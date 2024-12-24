https://sarabic.ae/20241224/وزير-الزراعة-اللبناني-أرسلنا-عبر-وزارة-الخارجية-إلى-الأمم-المتحدة-دعاوى-قضائية-بحق-إسرائيل--1096108360.html

وزير الزراعة اللبناني: أرسلنا عبر وزارة الخارجية إلى الأمم المتحدة دعاوى قضائية بحق إسرائيل

وزير الزراعة اللبناني: أرسلنا عبر وزارة الخارجية إلى الأمم المتحدة دعاوى قضائية بحق إسرائيل

سبوتنيك عربي

أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحاج حسن، أن لبنان أرسل عبر وزارة الخارجية دعاوى قضائية بحق إسرائيل، جرى إيداعها لدى الهيئة العامة... 24.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-24T09:59+0000

2024-12-24T09:59+0000

2024-12-24T09:59+0000

لبنان

العالم العربي

أخبار لبنان

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار حزب الله

الحرب على حزب الله

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/13/1060092202_0:0:1772:997_1920x0_80_0_0_bea162ec9e419b26518140faa22bb79a.jpg

وقال الوزير الحاج حسن، اليوم الثلاثاء، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "لبنان أرسل عبر وزارة الخارجية دعاوى قضائية بحق إسرائيل جرى إيداعها لدى الهيئة العامة للأمم المتحدة، وسيتم إيداع شكوى جديدة بعد انتهاء المنظمات اللبنانية ووزارة الزراعة والجامعة اللبنانية والمختبرات المعتمدة لإجراء المسح النهائي وسحب العينات، عبرها تُحدد نسبة الأضرار والتلوث جراء القصف بالفوسفور الأبيض أما الحقول التي قصفتها إسرائيل، سيضربها التصحر لأنه لا يمكن زراعتها".وأوضح الحاج حسن أن "وزارة الزراعة، وضعت منذ اليوم الأول آلية لإحصاء الضربات الإسرائيلية في كل الأراضي اللبنانية، وقبل نهاية الحرب وضعنا آلية لمسح الأضرار وأطلقنا استبيانا لجمع المعلومات من المزارعين شملت حتى الآن أكثر من 40 ألف مزارع، ليصار بعد ذلك أن يكون هناك كشوفات ميدانية تتضمن 400 موظف وكادر فني وطبيب بيطري وفني زراعي ومهندس زراعي من وزارة الزراعة على الأقل من كل المحافظات، التي لحقها أضرار من العدوان الإسرائيلي".وأشار الوزير اللبناني إلى أن "هذا المخطط يهدف لجمع كل المعطيات وتخمين الأضرار ووضع الأرقام الدقيقة للخسائر الناتجة عن القصف والاستهداف الإسرائيلي، بشكل مباشر وغير مباشر، على كل القطاع الزراعي بمكوناته النباتي، الحرجي، الحيواني والأسماك والأبقار والأغنام والماعز ومختلف المواشي والدواجن والمشاتل الزراعية والبنية التحتية الزراعية، حتى الوصول إلى وضع الأرقام الرسمية من قبل وزارة الزراعة والحكومة اللبنانية، وبالتالي يكون الأمر واضحاً أمام المنظمات الدولية والهيئات المانحة التي تدعم القطاع الزراعي اللبناني".وتم الإعلان عن وقف الأعمال الحربية في جنوب لبنان، بعد 416 يوم من الاقتتال تسببت بتدمير العديد من القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية وحرق وإتلاف الكثير من الأراضي الزراعية والحرجية والمواسم المثمرة.

https://sarabic.ae/20241219/وسط-التطورات-الإقليمية-الأخيرة-هل-ينجح-لبنان-في-انتخاب-رئيس-جمهورية؟-1095982423.html

https://sarabic.ae/20241217/لقاء-مستقلون-من-أجل-لبنان-أمريكا-تواصل-ازدواجية-المعايير-في-المنطقة-وتحرك-داعش-1095886248.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, العالم العربي, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله