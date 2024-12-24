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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241224/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بـ-48-مقذوفا-في-غضون-24-ساعة-1096146478.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 48 مقذوفا في غضون 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 48 مقذوفا في غضون 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية... 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T22:47+0000
2024-12-24T22:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 15 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية... 15 على محور غورلوفكا".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 48 مقذوفا مختلفة العيارات .وبحسب المكتب التمثيلي، لم ترد معلومات عن إصابات في صفوف المدنيين.ويذكر في اليوم السابق، بأنه تم الإعلان عن 4 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20241223/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ستوروجيفوي-في-دونيتسك-1096071653.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ 48 مقذوفا في غضون 24 ساعة

22:47 GMT 24.12.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 15 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 48 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 15 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية... 15 على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 48 مقذوفا مختلفة العيارات .
الجيش الروسي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة ستوروجيفوي في دونيتسك
أمس, 09:22 GMT
وبحسب المكتب التمثيلي، لم ترد معلومات عن إصابات في صفوف المدنيين.
ويذكر في اليوم السابق، بأنه تم الإعلان عن 4 حالات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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