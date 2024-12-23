https://sarabic.ae/20241223/إعلام-العثور-على-جثة-قبطان-سوري-في-ميناء-عراقي-1096068869.html

إعلام: العثور على جثة قبطان سوري في ميناء عراقي

إعلام: العثور على جثة قبطان سوري في ميناء عراقي

سبوتنيك عربي

أفادت مصادر إعلامية عراقية، اليوم الإثنين، بالعثور على جثة يعتقد أنها لقبطان بحري سوري يدعى "خليل عبد القادر عثمان" في باخرة أفريقية راسية في ميناء أم قصر... 23.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-23T07:34+0000

2024-12-23T07:34+0000

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وقال موقع "السومرية نيوز" إن صاحب الجثة من مواليد عام 1964 ويعمل كابتن بحري في باخرة "الحسين" التي كانت راسيه في ميناء أم قصر، وأضافت أن والدته تدعى لمياء، لافتة إلى أن سبب الوفاة غير معروف، وقد تم ارسال الجثة إلى الطبابة العدلية لمعرفة أسباب الوفاة الحقيقيةوأوضحت مصادر أمنية عراقية أن بلاغا وصل إلى شرطة ميناء أم قصر عن وجود الجثة كابتن بحري في الباخرة الإفريقية، مشيرة إلى حضور الأدلة الجنائية. وفي وقت سابق، أفادت مصادر مطلعة، أمس السبت، بصدور مذكرة اعتقال من القضاء العراقي بحق أحمد الشرع (الجولاني)، قائد الإدارة السورية الجديدة، وذلك استنادًا إلى اعترافات متهمين في قضايا إرهابية.وذكرت المصادر لـ"شفق نيوز"، أن "الشرع، كان قد اعتُقل أثناء وجوده في العراق، ضمن صفوف تنظيم القاعدة الإرهابي (منظمة إرهابية محظورة في روسيا ودول عدة) بين عامي 2007 و2008 على يد القوات الأمريكية، قبل أن يُفرج عنه لاحقا دون تدخل من الجانب العراقي".وأوضحت المصادر أن "القضاء العراقي لم يصدر أي حكم بحقه في تلك الفترة، إلا أن مذكرة القبض أُصدرت لاحقا بناءً على إفادات لمعتقلين تورطوا في قضايا إرهابية، لكنها لم تُتوج بحكم قضائي حتى الآن".وكان الشرع، قد نفى في تصريحات يوم الخميس الماضي لوسائل إعلام غربية، مشاركته في المعارك الطائفية داخل العراق، ,قال إنه قطع علاقته بتنظيم القاعدة الإرهابي منذ عام 2016.

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