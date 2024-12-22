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الجيش الروسي يحرر بلدتي كراسنويه في جمهورية دونيتسك ولوزوفايا في مقاطعة خاركوف
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إيران تكشف عن رسائل وجهتها عبر وسطاء إلى الإدارة السورية الجديدة
إيران تكشف عن رسائل وجهتها عبر وسطاء إلى الإدارة السورية الجديدة
سبوتنيك عربي
قال عضو هيئة رئاسة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، يعقوب رضا زاده، إن طهران أرسلت رسائل غير مباشرة إلى الإدارة الجديدة في سوريا. 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T09:32+0000
2024-12-22T09:32+0000
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ونقلت وكالة "مهر"، عن رضا زاده، أن هذه الرسائل تمت عبر وسطاء إقليميين، بما في ذلك دول مشاركة في عملية أستانا ودول عربية. وأوضح رضا زاده أن الإدارة السورية الجديدة قدمت تعهدات بعدم المساس بهذه المواقع، مشيرًا إلى تعرض السفارة الإيرانية في وقت سابق لهجوم لم يسفر عن أضرار كبيرة. وأضاف أن الأولوية الإيرانية بعد التطورات السورية تتمثل في الحفاظ على مصالح البلاد والمواقع المقدسة.وعن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، وصفها بأنها "إجرامية ووحشية"، معربا عن قلقه من احتمالية تصعيد الأوضاع في لبنان.كما أكد النائب الإيراني أن طهران تسعى جاهدة لتجنب إلحاق أي أضرار بالدول المجاورة، مع التركيز على حماية المواقع الدينية والدبلوماسية الإيرانية في المنطقة.
https://sarabic.ae/20241211/إيران-سفارتنا-لا-تزال-مفتوحة-في-دمشق-ولدينا-نحو-10-آلاف-مواطن-هناك-1095707924.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار

إيران تكشف عن رسائل وجهتها عبر وسطاء إلى الإدارة السورية الجديدة

09:32 GMT 22.12.2024
© Fotolia / Borna Mirahmadianالعلم الإيراني
العلم الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
© Fotolia / Borna Mirahmadian
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قال عضو هيئة رئاسة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، يعقوب رضا زاده، إن طهران أرسلت رسائل غير مباشرة إلى الإدارة الجديدة في سوريا.
ونقلت وكالة "مهر"، عن رضا زاده، أن هذه الرسائل تمت عبر وسطاء إقليميين، بما في ذلك دول مشاركة في عملية أستانا ودول عربية.
وأضاف أن الرسائل شددت على أهمية الحفاظ على أمن السفارة الإيرانية في دمشق وصون حرمة المزارات المقدسة، مثل مرقدي السيدة زينب والسيدة رقية.
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11 ديسمبر, 20:21 GMT
وأوضح رضا زاده أن الإدارة السورية الجديدة قدمت تعهدات بعدم المساس بهذه المواقع، مشيرًا إلى تعرض السفارة الإيرانية في وقت سابق لهجوم لم يسفر عن أضرار كبيرة.
وأضاف أن الأولوية الإيرانية بعد التطورات السورية تتمثل في الحفاظ على مصالح البلاد والمواقع المقدسة.
وعن الهجمات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، وصفها بأنها "إجرامية ووحشية"، معربا عن قلقه من احتمالية تصعيد الأوضاع في لبنان.
كما أكد النائب الإيراني أن طهران تسعى جاهدة لتجنب إلحاق أي أضرار بالدول المجاورة، مع التركيز على حماية المواقع الدينية والدبلوماسية الإيرانية في المنطقة.
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