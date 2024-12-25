https://sarabic.ae/20241225/إعلام-ماسك-يجبر-الكونغرس-على-مراجعة-مشروع-قانون-الميزانية-1096155546.html

إعلام: ماسك يجبر الكونغرس على مراجعة مشروع قانون الميزانية

إعلام: ماسك يجبر الكونغرس على مراجعة مشروع قانون الميزانية

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير بأن رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، أجبر الكونعرس الأمريكي على مراجعة مشروع قانون الميزانية الأمريكية، عشية عيد الميلاد. 25.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-25T09:37+0000

2024-12-25T09:37+0000

2024-12-25T09:37+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقالت التقارير: "يعيش الجمهوريون في مجلس النواب في حالة من الفوضى بعد دفعهم لحزمة تمت صياغتها على عجل لتمويل الحكومة. فالإحباط من رئيس مجلس النواب مايك جونسون يغلي، والمشاحنات البغيضة بين الجمهوريين داخل الحزبين تتسرب إلى العلن، والديمقراطيون يدعون النصر بينما يحاول الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلقاء بعض اللوم على جو بايدن في كل هذا".وأشارت إلى أن نهج ماسك هذا "بالتصرف بسرعة وتجاوز الأمر" يتعارض تمامًا مع الثقافة السائدة في واشنطن، حيث يعمل الناس بشكل مختلف تمامًا دون الرغبة في المخاطرة.ووفقًا للتقارير، فإنه كجزء من جهوده لخفض التكاليف وتبسيط الحكومة، يفكر ماسك في "هدم الهيكل الحكومي عن بكرة أبيه"، حتى لو أدى ذلك إلى الفوضى والاضطراب.وبحسب صحيفة "بوليتيكو"، يوضح تشارلز بيترسون المؤرخ في أرشيف وادي السيليكون بجامعة ستانفورد: "إنها فلسفة تجارية تدور حول التدمير - من الأفضل تحطيم شيء ما بدلاً من إصلاحه".وفي وقت سابق، وصفت صحيفة "واشنطن بوست" ماسك بأنه "رئيس الظل" للولايات المتحدة بعد تدخله النشط في عملية مناقشة مشروع قانون لتمويل الحكومة الفيدرالية، مما أدى إلى التهديد بالإغلاق.وفي وقت سابق، أعلن الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، أنه خلال فترة رئاسته الثانية، سيترأس إيلون ماسك ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي الإدارة الجديدة للكفاءة الحكومية (DOGE).إيلون ماسك يطالب المستشار الألماني بالاستقالة "فورا" بعد عملية ماغديبورغإعلام: الرئيس الإسرائيلي يطلب من إيلون ماسك التأثير على المحادثات بشأن غزة

https://sarabic.ae/20241206/إعلام-الرئيس-الإسرائيلي-يطلب-من-إيلون-ماسك-التأثير-على-المحادثات-بشأن-غزة-1095558281.html

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