https://sarabic.ae/20241222/دراسة-سيلان-الأنف-قد-يكون-علامة-على-وجود-فطريات-مختبئة-في-أنفك-1096051895.html
دراسة: سيلان الأنف قد يكون علامة على وجود فطريات مختبئة في أنفك
دراسة: سيلان الأنف قد يكون علامة على وجود فطريات مختبئة في أنفك
سبوتنيك عربي
اكتشف فريق دولي من الباحثين، مجموعة فريدة من الفطريات، في أنوف الأشخاص الذين يعانون من حمى القش والربو. 22.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-22T06:18+0000
2024-12-22T06:18+0000
2024-12-22T06:18+0000
مجتمع
الصحة
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واعتبر الباحثون، أنه إذا وجدت نفسك تشخر، عند أدنى إشارة إلى وجود مادة مهيجة، فمن المحتمل أن يكون لديك مجموعة مختلفة من الميكروبات التي تستوطن أنفك أكثر من أي شخص آخر. وتعتبر حمى القش، أو التهاب الأنف التحسسي، والربو، من أكثر حالات مجرى الهواء المزمنة شيوعًا في الدول الغربية، وعلى مستوى العالم، تؤثر حمى القش على أكثر من 400 مليون شخص، ويؤثر الربو على حوالي 260 مليون شخص.وشمل ذلك 47 فردًا مصابًا بالتهاب الأنف التحسسي، و155 مصابًا بالتهاب الأنف التحسسي والربو، و12 مصابًا بالربو فقط، و125 من الضوابط الأصحاء. ووجد الباحثون أن المصابين بالتهاب الأنف التحسسي، سواء كانوا مصابين بالربو أو غير مصابين به، يشتركون في سمات ميكروبيوم أنفية فريدة تختلف عن الأفراد الأصحاء.ويقول لويس ديلغادو، عالم المناعة في جامعة بورتو البرتغالية: "أظهرنا أن عينات التهاب الأنف التحسسي، أظهرت تنوعًا فطريًا أعلى بشكل ملحوظ، وبنية مجتمع فطرية مختلفة مقارنة بتلك الموجودة في الضوابط الصحية".ويعكس هذا نفس الأنماط المعروفة بالفعل مع البكتيريا، حيث تكون الأنواع البكتيرية الطفيلية أكثر انتشارًا لدى الأشخاص، الذين يعانون من حالات مجرى الهواء، كما يشير إلى أن الفطريات قد تساعد في تغيير نظام المناعة في أنفنا، كما يشتبه الفريق.وتشمل الأنواع الانتهازية التي اكتشفها الباحثون بكثرة الملاسيزية، التي تساهم في ظهور القشرة وحب الشباب؛ الرشاشيات، أحد مسببات الحساسية المعروفة؛ المبيضات، سيئة السمعة لأنها تسبب مرض القلاع؛ والبنسليوم ذو الشهرة، في إنتاج المضادات الحيوية.دراسة: الساعات الذكية قد تؤثر على الخصوبة وتصيب بالسرطان
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الصحة
دراسة: سيلان الأنف قد يكون علامة على وجود فطريات مختبئة في أنفك
اكتشف فريق دولي من الباحثين، مجموعة فريدة من الفطريات، في أنوف الأشخاص الذين يعانون من حمى القش والربو.
واعتبر الباحثون، أنه إذا وجدت نفسك تشخر، عند أدنى إشارة إلى وجود مادة مهيجة، فمن المحتمل أن يكون لديك مجموعة مختلفة من الميكروبات التي تستوطن أنفك أكثر من أي شخص آخر.
وتعتبر حمى القش، أو التهاب الأنف التحسسي، والربو، من أكثر حالات مجرى الهواء المزمنة شيوعًا في الدول الغربية، وعلى مستوى العالم، تؤثر حمى القش على أكثر من 400 مليون شخص، ويؤثر الربو على حوالي 260 مليون شخص.
للتحقق من الأسباب المحتملة، قام عالم الأحياء الدقيقة بجامعة جورج واشنطن، ماركوس بيريز لوسادا، وزملاؤه بتسلسل عينات أنف من 339 طفلًا وشابًا.
وشمل ذلك 47 فردًا مصابًا بالتهاب الأنف التحسسي، و155 مصابًا بالتهاب الأنف التحسسي والربو، و12 مصابًا بالربو فقط، و125 من الضوابط الأصحاء.
ووجد الباحثون أن المصابين بالتهاب الأنف التحسسي، سواء كانوا مصابين بالربو أو غير مصابين به، يشتركون في سمات ميكروبيوم أنفية فريدة تختلف عن الأفراد الأصحاء.
وكان لدى المتطوعين المصابين بأحد أو كلا المرضين التنفسيين مجموعات فطرية أكثر تنوعًا ووفرة في أنوفهم، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت".
ويقول لويس ديلغادو، عالم المناعة في جامعة بورتو البرتغالية: "أظهرنا أن عينات التهاب الأنف التحسسي، أظهرت تنوعًا فطريًا أعلى بشكل ملحوظ، وبنية مجتمع فطرية مختلفة مقارنة بتلك الموجودة في الضوابط الصحية".
قد يشير هذا إلى أن التهاب الأنف التحسسي، يزيد من التنوع ويغير تكوين ميكروبيوم مجرى الهواء العلوي.
ويعكس هذا نفس الأنماط المعروفة بالفعل مع البكتيريا، حيث تكون الأنواع البكتيرية الطفيلية أكثر انتشارًا لدى الأشخاص، الذين يعانون من حالات مجرى الهواء، كما يشير إلى أن الفطريات قد تساعد في تغيير نظام المناعة في أنفنا، كما يشتبه الفريق.
وتشمل الأنواع الانتهازية التي اكتشفها الباحثون بكثرة الملاسيزية، التي تساهم في ظهور القشرة وحب الشباب؛ الرشاشيات، أحد مسببات الحساسية المعروفة؛ المبيضات، سيئة السمعة لأنها تسبب مرض القلاع؛ والبنسليوم ذو الشهرة، في إنتاج المضادات الحيوية.