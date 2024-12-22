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استئناف الدوام في الكليات الجامعية بالحسكة السورية والمؤسسات الحكومية مازالت مغلقة
استئناف الدوام في الكليات الجامعية بالحسكة السورية والمؤسسات الحكومية مازالت مغلقة
سبوتنيك عربي
استُئنف الدوام التعليمي في فرع جامعة الفرات بمحافظة الحسكة، شرقي سوريا، في الكليات والمعاهد التقانية التابعة لفرع لجامعة، صباح اليوم الأحد 22 كانون الأول/... 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T14:39+0000
2024-12-22T14:39+0000
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وأكد مدير فرع الجامعة بالحسكة وعضو لجنة تسيير الأعمال في جامعة الفرات الحكومية الدكتور قحطان الفلاح، لـ"سبوتنيك" أنه بعد توقف استمر لمدة 14 يوماً، عاد العمل والدوام في جميع كليات ومعاهد جامعة الفرات بالحسكة.وأوضح الفلاح أن جميع الأعمال الإدارية والتدريسية تتم بإشراف من رئاسة الجامعة في دير الزور، وزارة التعليم العالي في حكومة الجديدة في دمشق، مؤكداً أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لن تتدخل في عمل الكليات في كل الجوانب.يشار إلى أن عدد كليات فرع جامعة الفرات في مدينة الحسكة تبلغ 7 كليات و3 معاهد متوسطة.في حين، بين مراسل "سبوتنيك" أن التيار الكهربائي عاد لمناطق محافظة الحسكة استمر لمدة 3 أيام من الانقطاع، بعد الانتهاء من إصلاح العطل في أحد الأبراج على خط 230 ك.ف "الطبقة - البواب"، حيث مازالت ساعات التغذية الكهربائية لا تتعدى الساعتين يومياً، حيث يعتمد السكان على مايسمى ( المولدات الكهربائية - الأمبيرات) بتزويد منازلهم ومحالهم التجارية بالكهرباء منذ أكثر من 7 سنوات.وبين المراسل أن مياه الشرب مازالت مقطوعة عن مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها، منذ سنوات، مع المطالبة بإعادة تشغيل محطات تحلية المياه في جميع أحياء مدينة الحسكة لتأمين مياه الشرب للمواطنين بالسرعة القصوى، بعد توقفها منذ رحيل حكومة الأسد.يشار إلى أن جميع الدوائر الرسمية الحكومية والمصارف العامة والخاصة، مغلقة بشكل كامل في محافظة الحسكة، منذ سقوط حكومة بشار الأسد ، قبل أسبوعين، وهي حالياً تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
https://sarabic.ae/20241221/قسد-تعلن-تحييد-35-عنصرا-من-الفصائل-السورية-المسلحة-التابعة-للإدارة-الجديدة-1096048109.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

استئناف الدوام في الكليات الجامعية بالحسكة السورية والمؤسسات الحكومية مازالت مغلقة

14:39 GMT 22.12.2024
© Sputnikمحافظة الحسكة - سوريا
محافظة الحسكة - سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
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حصري
استُئنف الدوام التعليمي في فرع جامعة الفرات بمحافظة الحسكة، شرقي سوريا، في الكليات والمعاهد التقانية التابعة لفرع لجامعة، صباح اليوم الأحد 22 كانون الأول/ ديسمبر، بعد توقف استمر لمدة 14 يوماً إثر سقوط حكومة بشار الأسد.
وأكد مدير فرع الجامعة بالحسكة وعضو لجنة تسيير الأعمال في جامعة الفرات الحكومية الدكتور قحطان الفلاح، لـ"سبوتنيك" أنه بعد توقف استمر لمدة 14 يوماً، عاد العمل والدوام في جميع كليات ومعاهد جامعة الفرات بالحسكة.

وبين الفلاح أن جميع أعضاء الهيئة التدريسية والعاملين الإداريين والطلاب التحقوا بالدوام في كلياتهم ومعاهدهم التقانية، اليوم الأحد، والبدء بإلقاء المحاضرات وفق البرنامج الأسبوعي المقرر.

وأوضح الفلاح أن جميع الأعمال الإدارية والتدريسية تتم بإشراف من رئاسة الجامعة في دير الزور، وزارة التعليم العالي في حكومة الجديدة في دمشق، مؤكداً أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لن تتدخل في عمل الكليات في كل الجوانب.
الاشتباكات والقصف بين الفصائل السورية وقسد بريف حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
"قسد" تعلن تحييد 35 عنصرا من الفصائل السورية المسلحة التابعة للإدارة الجديدة
أمس, 19:47 GMT
يشار إلى أن عدد كليات فرع جامعة الفرات في مدينة الحسكة تبلغ 7 كليات و3 معاهد متوسطة.
في حين، بين مراسل "سبوتنيك" أن التيار الكهربائي عاد لمناطق محافظة الحسكة استمر لمدة 3 أيام من الانقطاع، بعد الانتهاء من إصلاح العطل في أحد الأبراج على خط 230 ك.ف "الطبقة - البواب"، حيث مازالت ساعات التغذية الكهربائية لا تتعدى الساعتين يومياً، حيث يعتمد السكان على مايسمى ( المولدات الكهربائية - الأمبيرات) بتزويد منازلهم ومحالهم التجارية بالكهرباء منذ أكثر من 7 سنوات.
© Sputnikمحافظة الحسكة - سوريا
محافظة الحسكة - سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
محافظة الحسكة - سوريا
© Sputnik
وبين المراسل أن مياه الشرب مازالت مقطوعة عن مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها، منذ سنوات، مع المطالبة بإعادة تشغيل محطات تحلية المياه في جميع أحياء مدينة الحسكة لتأمين مياه الشرب للمواطنين بالسرعة القصوى، بعد توقفها منذ رحيل حكومة الأسد.
كما ارتفعت أصوات المطالبين بضرورة العمل مع كل الأطراف لإعادة تشغيل مشروع مياه آبار علوك في ريف رأس العين شمالي الحسكة، الواقعة في مناطق سيطرة الجيش التركي، والتي تعتبر المصدر الوحيد لمياه الشرب لمليون مواطن في مدينة الحسكة وريف المحافظة الغربي.
يشار إلى أن جميع الدوائر الرسمية الحكومية والمصارف العامة والخاصة، مغلقة بشكل كامل في محافظة الحسكة، منذ سقوط حكومة بشار الأسد ، قبل أسبوعين، وهي حالياً تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
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