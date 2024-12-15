https://sarabic.ae/20241215/شكاوى-منذ-أسابيع-طائرات-مسيرة-غامضة-في-ولاية-نيويورك-تشل-حركة-مطار-الولاية-1095797973.html

شكاوى منذ أسابيع.. طائرات مسيرة غامضة في ولاية نيويورك تشل حركة مطار الولاية

شكاوى منذ أسابيع.. طائرات مسيرة غامضة في ولاية نيويورك تشل حركة مطار الولاية

سبوتنيك عربي

قالت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشول، إن طائرات مسيرة مجهولة شلت العمليات في مطار ستيوارت في ولاية نيويورك، وإن الوضع مع المسيرات الغامضة التي كانت تخيف... 15.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-15T03:09+0000

2024-12-15T03:09+0000

2024-12-15T03:09+0000

طائرة مسيرة

مدينة نيويورك

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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سبوتنيك. وقالت هوشول في بيان، "في الليلة الماضية، تم إغلاق المدرجات في مطار ستيوارت لمدة ساعة تقريبا؛ بسبب نشاط الطائرات المسيرة في المجال الجوي. لقد ذهب هذا إلى أبعد مما ينبغي".ودعت حاكمة الولاية أيضا إلى مساعدة فيدرالية وسط الحادث.وطالبت السلطات المحلية الوكالات الفيدرالية بالتحقيق في ما يحدث، حيث إن الولاية تضم منشآت عسكرية وبنية تحتية، وحتى ممتلكات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، ويُزعم أن الطائرات المسيرة تختفي بمجرد مراقبتها.وأصر البنتاغون على أن النشاط في سماء نيوجيرسي لم يأت من أعداء أجانب للولايات المتحدة.

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طائرة مسيرة, مدينة نيويورك, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم