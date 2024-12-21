https://sarabic.ae/20241221/الـكورفيت-الروسي-أضخم-قوة-من-نوعها-في-العالم-1096045053.html

الـ"كورفيت" الروسي.. أضخم قوة من نوعها في العالم

الـ"كورفيت" الروسي.. أضخم قوة من نوعها في العالم

سبوتنيك عربي

ضمت البحرية الروسية سفينة صاروخية جديدة من فئة المشروع "22800"، التي تم تزويدها بمجموعة من الأسلحة الصاروخية عالية الدقة. 21.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-21T17:20+0000

2024-12-21T17:20+0000

2024-12-21T17:20+0000

رصد عسكري

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

الجيش الروسي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/04/1086658641_0:0:3174:1785_1920x0_80_0_0_6b3571750e92782a76e0889a210301f1.jpg

وتصنف سفن المشروع "22800" ضمن وحدات الـ"كورفيت"، التي يكون حجمها أقل من حجم الفرقاطات والمدمرات، حسبما ذكر موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.ولفت الموقع إلى أن طبيعة مهام الـ"كورفيت" ترتبط بمميزات معينة في تصميمها وخاصة ما يتعلق بعمق الغاطس (الجزء المغمور من السفينة)، الذي يحدد نطاق عمل هذا النوع من السفن الحربية.وتستطيع هذه السفن القيام بمهام عسكرية بالقرب من الشاطئ وفي أعالي البحار، على حد سواء.وتمثل قوة الـ"كورفيت" الروسي أضخم قوة من نوعها في العالم، لأنها تضم 83 وحدة بحرية من هذا النوع، الذي يمثل جزءا من أسطول يضم 781 وحدة بحرية تصنف في المرتبة الأولى عالميا.وبحسب إحصائيات الموقع، فإن قوة الـ"كورفيت" تمثل نحو 24 في المئة من حجم قوة الأسطول الروسي، وهو ما يجعلها ثاني أضخم قوة ضمن وحدات الأسطول الروسي بعد سفن الدورية، التي تمثل نحو 35 في المئة من قوته.وأفادت إدارة الاتصالات والمعلومات بوزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، بقبول أحدث سفينة صواريخ صغيرة من طراز "توتشا"، في سلاح البحرية، وقالت إنها السفينة الرابعة من سفن المشروع "22800"، وأنه تم تسليمها للبحرية في قاعدة سفن أسطول بحر قزوين.

https://sarabic.ae/20220925/بقدرات-شبحية-معلومات-عن-كورفيت-العقرب-الروسي-1068210629.html

https://sarabic.ae/20241207/لغم-بحري-روسي-يدمر-سفن-العدو-وغواصاته-1095586986.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي