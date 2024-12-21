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القوات الروسية تحرر بلدة أوستروفسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20241221/وزير-الخارجية-الإيراني-الجيش-السوري-انتهى-وقلقون-من-تحول-سوريا-لدولة-تعمها-الفوضى-1096033486.html
‏وزير الخارجية الإيراني: الجيش السوري انتهى وقلقون من تحول سوريا لدولة تعمها الفوضى
‏وزير الخارجية الإيراني: الجيش السوري انتهى وقلقون من تحول سوريا لدولة تعمها الفوضى
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن "ما حدث في سوريا يأتي في إطار مشروع ضخم تخطط له أمريكا وإسرائيل للقضاء على أي مقاومة ضد إسرائيل"، معربا عن قلقه من... 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T09:11+0000
2024-12-21T09:11+0000
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وقال عراقجي، في لقاء تلفزيوني، إن "طهران لا تفرض أي قرارات على محور المقاومة ولا تسعى للتدخل في الشأن السوري"، مؤكدا أن "قرار وجودها هناك كان بدعوة من نظام بشار الأسد لمكافحة الجماعات المسلحة".وأضاف: "الجيش السوري انتهى والدفاعات السورية انهارت"، نافيا تقديم مساعدات عسكرية لبشار الأسد في الأيام الأخيرة، حتى بعد تقهقر الجيش أمام الفصائل المسلحة.وأوضح أن "الجيش السوري هو الذي قرر الانسحاب من أمام الفصائل المسلحة ولم تقم طهران بأي فعل بديلا عن الجيش السوري"، مشيرا إلى أن إيران بذلت جهودا فيما يخص العملية السياسية والإصلاحات في سوريا.وقال عراقجي: إن "العقوبات التي فرضتها أمريكا منذ سنوات على سوريا كانت أحد أسباب انهيار الجيش، بعدما أنهكت البلاد واقتصادها تماما مع عجز الحكومة في دمشق عن الالتفاف على هذه العقوبات والتصدي لها ومقاومتها من خلال قدراتها.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرمسلحون ينتمون إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
https://sarabic.ae/20241220/الحكومة-السورية-المؤقتة-تعلن-إطلاق-حوار-وطني-شامل-خلال-أيام-1096013321.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

‏وزير الخارجية الإيراني: الجيش السوري انتهى وقلقون من تحول سوريا لدولة تعمها الفوضى

09:11 GMT 21.12.2024
© AP Photo / Hassan Ammarوزير الخارحية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارحية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
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أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن "ما حدث في سوريا يأتي في إطار مشروع ضخم تخطط له أمريكا وإسرائيل للقضاء على أي مقاومة ضد إسرائيل"، معربا عن قلقه من تحول سوريا لدولة تعمها الفوضى.
وقال عراقجي، في لقاء تلفزيوني، إن "طهران لا تفرض أي قرارات على محور المقاومة ولا تسعى للتدخل في الشأن السوري"، مؤكدا أن "قرار وجودها هناك كان بدعوة من نظام بشار الأسد لمكافحة الجماعات المسلحة".
وأضاف: "الجيش السوري انتهى والدفاعات السورية انهارت"، نافيا تقديم مساعدات عسكرية لبشار الأسد في الأيام الأخيرة، حتى بعد تقهقر الجيش أمام الفصائل المسلحة.
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
الحكومة السورية المؤقتة تعلن إطلاق حوار وطني شامل خلال أيام
أمس, 13:08 GMT
وأوضح أن "الجيش السوري هو الذي قرر الانسحاب من أمام الفصائل المسلحة ولم تقم طهران بأي فعل بديلا عن الجيش السوري"، مشيرا إلى أن إيران بذلت جهودا فيما يخص العملية السياسية والإصلاحات في سوريا.
وقال عراقجي: إن "العقوبات التي فرضتها أمريكا منذ سنوات على سوريا كانت أحد أسباب انهيار الجيش، بعدما أنهكت البلاد واقتصادها تماما مع عجز الحكومة في دمشق عن الالتفاف على هذه العقوبات والتصدي لها ومقاومتها من خلال قدراتها.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرمسلحون ينتمون إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
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