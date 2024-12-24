https://sarabic.ae/20241224/المبعوث-الأمريكي-الخاص-المستقبلي-لأوكرانيا-يؤكد-رغبة-ترامب-في-السلام--1096145319.html
المبعوث الأمريكي الخاص المستقبلي لأوكرانيا يؤكد رغبة ترامب في السلام
المبعوث الأمريكي الخاص المستقبلي لأوكرانيا يؤكد رغبة ترامب في السلام
سبوتنيك عربي
أفاد المبعوث الأمريكي الخاص المستقبلي إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، بأن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، يريد اتفاقًا مستقرًا بين موسكو وكييف وسيكون قادرًا... 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T20:21+0000
2024-12-24T20:21+0000
2024-12-24T20:21+0000
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وقال خلال مقابلة: "الرئيس (ترامب) متسق للغاية مع ما يريده، وهو وقف القتل وإحلال السلام".وأوضح كيلوغ أن ترامب يدرك أهمية العلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أنه يستطيع ترامب حل الوضع وسيفعل ذلك "في وقت قصير نسبيا".وقال ترامب متحدثًا في مقر إقامته في مارالاجو: "نحاول وقف الحرب، تلك الحرب الرهيبة المروعة التي تدور رحاها في أوكرانيا".وتابع: "نحن نعمل بجد (لوقف الصراع)، إنها مهمة صعبة، لكننا نحرز بعض التقدم".مستشار ترامب للأمن القومي: مستعدون للنظر باقتراح أوربان حول وقف إطلاق في أوكرانياوزير الخارجية المجري: الهجوم الإرهابي ضد الجنرال كيريلوف قد يعوق التسوية في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20241223/الخارجية-المجرية-ترامب-لا-يحتاج-إلى-وسطاء-لمحاولة-حل-الأزمة-في-أوكرانيا-1096067671.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
المبعوث الأمريكي الخاص المستقبلي لأوكرانيا يؤكد رغبة ترامب في السلام
أفاد المبعوث الأمريكي الخاص المستقبلي إلى أوكرانيا، كيث كيلوغ، بأن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، يريد اتفاقًا مستقرًا بين موسكو وكييف وسيكون قادرًا على تحقيقه "في وقت قصير نسبيًا".
وقال خلال مقابلة: "الرئيس (ترامب) متسق للغاية مع ما يريده، وهو وقف القتل وإحلال السلام".
وتابع: "هذه هي أولويته الأولى في مجال الأمن القومي، لكنه يريد سلامًا عادلاً ومستدامًا ودائمًا، ولقد شهدنا في الماضي عملية السلام التي حاولوا تنفيذها بين روسيا وأوكرانيا وفشلت فشلا ذريعا".
وأوضح كيلوغ أن ترامب يدرك أهمية العلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أنه يستطيع ترامب حل الوضع وسيفعل ذلك "في وقت قصير نسبيا".
وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في 16 كانون الأول/ ديسمبر، أن يعمل بنشاط على إنهاء الصراع الأوكراني، مشيرا إلى أنه يتعين على فلاديمير زيلينسكي الاستعداد لإبرام اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيا.
وقال ترامب متحدثًا في مقر إقامته في مارالاجو: "نحاول وقف الحرب، تلك الحرب الرهيبة المروعة التي تدور رحاها في أوكرانيا".
وتابع: "نحن نعمل بجد (لوقف الصراع)، إنها مهمة صعبة، لكننا نحرز بعض التقدم".