https://sarabic.ae/20241225/الجيش-الإسرائيلي-يصادر-85-ألف-قطعة-سلاح-تابعة-لـحزب-الله-فيديو-1096189146.html

الجيش الإسرائيلي يصادر 85 ألف قطعة سلاح تابعة لـ"حزب الله"... فيديو

الجيش الإسرائيلي يصادر 85 ألف قطعة سلاح تابعة لـ"حزب الله"... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مصادرة قواته العسكرية لأكثر من 85 ألف قطعة سلاح وعتاد عسكري تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. 25.12.2024, سبوتنيك عربي

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن العملية العسكرية التي تقودها المنطقة الشمالية لبلادها مع 4 فرق قتالية، ضد عناصر حزب الله، قد عثرت على مجموعة متنوعة وكبيرة من الأسلحة التابعة للحزب اللبناني.وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي قام بتلك العملية العسكرية في أكثر من 30 قرية في جميع أنحاء جنوب لبنان، طوال الأربع شهور الأخيرة، موضحة أنه الجيش قتل مئات العناصر التابعة لحزب الله، وعثرت على كميات كبيرة من الأسلحة وصادرتها.ومن بين ما صادره الجيش الإسرائيلي، أسلحة وراجمات صواريخ ومضادات للدبابات وصواريخ "أر بي جي" ومتفجرات وقذائف وصواريخ مضادة للطائرات وأجهزة مراقبة وآليات عسكرية وأسلحة أخرى.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن "حزب الله اللبناني قام بتركيز أسلحة كبيرة في منطقة البقاع"، مشيرا إلى أن سلاح الجو نفذ هجوما واسع النطاق على تلك المستودعات.وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأنه "للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار في لبنان، هاجم سلاح الجو الليلة الماضية تجمعات أسلحة حزب الله في عمق البقاع"، مشيرة إلى أنه "يبدو أن بعض الأسلحة تم تهريبها من سوريا إلى لبنان".ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق، لكن مصادر أمنية قالت لـ"معاريف" إن إسرائيل عازمة على تنفيذ إجراءات إنفاذ ضد "حزب الله" في جميع أنحاء لبنان ومنع إعادة تسليحه.وفي الشهر الماضي، دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، وبعد بدء دخول الاتفاق حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.وشنّت إسرائيل هجمات عدة، منذ ذلك الوقت رغم سريان الاتفاق، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص على الأقل، جراء غارة إسرائيلية على بلدة مرجعيون جنوبي لبنان.

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