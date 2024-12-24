https://sarabic.ae/20241224/بطلقة-في-الرأس-مرشحة-للكونغرس-الأمريكي-تطالب-بإعدام-المهاجرين-غير-الشرعيين-فيديو----1096112570.html

"بطلقة في الرأس"... مرشحة للكونغرس الأمريكي تطالب بإعدام المهاجرين غير الشرعيين... فيديو

"بطلقة في الرأس"... مرشحة للكونغرس الأمريكي تطالب بإعدام المهاجرين غير الشرعيين... فيديو

سبوتنيك عربي

أثار مقطع فيديو للمرشحة لعضوية الكونغرس الأمريكي عن ولاية تكساس، فالنتينا غوميز، بخصوص اللاجئين غير الشرعيين، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. 24.12.2024, سبوتنيك عربي

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نادي الفيديو

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وظهرت المرشحة غوميز، في الفيديو وهي تحمل مسدسا، وتقف بجانب مقعد مثبت عليه دمية مقيدة اليدين إلى الخلف، ثم أطلقت النار على رأس الدمية، قائلة: "يجب إعدام اللاجئين غير الشرعيين، الذين يغتصبون أو يقتلون الأمريكيين، الأمر بهذه البساطة".وكتب أحد المستخدمين، تعليقا على الفيديو: "أولا، تريدون إعادة عمليات الإعدام العلنية، التي تم حظرها على مستوى البلاد منذ ما يقرب من 100 عام، ثم تريدون إنشاء نظام عدالة من مستويين يجرّد غير المواطنين من إنسانيتهم ​​على وجه التحديد بدلا من تضمين بعض الأحكام لتسليمهم أو ترحيلهم؟ إنه أمر مروع".واتهم مستخدمون آخرون فالنتينا غوميز، بأنها تروّج للعنف وتثير الكراهية، مستغربين بالقول: "كيف يُسمح بذلك على أي منصة؟"، وفي المقابل أشاد بعض المؤيدين بجرأتها على "قول الحقيقة".وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد صرح سابقا، بأنه سيوقع في أول يوم له في منصبه على حزمة من الأوامر التنفيذية لإغلاق الحدود الأمريكية أمام المهاجرين غير الشرعيين.

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