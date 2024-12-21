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القوات الروسية تحرر بلدة أوستروفسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20241221/الولايات-المتحدة-تعتمد-أول-دواء-لانقطاع-النفس-أثناء-النوم-1096038313.html
الولايات المتحدة تعتمد أول دواء لانقطاع النفس أثناء النوم
الولايات المتحدة تعتمد أول دواء لانقطاع النفس أثناء النوم
سبوتنيك عربي
وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف دي أي)، يوم أمس الجمعة، على أول دواء يُصرف بوصفة طبية لعلاج انقطاع النفس الانسدادي النومي، وهو دواء إنقاص الوزن... 21.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-21T12:45+0000
2024-12-21T12:45+0000
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية أن هذا الدواء يعتبر جزءًا من فئة الأدوية المعروفة باسم منبهات مستقبلات "GLP-1"، والتي تشمل أيضًا دواء "أوزمبيك" (Ozempic)، وقد تمت الموافقة عليه لعلاج الحالات المتوسطة إلى الشديدة من انقطاع النفس النومي لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة.من جانبها، أوضحت شركة "إيلي ليلي" المُصنّعة للدواء، في بيان صحفي، أنه يجب استخدام الدواء مع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية وزيادة النشاط البدني.وقالت الدكتورة سالي سيمور، مديرة قسم أمراض الرئة والحساسية والعناية المركزة في إدارة الغذاء والدواء، في بيان الإدارة: "إنها خطوة كبيرة إلى الأمام للمرضى، الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي".ويُصيب انقطاع النفس الانسدادي النومي ما يصل إلى 30 مليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسمنة، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب النوم، التي تشير إلى أن فقدان الوزن يمكن أن يقلل من حدته، ويتميز هذا الاضطراب بانقطاع التنفس أثناء النوم بسبب انسداد تدفق الهواء، ويزيد من خطر الإصابة بمشاكل في القلب والدماغ.وأشارت التجارب السريرية، التي أجرتها شركة "ليلي" إلى أن ما يقرب من نصف المشاركين "شهدوا تحسنات لدرجة أنهم لم يعودوا يعانون من الأعراض المرتبطة بانقطاع النفس الانسدادي النومي"، وتشمل الأعراض الشخير أو اللهاث أثناء النوم والنعاس المفرط أثناء النهار.وتُعد موافقة إدارة الدواء والغذاء الأمريكية هي الاستخدام الثاني لدواء "زيباوند"، الذي تمت الموافقة عليه لإنقاص الوزن للأشخاص، الذين يعانون من السمنة أو الذين يعانون من زيادة الوزن ولديهم حالة صحية مرتبطة بالوزن.وتستند موافقة إدارة الغذاء والدواء على تجربتين برعاية الشركة شملت نحو 470 مشاركًا، إحداهما كان المرضى فيها يُعالجون بأجهزة الضغط الهوائي الإيجابي المستمر، وهي طريقة علاج رئيسية تساعد في إبقاء مجرى الهواء مفتوحًا.وأظهرت النتائج المنشورة، في يونيو/ حزيران الماضي، في مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين" تحسنًا لدى كلتا المجموعتين من المرضى الذين عولجوا بدواء "زيباوند"، واسمه العام "تيرزيباتيد".وكان الهدف الرئيسي للتجارب هو التحسن في مقياس يُعرف باسم مؤشر انقطاع النفس ونقص التهوية (AHI)، وهو عدد مرات انقطاع التنفس خلال ساعة من النوم، وفي كلتا الدراستين، كان متوسط مؤشر انقطاع النفس ونقص التهوية عند البدء نحو 50 حدثًا في الساعة، وكان لدى المرضى متوسط مؤشر كتلة الجسم يبلغ نحو39، وتُعرّف السمنة بأنها مؤشر كتلة الجسم 30 أو أكثر.
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https://sarabic.ae/20241216/دراسة-تكشف-عن-فصيلة-من-البشر-لا-تحتاج-للنوم-لساعات-طويلة-1095836324.html
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الصحة, علوم, الأخبار
الصحة, علوم, الأخبار

الولايات المتحدة تعتمد أول دواء لانقطاع النفس أثناء النوم

12:45 GMT 21.12.2024
© Photo / unsplash/ Marie-Michèle Bouchardمشاكل النوم
مشاكل النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2024
© Photo / unsplash/ Marie-Michèle Bouchard
تابعنا عبر
وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف دي أي)، يوم أمس الجمعة، على أول دواء يُصرف بوصفة طبية لعلاج انقطاع النفس الانسدادي النومي، وهو دواء إنقاص الوزن "زيباوند" (Zepbound).
ونقلت وسائل إعلام أمريكية أن هذا الدواء يعتبر جزءًا من فئة الأدوية المعروفة باسم منبهات مستقبلات "GLP-1"، والتي تشمل أيضًا دواء "أوزمبيك" (Ozempic)، وقد تمت الموافقة عليه لعلاج الحالات المتوسطة إلى الشديدة من انقطاع النفس النومي لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة.
من جانبها، أوضحت شركة "إيلي ليلي" المُصنّعة للدواء، في بيان صحفي، أنه يجب استخدام الدواء مع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية وزيادة النشاط البدني.
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وقالت الدكتورة سالي سيمور، مديرة قسم أمراض الرئة والحساسية والعناية المركزة في إدارة الغذاء والدواء، في بيان الإدارة: "إنها خطوة كبيرة إلى الأمام للمرضى، الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي".
ويُصيب انقطاع النفس الانسدادي النومي ما يصل إلى 30 مليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسمنة، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب النوم، التي تشير إلى أن فقدان الوزن يمكن أن يقلل من حدته، ويتميز هذا الاضطراب بانقطاع التنفس أثناء النوم بسبب انسداد تدفق الهواء، ويزيد من خطر الإصابة بمشاكل في القلب والدماغ.
وأشارت التجارب السريرية، التي أجرتها شركة "ليلي" إلى أن ما يقرب من نصف المشاركين "شهدوا تحسنات لدرجة أنهم لم يعودوا يعانون من الأعراض المرتبطة بانقطاع النفس الانسدادي النومي"، وتشمل الأعراض الشخير أو اللهاث أثناء النوم والنعاس المفرط أثناء النهار.
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وتُعد موافقة إدارة الدواء والغذاء الأمريكية هي الاستخدام الثاني لدواء "زيباوند"، الذي تمت الموافقة عليه لإنقاص الوزن للأشخاص، الذين يعانون من السمنة أو الذين يعانون من زيادة الوزن ولديهم حالة صحية مرتبطة بالوزن.
وتستند موافقة إدارة الغذاء والدواء على تجربتين برعاية الشركة شملت نحو 470 مشاركًا، إحداهما كان المرضى فيها يُعالجون بأجهزة الضغط الهوائي الإيجابي المستمر، وهي طريقة علاج رئيسية تساعد في إبقاء مجرى الهواء مفتوحًا.
وأظهرت النتائج المنشورة، في يونيو/ حزيران الماضي، في مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين" تحسنًا لدى كلتا المجموعتين من المرضى الذين عولجوا بدواء "زيباوند"، واسمه العام "تيرزيباتيد".
وكان الهدف الرئيسي للتجارب هو التحسن في مقياس يُعرف باسم مؤشر انقطاع النفس ونقص التهوية (AHI)، وهو عدد مرات انقطاع التنفس خلال ساعة من النوم، وفي كلتا الدراستين، كان متوسط مؤشر انقطاع النفس ونقص التهوية عند البدء نحو 50 حدثًا في الساعة، وكان لدى المرضى متوسط مؤشر كتلة الجسم يبلغ نحو39، وتُعرّف السمنة بأنها مؤشر كتلة الجسم 30 أو أكثر.
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