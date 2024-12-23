https://sarabic.ae/20241223/الكرملين-بوتين-يعتزم-القيام-بجولات-خارجية-في-يناير-1096067500.html

الكرملين: بوتين يعتزم القيام بجولات خارجية في يناير

الكرملين: بوتين يعتزم القيام بجولات خارجية في يناير

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، بأن الرئيس فلاديمير بوتين يخطط للقيام بعدة جولات خارجية في يناير/كانون الثاني المقبل، مشيرًا إلى... 23.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-23T05:02+0000

2024-12-23T05:02+0000

2024-12-23T05:15+0000

فلاديمير بوتين

ترامب

الكرملين

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موسكو -–سبوتنيك. وقال بيسكوف في تصريحات لـ"سبوتنيك" ردًا على سؤال حول الرحلات الخارجية المقبلة للرئيس بوتين: "ستكون في يناير/كانون الثاني".في سياق آخر، قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في مؤتمر بعنوان "نقطة تحول في الولايات المتحدة" في ولاية أريزونا، أمس: "قال الرئيس بوتين إنه يريد مقابلتي في أقرب وقت ممكن. لذلك سننتظر ذلك، ويجب أن ننهي تلك الحرب".وفي يونيو/حزيران الماضي، طرح الرئيس بوتين، مبادرة لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، جوهرها: وقف إطلاق النار على الفور وإعلان كييف استعدادها للمفاوضات، وانسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق، التي أصبحت ضمن كيانات روسيا الاتحادية، وكذلك إعلان كييف رسميا بالتخلي عن نية الانضمام إلى حلف الناتو، والتخلص من براثن النازية في البلاد، والالتزام بوضع محايد وغير انحيازي وخالي من الأسلحة النووية.وبعد الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك، قال بوتين، إنه من المستحيل التفاوض مع أولئك، الذين "يضربون المدنيين بشكل عشوائي، أو البنية التحتية المدنية، أو يحاولون خلق تهديدات لمنشآت الطاقة النووية".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف .

https://sarabic.ae/20241222/ترامب-أنتظر-لقاء-بوتين-لحل-الصراع-الأوكراني-1096063201.html

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فلاديمير بوتين, ترامب, الكرملين