https://sarabic.ae/20241224/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-عدة-مسيرات-أوكرانية-خلال-الليل-1096098010.html

الدفاعات الجوية الروسية تسقط عدة مسيرات أوكرانية خلال الليل

الدفاعات الجوية الروسية تسقط عدة مسيرات أوكرانية خلال الليل

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت، خلال الليلة الماضية، 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية. 24.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-24T04:15+0000

2024-12-24T04:15+0000

2024-12-24T04:53+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 4 طائرات مسيرة، إذ تم تدميرثلاث طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعى روستوف، وواحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيج".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.

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