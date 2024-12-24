https://sarabic.ae/20241224/المبعوث-الأمريكي-الخاص-المستقبلي-لأوكرانيا-يؤكد-رغبة-ترامب-في-السلام--1096145319.html

المبعوث الأمريكي الخاص المستقبلي لأوكرانيا يؤكد رغبة ترامب في السلام

المبعوث الأمريكي الخاص المستقبلي لأوكرانيا يؤكد رغبة ترامب في السلام

سبوتنيك عربي

أفاد المبعوث الأمريكي الخاص المستقبلي إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، بأن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، يريد اتفاقًا مستقرًا بين موسكو وكييف وسيكون قادرًا... 24.12.2024, سبوتنيك عربي

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وقال خلال مقابلة: "الرئيس (ترامب) متسق للغاية مع ما يريده، وهو وقف القتل وإحلال السلام".وأوضح كيلوغ أن ترامب يدرك أهمية العلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أنه يستطيع ترامب حل الوضع وسيفعل ذلك "في وقت قصير نسبيا".وقال ترامب متحدثًا في مقر إقامته في مارالاجو: "نحاول وقف الحرب، تلك الحرب الرهيبة المروعة التي تدور رحاها في أوكرانيا".وتابع: "نحن نعمل بجد (لوقف الصراع)، إنها مهمة صعبة، لكننا نحرز بعض التقدم".مستشار ترامب للأمن القومي: مستعدون للنظر باقتراح أوربان حول وقف إطلاق في أوكرانياوزير الخارجية المجري: الهجوم الإرهابي ضد الجنرال كيريلوف قد يعوق التسوية في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20241223/الخارجية-المجرية-ترامب-لا-يحتاج-إلى-وسطاء-لمحاولة-حل-الأزمة-في-أوكرانيا-1096067671.html

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