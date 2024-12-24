https://sarabic.ae/20241224/وزير-الشباب-والرياضة-المصري-لـسبوتنيك-نسعى-لنشر-أندية-البريكس-على-المستوى-الأفريقي-1096127264.html
وزير الشباب والرياضة المصري لـ"سبوتنيك": نسعى لنشر "أندية البريكس" على المستوى الأفريقي
وزير الشباب والرياضة المصري لـ"سبوتنيك": نسعى لنشر "أندية البريكس" على المستوى الأفريقي
سبوتنيك عربي
وصف وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، أندية "البريكس"، التي تم إنشاؤها في مصر بـ"المهم جدا"، مشيرًا إلى أن "توجيهات الدولة المصرية هي نشرها على المستوى... 24.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-24T16:00+0000
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وقال أشرف صبحي، في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، إن "وزارة الرياضة مهتمة جدا بنشر الوعي على المسار الشبابي وعلى المسار الرياضي"، مشيرًا إلى أن "مستهدفات هذا التكتل هو تطوير قدرات الشباب".وأضاف: "مصر تساعد الأشقاء في أفريقيا بسبب موقعها الجغرافي المهم جدا في قارة أفريقيا"، معتبرًا أن "تحفيز الابتكار والإبداع، وتوفير فرص القيادة، وإلهام الأجيال القادمة، هي نموذج للشباب يحتذى به".وأشار وزير الرياضة المصري إلى الجهود المصرية للتقدم في الاقتصاد، لافتًا إلى أن "الشباب المصري هو توجه الدولة المصرية وبالتالي الشعار كبير جدا للدولة المصرية ومستهدف أندية البريكس هو التأهيل قبل التمكين".وختم الوزير أشرف صبحي، بالقول إن "التأهيل هو عمليات إطلاق الفرص للشباب سيّما شباب أندية البريكس، للتدريب على ما يحب أن يتدرب فيه الشاب وما يفضل لديه أولويات الدولة المصرية من ضمن أولويات البريكس".
https://sarabic.ae/20241223/روسيا-تكشف-عن-الدول-الشريكة-الجديدة-لمجموعة-بريكس-1096088639.html
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مصر, أخبار مصر الآن, مجموعة بريكس, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, مجموعة بريكس, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي
وزير الشباب والرياضة المصري لـ"سبوتنيك": نسعى لنشر "أندية البريكس" على المستوى الأفريقي
حصري
وصف وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، أندية "البريكس"، التي تم إنشاؤها في مصر بـ"المهم جدا"، مشيرًا إلى أن "توجيهات الدولة المصرية هي نشرها على المستوى الأفريقي والمستويات المختلفة والتحاقها بهذا التكتل الاقتصادي".
وقال أشرف صبحي، في حوار مع وكالة "سبوتنيك
"، إن "وزارة الرياضة مهتمة جدا بنشر الوعي على المسار الشبابي وعلى المسار الرياضي"، مشيرًا إلى أن "مستهدفات هذا التكتل هو تطوير قدرات الشباب".
وأضاف: "مصر تساعد الأشقاء في أفريقيا بسبب موقعها الجغرافي المهم جدا في قارة أفريقيا"، معتبرًا أن "تحفيز الابتكار والإبداع، وتوفير فرص القيادة، وإلهام الأجيال القادمة، هي نموذج للشباب يحتذى به".
وأشار وزير الرياضة المصري إلى الجهود المصرية للتقدم في الاقتصاد، لافتًا إلى أن "الشباب المصري هو توجه الدولة المصرية وبالتالي الشعار كبير جدا للدولة المصرية ومستهدف أندية البريكس هو التأهيل قبل التمكين".
وختم الوزير أشرف صبحي، بالقول إن "التأهيل هو عمليات إطلاق الفرص للشباب سيّما شباب أندية البريكس، للتدريب على ما يحب أن يتدرب فيه الشاب وما يفضل لديه أولويات الدولة المصرية من ضمن أولويات البريكس".