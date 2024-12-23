https://sarabic.ae/20241223/وزير-السياحة-السوري-السابق-ثرواتنا-مازالت-خاضعة-للاحتلال-الأمريكي-ويجب-رفع-العقوبات-1096082211.html

وزير السياحة السوري السابق: ثرواتنا مازالت خاضعة للاحتلال الأمريكي ويجب رفع العقوبات

وزير السياحة السوري السابق: ثرواتنا مازالت خاضعة للاحتلال الأمريكي ويجب رفع العقوبات

سبوتنيك عربي

أكد محمد رامي مارتيني، وزير السياحة السوري السابق، أن "ما يهم الشعب السوري في المرحلة الحالية هو بالدرجة الأولى رفع العقوبات، التي تثقل كاهل المواطنين... 23.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-23T14:27+0000

2024-12-23T14:27+0000

2024-12-23T14:27+0000

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وقال مارتيني: "ثرواتنا اليوم ما زالت تحتلها ميليشيات "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة، وهذا يمثل أحد التحديات الكبرى التي نواجهها".ولفت الوزير السوري السابق إلى أن "الوفود الشعبية ورؤوس الأموال ورجال الأعمال في مختلف القطاعات مثل العقاري التعليمي والسياحي، بدأوا بالعودة إلى سوريا، ويبحثون عن فرص جديدة للاستثمار".وفي ما يخص الوضع الاقتصادي، أكد مارتيني أن "هناك تحسنًا ملحوظًا في توافر المواد الأساسية في السوق السورية، مثل الغاز والمازوت والبنزين، التي أصبحت متوفرة بأسعار أقل، مقارنةً بما كانت عليه في السابق".وتابع مارتيني، قائلًا: "العملات الأجنبية، وكذلك الحوالات المالية من المغتربين، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، بينما يتعافى القطاع الخاص بسرعة، ويبدأ القطاع الصناعي في استعادة عمله بشكل تدريجي".واختتم مارتيني تصريحه بالتأكيد على أن "سوريا تتطلع إلى عقد مؤتمر حوار شامل يجمع جميع الأطراف والشخصيات السورية لتبادل الرؤى حول كيفية بناء مستقبل أفضل للبلاد".الأردن يعلن عودة أكثر من 12 ألف سوري إلى بلادهمفي ظل استمرار التوغل.. من يوقف الزحف الإسرائيلي نحو الأراضي السورية؟

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