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القوات الروسية تحرر بلدة أوستروفسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20241221/الشرطة-الزامبية-تعتقل-شخصين-مشتبه-بهما-بإيذاء-رئيس-البلاد-بـالسحر-1096039995.html
الشرطة الزامبية تعتقل شخصين مشتبه بهما بإيذاء رئيس البلاد بـ"السحر"
الشرطة الزامبية تعتقل شخصين مشتبه بهما بإيذاء رئيس البلاد بـ"السحر"
سبوتنيك عربي
صرحت الشرطة الزامبية بأنها اعتقلت شخصين في العاصمة لوساكا للاشتباه في محاولتهما "إيذاء" رئيس البلاد هاكايندا هيشيليما، من خلال "السحر"، بحسب قولها. 21.12.2024, سبوتنيك عربي
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ونشرت إذاعة "زد إن بي سي" بيان الشرطة الزامبية، والذي جاء فيه: "نجحت الشرطة، بالتعاون مع إدارة الهجرة ووحدة مكافحة الإرهاب، في القبض على اثنين من المشتبه بهم خلال عملية في لوساكا... وعثر على المشتبه بهما بحوزتهم تمائم مختلفة، بما في ذلك حرباء حية، ويعتقد أنهما يمارسان مهنة السحر.. ومهمتهما المزعومة هي استخدام السحر لإيذاء رئيس الدولة".ووفقا لتقارير أولية للشرطة، تم توظيف الشخصين من قبل شقيق السياسي الزامبي المعارض إيمانويل جاي باندا، الموجود في الخارج.وقالت الشرطة إن المشتبه بهما سيمثلان أمام المحكمة قريبا، وفقا للبيان.
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العالم, زامبيا
العالم, زامبيا

الشرطة الزامبية تعتقل شخصين مشتبه بهما بإيذاء رئيس البلاد بـ"السحر"

13:25 GMT 21.12.2024
© Getty Images / Manuel Augusto Morenoعلم زامبيا
علم زامبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
© Getty Images / Manuel Augusto Moreno
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صرحت الشرطة الزامبية بأنها اعتقلت شخصين في العاصمة لوساكا للاشتباه في محاولتهما "إيذاء" رئيس البلاد هاكايندا هيشيليما، من خلال "السحر"، بحسب قولها.
ونشرت إذاعة "زد إن بي سي" بيان الشرطة الزامبية، والذي جاء فيه: "نجحت الشرطة، بالتعاون مع إدارة الهجرة ووحدة مكافحة الإرهاب، في القبض على اثنين من المشتبه بهم خلال عملية في لوساكا... وعثر على المشتبه بهما بحوزتهم تمائم مختلفة، بما في ذلك حرباء حية، ويعتقد أنهما يمارسان مهنة السحر.. ومهمتهما المزعومة هي استخدام السحر لإيذاء رئيس الدولة".

وكما هو مذكور في البيان، تم اعتقال المواطن الموزمبيقي مابوليسي كاندوندي، والزامبي ليونارد فيري.

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ووفقا لتقارير أولية للشرطة، تم توظيف الشخصين من قبل شقيق السياسي الزامبي المعارض إيمانويل جاي باندا، الموجود في الخارج.

والمعتقلان متهمان على وجه الخصوص بممارسة "السحر والقسوة على الحيوانات البرية".

وقالت الشرطة إن المشتبه بهما سيمثلان أمام المحكمة قريبا، وفقا للبيان.
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