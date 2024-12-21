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الـ"كورفيت" الروسي.. أضخم قوة من نوعها في العالم
الـ"كورفيت" الروسي.. أضخم قوة من نوعها في العالم
سبوتنيك عربي
ضمت البحرية الروسية سفينة صاروخية جديدة من فئة المشروع "22800"، التي تم تزويدها بمجموعة من الأسلحة الصاروخية عالية الدقة. 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T17:20+0000
2024-12-21T17:20+0000
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وتصنف سفن المشروع "22800" ضمن وحدات الـ"كورفيت"، التي يكون حجمها أقل من حجم الفرقاطات والمدمرات، حسبما ذكر موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.ولفت الموقع إلى أن طبيعة مهام الـ"كورفيت" ترتبط بمميزات معينة في تصميمها وخاصة ما يتعلق بعمق الغاطس (الجزء المغمور من السفينة)، الذي يحدد نطاق عمل هذا النوع من السفن الحربية.وتستطيع هذه السفن القيام بمهام عسكرية بالقرب من الشاطئ وفي أعالي البحار، على حد سواء.وتمثل قوة الـ"كورفيت" الروسي أضخم قوة من نوعها في العالم، لأنها تضم 83 وحدة بحرية من هذا النوع، الذي يمثل جزءا من أسطول يضم 781 وحدة بحرية تصنف في المرتبة الأولى عالميا.وبحسب إحصائيات الموقع، فإن قوة الـ"كورفيت" تمثل نحو 24 في المئة من حجم قوة الأسطول الروسي، وهو ما يجعلها ثاني أضخم قوة ضمن وحدات الأسطول الروسي بعد سفن الدورية، التي تمثل نحو 35 في المئة من قوته.وأفادت إدارة الاتصالات والمعلومات بوزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، بقبول أحدث سفينة صواريخ صغيرة من طراز "توتشا"، في سلاح البحرية، وقالت إنها السفينة الرابعة من سفن المشروع "22800"، وأنه تم تسليمها للبحرية في قاعدة سفن أسطول بحر قزوين.
https://sarabic.ae/20220925/بقدرات-شبحية-معلومات-عن-كورفيت-العقرب-الروسي-1068210629.html
https://sarabic.ae/20241207/لغم-بحري-روسي-يدمر-سفن-العدو-وغواصاته-1095586986.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي

الـ"كورفيت" الروسي.. أضخم قوة من نوعها في العالم

17:20 GMT 21.12.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالكورفيت الروسي "المشروع 22800"
الكورفيت الروسي المشروع 22800 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
ضمت البحرية الروسية سفينة صاروخية جديدة من فئة المشروع "22800"، التي تم تزويدها بمجموعة من الأسلحة الصاروخية عالية الدقة.
وتصنف سفن المشروع "22800" ضمن وحدات الـ"كورفيت"، التي يكون حجمها أقل من حجم الفرقاطات والمدمرات، حسبما ذكر موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
الأسطول الروسي - كاسحات ألغام البحر كوفروفيتس و إيفان غولوبيتس أثناء الاحتفال بيوم البحرية في سيفاستوبول، القرم الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
بقدرات شبحية… معلومات عن كورفيت "العقرب الروسي"
25 سبتمبر 2022, 11:33 GMT
ولفت الموقع إلى أن طبيعة مهام الـ"كورفيت" ترتبط بمميزات معينة في تصميمها وخاصة ما يتعلق بعمق الغاطس (الجزء المغمور من السفينة)، الذي يحدد نطاق عمل هذا النوع من السفن الحربية.
وتستطيع هذه السفن القيام بمهام عسكرية بالقرب من الشاطئ وفي أعالي البحار، على حد سواء.
وتمثل قوة الـ"كورفيت" الروسي أضخم قوة من نوعها في العالم، لأنها تضم 83 وحدة بحرية من هذا النوع، الذي يمثل جزءا من أسطول يضم 781 وحدة بحرية تصنف في المرتبة الأولى عالميا.
لغم بحري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2024
لغم بحري روسي يدمر سفن العدو وغواصاته
7 ديسمبر, 20:17 GMT
وبحسب إحصائيات الموقع، فإن قوة الـ"كورفيت" تمثل نحو 24 في المئة من حجم قوة الأسطول الروسي، وهو ما يجعلها ثاني أضخم قوة ضمن وحدات الأسطول الروسي بعد سفن الدورية، التي تمثل نحو 35 في المئة من قوته.
وأفادت إدارة الاتصالات والمعلومات بوزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، بقبول أحدث سفينة صواريخ صغيرة من طراز "توتشا"، في سلاح البحرية، وقالت إنها السفينة الرابعة من سفن المشروع "22800"، وأنه تم تسليمها للبحرية في قاعدة سفن أسطول بحر قزوين.
© Sputnikمشروع كورفيت الروسي 20380 "ريتيفي"
مشروع كورفيت الروسي 20380 ريتيفي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
مشروع كورفيت الروسي 20380 "ريتيفي"
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Зенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:14 GMT - سبوتنيك عربي"الخط المباشر" مع بوتين... فيديو19 ديسمبر, 13:02 GMT
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