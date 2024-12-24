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https://sarabic.ae/20241224/اللغة-الروسية-تحتل-مركزا-متقدما-بين-اللغات-الأكثر-انتشارا-في-العالم-1096109264.html
اللغة الروسية تحتل مركزا متقدما بين اللغات الأكثر انتشارا في العالم
اللغة الروسية تحتل مركزا متقدما بين اللغات الأكثر انتشارا في العالم
سبوتنيك عربي
أعلن معهد بوشكين الحكومي في روسيا عن دراسة جديدة حول وضع اللغة الروسية في العالم، حيث احتلت المركز السابع في قائمة اللغات الأكثر انتشارًا عالميًا. 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T10:26+0000
2024-12-24T10:54+0000
روسيا
اللغة الروسية
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وفقًا للدراسة، التي قدمها القائم بأعمال مدير معهد بوشكين، نيكيتا غوسيف، فقد تم تصنيف اللغات بناءً على عدة معايير، من بينها عدد الناطقين بها، وعدد حاملي اللغة سواء كانت لغة أم أو لغة أجنبية، إضافة إلى مدى انتشار اللغة في مختلف البلدان.وأشار غوسيف إلى أن اللغة الروسية جاءت متفوقة على العديد من اللغات الكبرى مثل العربية والألمانية.وفي التصنيف العام لمؤشر التنافسية العالمية للغات، دخلت اللغة الروسية ضمن قائمة الخمس الأوائل، واحتلت المركز الخامس على مستوى العالم.أولمبياد اللغة الروسية ينطلق في القاهرة بمشاركة واسعة من الجامعات المصرية
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روسيا, اللغة الروسية
روسيا, اللغة الروسية

اللغة الروسية تحتل مركزا متقدما بين اللغات الأكثر انتشارا في العالم

10:26 GMT 24.12.2024 (تم التحديث: 10:54 GMT 24.12.2024)
© Getty Images / Germanovichحروف الأبجدية الروسية
حروف الأبجدية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
© Getty Images / Germanovich
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أعلن معهد بوشكين الحكومي في روسيا عن دراسة جديدة حول وضع اللغة الروسية في العالم، حيث احتلت المركز السابع في قائمة اللغات الأكثر انتشارًا عالميًا.
وفقًا للدراسة، التي قدمها القائم بأعمال مدير معهد بوشكين، نيكيتا غوسيف، فقد تم تصنيف اللغات بناءً على عدة معايير، من بينها عدد الناطقين بها، وعدد حاملي اللغة سواء كانت لغة أم أو لغة أجنبية، إضافة إلى مدى انتشار اللغة في مختلف البلدان.

وقال غوسيف خلال مؤتمر صحفي "نتائج تنفيذ التدابير في مجال دعم اللغة الروسية"، الذي عقد في المركز الدولي للوسائط المتعددة التابع لمجموعة روسيا سيغودنيا الإعلامية، التي تضم وكالة "سبوتنيك"، إن اللغة الروسية تحتل المرتبة الرابعة بعد الإنجليزية والفرنسية والإسبانية من حيث المكانة في المنظمات الدولية".

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وأشار غوسيف إلى أن اللغة الروسية جاءت متفوقة على العديد من اللغات الكبرى مثل العربية والألمانية.

كما كشف البحث عن تصدر اللغة الروسية المرتبة السابعة في عدد المنشورات الدورية، بينما احتلت المركز السادس في البيئة الرقمية.

وفي التصنيف العام لمؤشر التنافسية العالمية للغات، دخلت اللغة الروسية ضمن قائمة الخمس الأوائل، واحتلت المركز الخامس على مستوى العالم.
أولمبياد اللغة الروسية ينطلق في القاهرة بمشاركة واسعة من الجامعات المصرية
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