.. فيديو
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت، بأن قوات الجيش الإسرائيلي عثرت على حطام طائرة سقطت بالأراضي السورية في العام 1974. 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T22:43+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء السبت، أنه بعد مرور 50 عاما على تحطمها، عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على حطام طائرة هليكوبتر تحطمت على جبل الشيخ في العام 1974.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الطائرة قد تم إرسالها لإنقاذ مجموعة من الجنود أصيبوا بصاروخ سوري، وخلال العملية نفسها، قُتل ستة جنود كانوا على متن المروحية.وأشارت القناة إلى أنه تم جلب الجزء الذي عثرت عليه القوات الإسرائيلية إلى بلادهم قبل عدة أيام.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطر مسلحون ينتمون إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20241220/استطلاع-رأي-إسرائيلي-61-يرون-بقاء-الجيش-بالمناطق-التي-احتلها-في-سوريا-1096004424.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار

إسرائيل تعثر على بقايا حطام طائرة سقطت بسوريا في 1974.. فيديو

22:43 GMT 21.12.2024
© AP Photo / Str/HOطائرة إسرائيلية
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Str/HO
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت، بأن قوات الجيش الإسرائيلي عثرت على حطام طائرة سقطت بالأراضي السورية في العام 1974.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء السبت، أنه بعد مرور 50 عاما على تحطمها، عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على حطام طائرة هليكوبتر تحطمت على جبل الشيخ في العام 1974.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن الطائرة قد تم إرسالها لإنقاذ مجموعة من الجنود أصيبوا بصاروخ سوري، وخلال العملية نفسها، قُتل ستة جنود كانوا على متن المروحية.
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
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أمس, 09:23 GMT
وأشارت القناة إلى أنه تم جلب الجزء الذي عثرت عليه القوات الإسرائيلية إلى بلادهم قبل عدة أيام.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطر مسلحون ينتمون إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر بعد مفاوضات التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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