https://sarabic.ae/20241224/السيسي-يصدر-عفوا-رئاسيا-عن-54-من-المحكوم-عليهم-من-أبناء-سيناء-1096127120.html
السيسي يصدر عفوا رئاسيا عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء
السيسي يصدر عفوا رئاسيا عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قراراً بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء. 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T13:08+0000
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وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، في بيان: "أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء".وأوضح أن ذلك "تقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار".وبحسب المتحدث يأتي ذلك "في إطار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة".
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مصر, العالم العربي
السيسي يصدر عفوا رئاسيا عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء
أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، قراراً بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، في بيان: "أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء".
وأضاف بيان المتحدث باسم الرئاسة المصرية: "ويأتي القرار إعمالًا لصلاحيات الرئيس الدستورية، واستجابة لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء".
وأوضح أن ذلك "تقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار".
وبحسب المتحدث يأتي ذلك "في إطار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة".