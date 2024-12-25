https://sarabic.ae/20241225/بوتين-يشارك-في-القمة-غير-الرسمية-لرابطة-الدول-المستقلة-1096168136.html
بوتين: بلدان رابطة الدول المستقلة تعمل على زيادة التعاون في مكافحة الجريمة والإرهاب
بوتين: بلدان رابطة الدول المستقلة تعمل على زيادة التعاون في مكافحة الجريمة والإرهاب
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن دول رابطة الدول المستقلة تعمل على زيادة التعاون في مكافحة الجريمة والإرهاب وتهريب المخدرات. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T10:30+0000
2024-12-25T10:30+0000
2024-12-25T11:23+0000
روسيا
رابطة الدول المستقلة
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين خلال اجتماع غير رسمي لرؤساء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة إن "دول رابطة الدول المستقلة تعمل على زيادة التعاون في مكافحة التطرف والجريمة عبر الحدود وتهريب المخدرات".وأكد بوتين أنه من المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي لدول رابطة الدول المستقلة في نهاية العام إلى 4.7% وهو أعلى من المتوسط العالمي.وأشار إلى أن حصة المدفوعات التجارية بالعملات الوطنية بين بلدان رابطة الدول المستقلة اليوم تتجاوز 85%.وأضاف: "واثق من أنه سيتم إجراء تحقيق شامل في حادث تحطم الطائرة بالقرب من أكتاو، مضيفا أنه سيتم أيضا تنسيق عمل الأجهزة المختصة بشأن جميع المسائل المتصلة بالمأساة".و شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم، في القمة غير الرسمية لرابطة الدول المستقلة بحضور عدد من قادة دول الرابطة.وفي وقت سابق، أفاد الرئيس بوتين، أن الوضع الجيوسياسي في العالم بعيد عن الاستقرار، ومن المهم لدول "رابطة الدول المستقلة" أن تستخدم بنشاط الإمكانات التحليلية والتنبؤية لهيئاتها لتحديد التهديدات الخارجية والداخلية.وتتولى روسيا رئاسة رابطة الدول المستقلة في عام 2024، وكما أفاد الكرملين سابقاً، فإن القمة هي تتويج لكل الأحداث السياسية تحت رئاسة موسكو.
https://sarabic.ae/20241107/بوتين-يدعو-رابطة-الدول-المستقلة-إلى-تعديل-وثائق-التخطيط-الاستراتيجي-المرتبطة-بالدفاع---1094565468.html
https://sarabic.ae/20241225/لحظة-تحطم-طائرة-ركاب-بالقرب-من-مدينة-أكتاو-في-كازاخستان-فيديو-1096151203.html
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بوتين يشارك في القمة غير الرسمية لرابطة الدول المستقلة
سبوتنيك عربي
بوتين يشارك في القمة غير الرسمية لرابطة الدول المستقلة
2024-12-25T10:30+0000
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روسيا, رابطة الدول المستقلة, فلاديمير بوتين
روسيا, رابطة الدول المستقلة, فلاديمير بوتين
بوتين: بلدان رابطة الدول المستقلة تعمل على زيادة التعاون في مكافحة الجريمة والإرهاب
10:30 GMT 25.12.2024 (تم التحديث: 11:23 GMT 25.12.2024)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن دول رابطة الدول المستقلة تعمل على زيادة التعاون في مكافحة الجريمة والإرهاب وتهريب المخدرات.
وقال بوتين خلال اجتماع غير رسمي لرؤساء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة
إن "دول رابطة الدول المستقلة تعمل على زيادة التعاون في مكافحة التطرف والجريمة عبر الحدود وتهريب المخدرات".
وأعرب الرئيس بوتين خلال الاجتماع عن ثقته في أن رابطة الدول المستقلة ستواصل العمل على تنمية البلدان وتعزيز الاستقرار والأمن.
وأكد بوتين أنه من المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي لدول رابطة الدول المستقلة في نهاية العام إلى 4.7% وهو أعلى من المتوسط العالمي.
وأشار إلى أن حصة المدفوعات التجارية بالعملات الوطنية بين بلدان رابطة الدول المستقلة
اليوم تتجاوز 85%.
وحول حادث تحطم الطائرة بالقرب من أكتاو، قال بوتين: "طائرة من وزارة الطوارئ الروسية توجهت إلى أكتاو وعلى متنها طاقم طبي ومعدات بعد تحطم الطائرة الأذربيجانية".
وأضاف: "واثق من أنه سيتم إجراء تحقيق شامل في حادث تحطم الطائرة بالقرب من أكتاو، مضيفا أنه سيتم أيضا تنسيق عمل الأجهزة المختصة بشأن جميع المسائل المتصلة بالمأساة".
و شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم، في القمة غير الرسمية لرابطة الدول المستقلة بحضور عدد من قادة دول الرابطة.
وفي وقت سابق، أفاد الرئيس بوتين، أن الوضع الجيوسياسي في العالم بعيد عن الاستقرار، ومن المهم لدول "رابطة الدول المستقلة" أن تستخدم بنشاط الإمكانات التحليلية
والتنبؤية لهيئاتها لتحديد التهديدات الخارجية والداخلية.
وتتولى روسيا رئاسة رابطة الدول المستقلة في عام 2024
، وكما أفاد الكرملين سابقاً، فإن القمة هي تتويج لكل الأحداث السياسية تحت رئاسة موسكو.