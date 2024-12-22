https://sarabic.ae/20241222/استئناف-الدوام-في-الكليات-الجامعية-بالحسكة-السورية-والمؤسسات-الحكومية-مازالت-مغلقة-1096058928.html
استئناف الدوام في الكليات الجامعية بالحسكة السورية والمؤسسات الحكومية مازالت مغلقة
استئناف الدوام في الكليات الجامعية بالحسكة السورية والمؤسسات الحكومية مازالت مغلقة
سبوتنيك عربي
استُئنف الدوام التعليمي في فرع جامعة الفرات بمحافظة الحسكة، شرقي سوريا، في الكليات والمعاهد التقانية التابعة لفرع لجامعة، صباح اليوم الأحد 22 كانون الأول/... 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T14:39+0000
2024-12-22T14:39+0000
2024-12-22T14:39+0000
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وأكد مدير فرع الجامعة بالحسكة وعضو لجنة تسيير الأعمال في جامعة الفرات الحكومية الدكتور قحطان الفلاح، لـ"سبوتنيك" أنه بعد توقف استمر لمدة 14 يوماً، عاد العمل والدوام في جميع كليات ومعاهد جامعة الفرات بالحسكة.وأوضح الفلاح أن جميع الأعمال الإدارية والتدريسية تتم بإشراف من رئاسة الجامعة في دير الزور، وزارة التعليم العالي في حكومة الجديدة في دمشق، مؤكداً أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لن تتدخل في عمل الكليات في كل الجوانب.يشار إلى أن عدد كليات فرع جامعة الفرات في مدينة الحسكة تبلغ 7 كليات و3 معاهد متوسطة.في حين، بين مراسل "سبوتنيك" أن التيار الكهربائي عاد لمناطق محافظة الحسكة استمر لمدة 3 أيام من الانقطاع، بعد الانتهاء من إصلاح العطل في أحد الأبراج على خط 230 ك.ف "الطبقة - البواب"، حيث مازالت ساعات التغذية الكهربائية لا تتعدى الساعتين يومياً، حيث يعتمد السكان على مايسمى ( المولدات الكهربائية - الأمبيرات) بتزويد منازلهم ومحالهم التجارية بالكهرباء منذ أكثر من 7 سنوات.وبين المراسل أن مياه الشرب مازالت مقطوعة عن مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها، منذ سنوات، مع المطالبة بإعادة تشغيل محطات تحلية المياه في جميع أحياء مدينة الحسكة لتأمين مياه الشرب للمواطنين بالسرعة القصوى، بعد توقفها منذ رحيل حكومة الأسد.يشار إلى أن جميع الدوائر الرسمية الحكومية والمصارف العامة والخاصة، مغلقة بشكل كامل في محافظة الحسكة، منذ سقوط حكومة بشار الأسد ، قبل أسبوعين، وهي حالياً تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
https://sarabic.ae/20241221/قسد-تعلن-تحييد-35-عنصرا-من-الفصائل-السورية-المسلحة-التابعة-للإدارة-الجديدة-1096048109.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
استئناف الدوام في الكليات الجامعية بالحسكة السورية والمؤسسات الحكومية مازالت مغلقة
حصري
استُئنف الدوام التعليمي في فرع جامعة الفرات بمحافظة الحسكة، شرقي سوريا، في الكليات والمعاهد التقانية التابعة لفرع لجامعة، صباح اليوم الأحد 22 كانون الأول/ ديسمبر، بعد توقف استمر لمدة 14 يوماً إثر سقوط حكومة بشار الأسد.
وأكد مدير فرع الجامعة بالحسكة وعضو لجنة تسيير الأعمال في جامعة الفرات الحكومية الدكتور قحطان الفلاح، لـ"سبوتنيك" أنه بعد توقف استمر لمدة 14 يوماً، عاد العمل والدوام في جميع كليات ومعاهد جامعة الفرات بالحسكة.
وبين الفلاح أن جميع أعضاء الهيئة التدريسية والعاملين الإداريين والطلاب التحقوا بالدوام في كلياتهم ومعاهدهم التقانية، اليوم الأحد، والبدء بإلقاء المحاضرات وفق البرنامج الأسبوعي المقرر.
وأوضح الفلاح أن جميع الأعمال الإدارية والتدريسية تتم بإشراف من رئاسة الجامعة في دير الزور، وزارة التعليم العالي في حكومة الجديدة في دمشق، مؤكداً أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) لن تتدخل في عمل الكليات في كل الجوانب.
يشار إلى أن عدد كليات فرع جامعة الفرات في مدينة الحسكة تبلغ 7 كليات و3 معاهد متوسطة.
في حين، بين مراسل "سبوتنيك" أن التيار الكهربائي عاد لمناطق محافظة الحسكة استمر لمدة 3 أيام من الانقطاع، بعد الانتهاء من إصلاح العطل في أحد الأبراج على خط 230 ك.ف "الطبقة - البواب"، حيث مازالت ساعات التغذية الكهربائية لا تتعدى الساعتين يومياً، حيث يعتمد السكان على مايسمى ( المولدات الكهربائية - الأمبيرات) بتزويد منازلهم ومحالهم التجارية بالكهرباء منذ أكثر من 7 سنوات.
وبين المراسل أن مياه الشرب مازالت مقطوعة عن مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها، منذ سنوات، مع المطالبة بإعادة تشغيل محطات تحلية المياه في جميع أحياء مدينة الحسكة لتأمين مياه الشرب للمواطنين بالسرعة القصوى، بعد توقفها منذ رحيل حكومة الأسد.
كما ارتفعت أصوات المطالبين بضرورة العمل مع كل الأطراف لإعادة تشغيل مشروع مياه آبار علوك في ريف رأس العين شمالي الحسكة، الواقعة في مناطق سيطرة الجيش التركي، والتي تعتبر المصدر الوحيد لمياه الشرب لمليون مواطن في مدينة الحسكة وريف المحافظة الغربي.
يشار إلى أن جميع الدوائر الرسمية الحكومية والمصارف العامة والخاصة، مغلقة بشكل كامل في محافظة الحسكة، منذ سقوط حكومة بشار الأسد ، قبل أسبوعين، وهي حالياً تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).