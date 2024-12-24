https://sarabic.ae/20241224/بطلقة-في-الرأس-مرشحة-للكونغرس-الأمريكي-تطالب-بإعدام-المهاجرين-غير-الشرعيين-فيديو----1096112570.html
"بطلقة في الرأس"... مرشحة للكونغرس الأمريكي تطالب بإعدام المهاجرين غير الشرعيين... فيديو
"بطلقة في الرأس"... مرشحة للكونغرس الأمريكي تطالب بإعدام المهاجرين غير الشرعيين... فيديو
سبوتنيك عربي
أثار مقطع فيديو للمرشحة لعضوية الكونغرس الأمريكي عن ولاية تكساس، فالنتينا غوميز، بخصوص اللاجئين غير الشرعيين، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T11:07+0000
2024-12-24T11:07+0000
2024-12-24T11:07+0000
نادي الفيديو
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096111974_0:0:610:344_1920x0_80_0_0_54c991044a40787b671a88a45bb3c4f7.jpg
وظهرت المرشحة غوميز، في الفيديو وهي تحمل مسدسا، وتقف بجانب مقعد مثبت عليه دمية مقيدة اليدين إلى الخلف، ثم أطلقت النار على رأس الدمية، قائلة: "يجب إعدام اللاجئين غير الشرعيين، الذين يغتصبون أو يقتلون الأمريكيين، الأمر بهذه البساطة".وكتب أحد المستخدمين، تعليقا على الفيديو: "أولا، تريدون إعادة عمليات الإعدام العلنية، التي تم حظرها على مستوى البلاد منذ ما يقرب من 100 عام، ثم تريدون إنشاء نظام عدالة من مستويين يجرّد غير المواطنين من إنسانيتهم على وجه التحديد بدلا من تضمين بعض الأحكام لتسليمهم أو ترحيلهم؟ إنه أمر مروع".واتهم مستخدمون آخرون فالنتينا غوميز، بأنها تروّج للعنف وتثير الكراهية، مستغربين بالقول: "كيف يُسمح بذلك على أي منصة؟"، وفي المقابل أشاد بعض المؤيدين بجرأتها على "قول الحقيقة".وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد صرح سابقا، بأنه سيوقع في أول يوم له في منصبه على حزمة من الأوامر التنفيذية لإغلاق الحدود الأمريكية أمام المهاجرين غير الشرعيين.
https://sarabic.ae/20241215/شكاوى-منذ-أسابيع-طائرات-مسيرة-غامضة-في-ولاية-نيويورك-تشل-حركة-مطار-الولاية-1095797973.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/18/1096111974_51:0:534:362_1920x0_80_0_0_fa548659a0003d8296c4e96fac645258.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات
"بطلقة في الرأس"... مرشحة للكونغرس الأمريكي تطالب بإعدام المهاجرين غير الشرعيين... فيديو
أثار مقطع فيديو للمرشحة لعضوية الكونغرس الأمريكي عن ولاية تكساس، فالنتينا غوميز، بخصوص اللاجئين غير الشرعيين، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت المرشحة غوميز، في الفيديو وهي تحمل مسدسا، وتقف بجانب مقعد مثبت عليه دمية مقيدة اليدين إلى الخلف، ثم أطلقت النار على رأس الدمية، قائلة: "يجب إعدام اللاجئين غير الشرعيين، الذين يغتصبون أو يقتلون الأمريكيين، الأمر بهذه البساطة".
وسارع رواد وسائل التواصل الاجتماعي إلى إدانة الفيديو، حيث سلّط الكثيرون الضوء على الطبيعة المزعجة لمقترحها والنبرة المثيرة للانقسام في رسالتها.
blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560">
NEW: Texas Congressional candidate Valentina Gomez releases video demonstrating the punishment she wants for illegal aliens who k*ll Americans.
"It's that simple: public executions for any illegal that r*pes or k*lls an American."@ValentinaForUSA pic.twitter.com/P0BzoVhaxN
— Eric Daugherty (@EricLDaugh) December 23, 2024
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد صرح سابقا، بأنه سيوقع في أول يوم له في منصبه على حزمة من الأوامر التنفيذية لإغلاق الحدود الأمريكية أمام المهاجرين غير الشرعيين.