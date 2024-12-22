https://sarabic.ae/20241222/إيران-تكشف-عن-رسائل-وجهتها-عبر-وسطاء-إلى-الإدارة-السورية-الجديدة-1096053430.html
إيران تكشف عن رسائل وجهتها عبر وسطاء إلى الإدارة السورية الجديدة
إيران تكشف عن رسائل وجهتها عبر وسطاء إلى الإدارة السورية الجديدة
سبوتنيك عربي
قال عضو هيئة رئاسة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، يعقوب رضا زاده، إن طهران أرسلت رسائل غير مباشرة إلى الإدارة الجديدة في سوريا. 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T09:32+0000
2024-12-22T09:32+0000
2024-12-22T09:32+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار سوريا اليوم
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103330/12/1033301267_0:0:3087:1737_1920x0_80_0_0_668cf67ee1e622229d857c30024f60a0.jpg
ونقلت وكالة "مهر"، عن رضا زاده، أن هذه الرسائل تمت عبر وسطاء إقليميين، بما في ذلك دول مشاركة في عملية أستانا ودول عربية. وأوضح رضا زاده أن الإدارة السورية الجديدة قدمت تعهدات بعدم المساس بهذه المواقع، مشيرًا إلى تعرض السفارة الإيرانية في وقت سابق لهجوم لم يسفر عن أضرار كبيرة. وأضاف أن الأولوية الإيرانية بعد التطورات السورية تتمثل في الحفاظ على مصالح البلاد والمواقع المقدسة.وعن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، وصفها بأنها "إجرامية ووحشية"، معربا عن قلقه من احتمالية تصعيد الأوضاع في لبنان.كما أكد النائب الإيراني أن طهران تسعى جاهدة لتجنب إلحاق أي أضرار بالدول المجاورة، مع التركيز على حماية المواقع الدينية والدبلوماسية الإيرانية في المنطقة.
https://sarabic.ae/20241211/إيران-سفارتنا-لا-تزال-مفتوحة-في-دمشق-ولدينا-نحو-10-آلاف-مواطن-هناك-1095707924.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103330/12/1033301267_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_25ceb90efd19b018f99ef1008510cf20.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران تكشف عن رسائل وجهتها عبر وسطاء إلى الإدارة السورية الجديدة
قال عضو هيئة رئاسة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، يعقوب رضا زاده، إن طهران أرسلت رسائل غير مباشرة إلى الإدارة الجديدة في سوريا.
ونقلت
وكالة "مهر"، عن رضا زاده، أن هذه الرسائل تمت عبر وسطاء إقليميين، بما في ذلك دول مشاركة في عملية أستانا ودول عربية.
وأضاف أن الرسائل شددت على أهمية الحفاظ على أمن السفارة الإيرانية في دمشق وصون حرمة المزارات المقدسة، مثل مرقدي السيدة زينب والسيدة رقية.
وأوضح رضا زاده أن الإدارة السورية الجديدة قدمت تعهدات بعدم المساس بهذه المواقع، مشيرًا إلى تعرض السفارة الإيرانية
في وقت سابق لهجوم لم يسفر عن أضرار كبيرة.
وأضاف أن الأولوية الإيرانية بعد التطورات السورية تتمثل في الحفاظ على مصالح البلاد والمواقع المقدسة.
وعن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا
، وصفها بأنها "إجرامية ووحشية"، معربا عن قلقه من احتمالية تصعيد الأوضاع في لبنان.
كما أكد النائب الإيراني أن طهران تسعى جاهدة لتجنب إلحاق أي أضرار بالدول المجاورة، مع التركيز على حماية المواقع الدينية والدبلوماسية الإيرانية في المنطقة.