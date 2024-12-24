https://sarabic.ae/20241224/مواطنة-لبنانية-تحيي-عيد-الميلاد-في-مدينتها-صور-بعد-رحلة-نزوح-طويلة-فيديو-1096079120.html
مواطنة لبنانية تحيي عيد الميلاد في مدينتها صور بعد رحلة نزوح طويلة... فيديو
مواطنة لبنانية تحيي عيد الميلاد في مدينتها صور بعد رحلة نزوح طويلة... فيديو
سبوتنيك عربي
تروي السيدة اللبنانية، تيريز خير الله، عودتها إلى منزلها الواقع في حارة المسيحيين في مدينة صور جنوب لبنان، بعد النزوح عنها إبان الغارات الإسرائيلية على... 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T09:00+0000
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وقالت خير الله لوكالة "سبوتنيك": "بالرغم من جميع الأحداث لا يستطيع الإنسان أن يغفل عن العيد، لأن هذا العيد هو عيد السلام. هذا العيد هو رمز السلام ورمز المحبة لجميع الناس". يذكر أنه غداة اندلاع الحرب بين إسرائيل و"حماس" بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فتح "حزب الله" اللبناني جبهة "إسناد" لقطاع غزة.دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني حيز التنفيذ يوم الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني، ليُنهي نحو 14 شهرا من القصف المتبادل عبر الحدود وقتال محتدم بين الجانبين في جنوب لبنان.ونص الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وسيتحرك حزب الله شمال نهر الليطاني، على أن تحل محله قوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة "اليونيفيل".
https://sarabic.ae/20241219/وسط-التطورات-الإقليمية-الأخيرة-هل-ينجح-لبنان-في-انتخاب-رئيس-جمهورية؟-1095982423.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
مواطنة لبنانية تحيي عيد الميلاد في مدينتها صور بعد رحلة نزوح طويلة... فيديو
09:00 GMT 24.12.2024 (تم التحديث: 09:10 GMT 24.12.2024)
حصري
تروي السيدة اللبنانية، تيريز خير الله، عودتها إلى منزلها الواقع في حارة المسيحيين في مدينة صور جنوب لبنان، بعد النزوح عنها إبان الغارات الإسرائيلية على المدينة.
وقالت خير الله لوكالة "سبوتنيك": "بالرغم من جميع الأحداث لا يستطيع الإنسان أن يغفل عن العيد، لأن هذا العيد هو عيد السلام. هذا العيد هو رمز السلام ورمز المحبة لجميع الناس".
وتقوم السيدة بالتحضيرات لاستقبال عيد الميلاد المجيد وتزيينها لشجرة العيد منفردة لتفاجىء أحفادها وأبناءها بالرغم من غياب مظاهر العيد في المدينة.
يذكر أنه غداة اندلاع الحرب بين إسرائيل
و"حماس" بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فتح "حزب الله" اللبناني جبهة "إسناد" لقطاع غزة.
وأوقعت الهجمات الإسرائيلية على لبنان أكثر من 3800 قتيل إلى جانب اغتيال شخصيات رفيعة في "حزب الله" أبرزها أمينه العام حسن نصر الله، فيما كبد الحزب القوات الإسرائيلية خسائر في الأرواح والمعدات، إلى جانب قصف العمق الإسرائيلي.
دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني حيز التنفيذ يوم الأربعاء 27 نوفمبر/تشرين الثاني، ليُنهي نحو 14 شهرا من القصف المتبادل عبر الحدود وقتال محتدم بين الجانبين في جنوب لبنان.
ونص الاتفاق، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وسيتحرك حزب الله شمال نهر الليطاني، على أن تحل محله قوات الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة "اليونيفيل".