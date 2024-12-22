https://sarabic.ae/20241222/إيران-تكشف-عن-رسائل-وجهتها-عبر-وسطاء-إلى-الإدارة-السورية-الجديدة-1096053430.html

إيران تكشف عن رسائل وجهتها عبر وسطاء إلى الإدارة السورية الجديدة

إيران تكشف عن رسائل وجهتها عبر وسطاء إلى الإدارة السورية الجديدة

سبوتنيك عربي

قال عضو هيئة رئاسة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، يعقوب رضا زاده، إن طهران أرسلت رسائل غير مباشرة إلى الإدارة الجديدة في سوريا. 22.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-22T09:32+0000

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ونقلت وكالة "مهر"، عن رضا زاده، أن هذه الرسائل تمت عبر وسطاء إقليميين، بما في ذلك دول مشاركة في عملية أستانا ودول عربية. وأوضح رضا زاده أن الإدارة السورية الجديدة قدمت تعهدات بعدم المساس بهذه المواقع، مشيرًا إلى تعرض السفارة الإيرانية في وقت سابق لهجوم لم يسفر عن أضرار كبيرة. وأضاف أن الأولوية الإيرانية بعد التطورات السورية تتمثل في الحفاظ على مصالح البلاد والمواقع المقدسة.وعن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، وصفها بأنها "إجرامية ووحشية"، معربا عن قلقه من احتمالية تصعيد الأوضاع في لبنان.كما أكد النائب الإيراني أن طهران تسعى جاهدة لتجنب إلحاق أي أضرار بالدول المجاورة، مع التركيز على حماية المواقع الدينية والدبلوماسية الإيرانية في المنطقة.

https://sarabic.ae/20241211/إيران-سفارتنا-لا-تزال-مفتوحة-في-دمشق-ولدينا-نحو-10-آلاف-مواطن-هناك-1095707924.html

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