https://sarabic.ae/20241224/تظاهرات-غاضبة-في-العاصمة-السورية-دمشق-تندد-بحرق-شجرة-عيد-الميلاد-1096104509.html
تظاهرات غاضبة في العاصمة السورية دمشق تندد بحرق شجرة عيد الميلاد
تظاهرات غاضبة في العاصمة السورية دمشق تندد بحرق شجرة عيد الميلاد
سبوتنيك عربي
تظاهر المئات من السوريين في أحياء عدة بالعاصمة السورية دمشق، بعد ظهور فيديو يظهر إحراق شجرة خاصة باحتفالات عيد الميلاد قرب مدينة حماة وسط سوريا. 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T08:55+0000
2024-12-24T08:55+0000
2024-12-24T09:00+0000
أخبار سوريا اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/13/1095986331_278:0:2522:1262_1920x0_80_0_0_c0689428c5c74ec10cd593c6ec200495.jpg
وردد المتظاهرون شعارات تطالب بحماية حقوق المسيحيين، وحمل بعضهم صلبانا خشبية وأعلاما للسلطات الجديدة في البلاد، وساروا في شوارع دمشق باتجاه مقر بطريركية الروم الأرثوذكس في حي باب شرقي، كما هتف المتظاهرون "نريد حقوق المسيحيين".وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20210416/جمعيات-مسيحية-وإسلامية-تقدم-سكبة-رمضان-لصائمي-دمشق-فيديو-1048706127.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/13/1095986331_559:0:2242:1262_1920x0_80_0_0_0acf7ca7d5c1c59d076541500aae5dc8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
تظاهرات غاضبة في العاصمة السورية دمشق تندد بحرق شجرة عيد الميلاد
08:55 GMT 24.12.2024 (تم التحديث: 09:00 GMT 24.12.2024)
تظاهر المئات من السوريين في أحياء عدة بالعاصمة السورية دمشق، بعد ظهور فيديو يظهر إحراق شجرة خاصة باحتفالات عيد الميلاد قرب مدينة حماة وسط سوريا.
وردد المتظاهرون شعارات تطالب بحماية حقوق المسيحيين، وحمل بعضهم صلبانا خشبية وأعلاما للسلطات الجديدة في البلاد، وساروا في شوارع دمشق باتجاه مقر بطريركية الروم الأرثوذكس في حي باب شرقي، كما هتف المتظاهرون "نريد حقوق المسيحيين".
وتجمع المتظاهرون، بعدما تدفقوا بشكل عفوي من أحياء مختلفة للتعبير عن سخطهم ومخاوفهم، بعد نحو أسبوعين من سيطرة فصائل المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق، ورحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية
، في وقت سابق، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.