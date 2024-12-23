https://sarabic.ae/20241223/الخارجية-المجرية-ترامب-لا-يحتاج-إلى-وسطاء-لمحاولة-حل-الأزمة-في-أوكرانيا-1096067671.html

الخارجية المجرية: ترامب لا يحتاج إلى وسطاء لمحاولة حل الأزمة في أوكرانيا

الخارجية المجرية: ترامب لا يحتاج إلى وسطاء لمحاولة حل الأزمة في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح وزير خارجية المجر، بيتر سيارتو، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، لا يحتاج إلى وسطاء في محاولة حل الأزمة الأوكرانية. 23.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-23T05:26+0000

2024-12-23T05:26+0000

2024-12-23T05:26+0000

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وقال سيارتو لوكالة "سبوتنيك": "إذا كانت هناك حاجة إلى وسيط، فيجب أن يكون لدى الطرفين أو الثلاثة اتفاق ورغبة مشتركة في أن يكون هناك وسيط، وهو ما لا أراه الآن، ومن ناحية أخرى، أعتقد أنني أعرف، أن الرئيس ترامب كشخص لا يحتاج إلى أي وسطاء".وتساءل سيارتو عن سبب عدم اتصال ترامب بالرئيس الروسي، أو بفلاديمير زيلينسكي مباشرة، في تعليق له على إمكانية قيام رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، بدور الوسيط بين بوتين وترامب وزيلينسكي.وأعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في 16 كانون الأول/ ديسمبر، أن يعمل بنشاط على إنهاء الصراع الأوكراني، مشيرا إلى أنه يتعين على فلاديمير زيلينسكي الاستعداد لإبرام اتفاق لإنهاء الصراع في أوكرانيا.وتابع: "نحن نعمل بجد (لوقف الصراع)، إنها مهمة صعبة، لكننا نحرز بعض التقدم".وزعم ترامب أنه تلقى إشارات من كييف بشأن الرغبة في التوصل إلى تسوية للصراع مع روسيا.مستشار ترامب للأمن القومي: مستعدون للنظر باقتراح أوربان حول وقف إطلاق في أوكرانياوزير الخارجية المجري: الهجوم الإرهابي ضد الجنرال كيريلوف قد يعوق التسوية في أوكرانيا

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