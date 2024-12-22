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الجيش الروسي يحرر بلدتي كراسنويه في جمهورية دونيتسك ولوزوفايا في مقاطعة خاركوف
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خبير لـ"سبوتنيك": حوالي 31 ألف من جنود الجيش السوري سلموا أسلحتهم للإدارة الجديدة
خبير لـ"سبوتنيك": حوالي 31 ألف من جنود الجيش السوري سلموا أسلحتهم للإدارة الجديدة
سبوتنيك عربي
قال الخبير السياسي والاستراتيجي الدكتور علاء الأصفري، إن التسوية والمصالحة هى الطريق الصحيح حتى تكون سوريا مجتمعا واحدا ودولة مدنية واحدة. 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T11:58+0000
2024-12-22T11:58+0000
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وأضاف في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن التسوية تعطي اليوم فرصة لكل الضباط وعناصر الأفراد الذين لم تتلوث أياديهم بالدماء بأن يكون هناك مصالحة حقيقية وقد يكون جزءاً منهم في الجيش السوري الجديد.وتابع "هذه التسوية تعتبر جزء من المصالحة الشاملة التي يريدها السوريون بكل طوائفهم".وأوضح الخبير أنه "ستكون هناك دراسة أمنية مفصلة عن كل شخص عمل تسوية، متمنياً أن تظل الأوضاع كما هى بنفس الوتيرة وألا تتدخل قوى خارجية لإثارة الفتنة في سوريا ضد إرادة الشعب السوري".كانت الإدارة الجديدة في سوريا، قد أعلنت الجمعة الماضية، افتتاح مراكز تسوية لعناصر الجيش السوري الذين خدموا خلال حكم السلطات السابقة في دمشق.وكانت الإدارة السورية الجديدة قد تعهدت بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري، ومنح العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية.وأعلنت إدارة العمليات العسكرية عفوا عاما عن جميع العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية، قائلة إن لهم الأمان على أرواحهم ويُمنع التعدي عليهم.
https://sarabic.ae/20241218/روسيا-تكشف-عن-أحد-أسباب-انهيار-الجيش-السوري-1095916236.html
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حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
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خبير لـ"سبوتنيك": حوالي 31 ألف من جنود الجيش السوري سلموا أسلحتهم للإدارة الجديدة

11:58 GMT 22.12.2024
© Sputnik . Firas Al Ahmadكاميرا "سبوتنيك" تواكب انتشار الجيش السوري في أكبر مدن ريف درعا
كاميرا سبوتنيك تواكب انتشار الجيش السوري في أكبر مدن ريف درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2024
© Sputnik . Firas Al Ahmad
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قال الخبير السياسي والاستراتيجي الدكتور علاء الأصفري، إن التسوية والمصالحة هى الطريق الصحيح حتى تكون سوريا مجتمعا واحدا ودولة مدنية واحدة.
وأضاف في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن التسوية تعطي اليوم فرصة لكل الضباط وعناصر الأفراد الذين لم تتلوث أياديهم بالدماء بأن يكون هناك مصالحة حقيقية وقد يكون جزءاً منهم في الجيش السوري الجديد.
وتابع "هذه التسوية تعتبر جزء من المصالحة الشاملة التي يريدها السوريون بكل طوائفهم".

وأشار إلى أن هناك إقبال متوسط أي حوالي 31 ألف من جنود الجيش السوري هم الذين سلموا أسلحتهم وعملوا بطاقات تسوية وهذا سيعمل على تشجيع الآخرين على التسوية في المراكز المحددة لهم.

وأوضح الخبير أنه "ستكون هناك دراسة أمنية مفصلة عن كل شخص عمل تسوية، متمنياً أن تظل الأوضاع كما هى بنفس الوتيرة وألا تتدخل قوى خارجية لإثارة الفتنة في سوريا ضد إرادة الشعب السوري".
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كما لفت إلى أن الأمور صارت عكس التوقعات، فالجميع اعتقد أنه ستكون هناك مجازر وحمامات دم ولكن تم تجاوز هذه المرحلة والهدف الحقيقي الآن هو بناء سوريا مدنية جديدة بعيداً عن أي تعصب أو أيدولوجية معينة تذهب بالبلاد إلى مكانٍ أخر.

كانت الإدارة الجديدة في سوريا، قد أعلنت الجمعة الماضية، افتتاح مراكز تسوية لعناصر الجيش السوري الذين خدموا خلال حكم السلطات السابقة في دمشق.
وكانت الإدارة السورية الجديدة قد تعهدت بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري، ومنح العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية.
وأعلنت إدارة العمليات العسكرية عفوا عاما عن جميع العسكريين المجندين تحت الخدمة الإلزامية، قائلة إن لهم الأمان على أرواحهم ويُمنع التعدي عليهم.
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