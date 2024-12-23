https://sarabic.ae/20241223/نائبة-أمريكية-تتغيب-عن-الكونغرس-6-أشهر-بسبب-مشاكل-في-الذاكرة-1096095144.html
نائبة أمريكية تتغيب عن الكونغرس 6 أشهر بسبب مشاكل في الذاكرة
نائبة أمريكية تتغيب عن الكونغرس 6 أشهر بسبب مشاكل في الذاكرة
سبوتنيك عربي
غابت نائبة أمريكية عن جلسات الكونغرس، منذ يوليو/ تموز الماضي، مما تسبب في إثارة حالة من الجدل ومطالبة نواب آخرين بتحديد فترات للخدمة. 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T20:39+0000
2024-12-23T20:39+0000
2024-12-23T20:39+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
الكونغرس الأمريكي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/17/1096094984_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_868b229a62899c73508f99ab408181d9.jpg
وتمثل النائبة كاي غرينجر، ولاية تكساس بمجلس النواب، ويبلغ عمرها 81 عاما، وأثار تغيبها خلال الأشهر الماضية تساؤلات حول حالتها الصحية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.وبحسب وسائل الإعلام، فإنه تم العثور على غرينجر، في دار للرعاية الصحية الخاصة بعلاج مشاكل الذاكرة.وتسبب غياب النائبة الجمهورية، في حرمان الجمهوريين داخل الكونغرس من صوتها في الجلسات الماضية، بحسب وسائل الإعلام، التي أشارت إلى أنها لم تتمكن من السفر إلى واشنطن العاصمة بسبب مشاكل صحية جعلتها تقيم بمنشأة لرعاية الذاكرة في منطقة دالاس فورت وورث.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/17/1096094984_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_6ad3a13747f4f8fa7f3ca2838c61101d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الكونغرس الأمريكي, الأخبار
نائبة أمريكية تتغيب عن الكونغرس 6 أشهر بسبب مشاكل في الذاكرة
غابت نائبة أمريكية عن جلسات الكونغرس، منذ يوليو/ تموز الماضي، مما تسبب في إثارة حالة من الجدل ومطالبة نواب آخرين بتحديد فترات للخدمة.
وتمثل النائبة كاي غرينجر، ولاية تكساس بمجلس النواب
، ويبلغ عمرها 81 عاما، وأثار تغيبها خلال الأشهر الماضية تساؤلات حول حالتها الصحية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
وبحسب وسائل الإعلام، فإنه تم العثور على غرينجر، في دار للرعاية الصحية الخاصة بعلاج مشاكل الذاكرة.
وتسبب غياب النائبة الجمهورية، في حرمان الجمهوريين داخل الكونغرس
من صوتها في الجلسات الماضية، بحسب وسائل الإعلام، التي أشارت إلى أنها لم تتمكن من السفر إلى واشنطن العاصمة بسبب مشاكل صحية جعلتها تقيم بمنشأة لرعاية الذاكرة في منطقة دالاس فورت وورث.