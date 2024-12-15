https://sarabic.ae/20241215/شكاوى-منذ-أسابيع-طائرات-مسيرة-غامضة-في-ولاية-نيويورك-تشل-حركة-مطار-الولاية-1095797973.html
شكاوى منذ أسابيع.. طائرات مسيرة غامضة في ولاية نيويورك تشل حركة مطار الولاية
شكاوى منذ أسابيع.. طائرات مسيرة غامضة في ولاية نيويورك تشل حركة مطار الولاية
سبوتنيك عربي
قالت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشول، إن طائرات مسيرة مجهولة شلت العمليات في مطار ستيوارت في ولاية نيويورك، وإن الوضع مع المسيرات الغامضة التي كانت تخيف... 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T03:09+0000
2024-12-15T03:09+0000
2024-12-15T03:09+0000
طائرة مسيرة
مدينة نيويورك
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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سبوتنيك. وقالت هوشول في بيان، "في الليلة الماضية، تم إغلاق المدرجات في مطار ستيوارت لمدة ساعة تقريبا؛ بسبب نشاط الطائرات المسيرة في المجال الجوي. لقد ذهب هذا إلى أبعد مما ينبغي".ودعت حاكمة الولاية أيضا إلى مساعدة فيدرالية وسط الحادث.وطالبت السلطات المحلية الوكالات الفيدرالية بالتحقيق في ما يحدث، حيث إن الولاية تضم منشآت عسكرية وبنية تحتية، وحتى ممتلكات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ويُزعم أن الطائرات المسيرة تختفي بمجرد مراقبتها.وأصر البنتاغون على أن النشاط في سماء نيوجيرسي لم يأت من أعداء أجانب للولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20241214/ما-بين-الإدانة-وشخصية-العام-ترامب-ينشر-صورتين-له-هكذا-بدأت-1095790590.html
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طائرة مسيرة, مدينة نيويورك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
طائرة مسيرة, مدينة نيويورك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
شكاوى منذ أسابيع.. طائرات مسيرة غامضة في ولاية نيويورك تشل حركة مطار الولاية
قالت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشول، إن طائرات مسيرة مجهولة شلت العمليات في مطار ستيوارت في ولاية نيويورك، وإن الوضع مع المسيرات الغامضة التي كانت تخيف الأمريكيين لعدة أسابيع "ذهب إلى أبعد مما ينبغي".
سبوتنيك. وقالت هوشول في بيان، "في الليلة الماضية، تم إغلاق المدرجات في مطار ستيوارت
لمدة ساعة تقريبا؛ بسبب نشاط الطائرات المسيرة في المجال الجوي. لقد ذهب هذا إلى أبعد مما ينبغي".
ودعت حاكمة الولاية أيضا إلى مساعدة فيدرالية وسط الحادث.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت سابق، إنه كان يتلقى معلومات من الجمهور عن مجموعات من الطائرات المسيرة فوق الولاية لعدة أسابيع.
وطالبت السلطات المحلية الوكالات الفيدرالية بالتحقيق في ما يحدث، حيث إن الولاية تضم منشآت عسكرية وبنية تحتية، وحتى ممتلكات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ويُزعم أن الطائرات المسيرة تختفي بمجرد مراقبتها.
وأصر البنتاغون على أن النشاط في سماء نيوجيرسي لم يأت من أعداء أجانب للولايات المتحدة.