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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241225/لانتسيت-تدمر-مركبة-قتالية-مدرعة-فيديو-1096185886.html
"لانتسيت" تدمر مركبة قتالية مدرعة... فيديو
"لانتسيت" تدمر مركبة قتالية مدرعة... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مشاهد تظهر تدمير القوات الروسية لمركبة قتالية مدرعة تابعة لنظام كييف في مقاطعة سومي. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T16:49+0000
2024-12-25T16:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها: "قامت أطقم من وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية بتدمير مركبة قتالية مدرعة تابعة لنظام كييف بواسطة مسيرة "لانسيت" في مقاطعة سومي".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة.وأكد البيان أن الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، نفذت هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بمقاطعة سومي.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20241225/القوات-الروسية-تحيد-230-عسكريا-أوكرانيا-وتدمر-دبابتين-في-مقاطعة-كورسك-1096171712.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

"لانتسيت" تدمر مركبة قتالية مدرعة... فيديو

16:49 GMT 25.12.2024 (تم التحديث: 16:51 GMT 25.12.2024)
© Photo / Russian Ministry of Defense"لانتسيت" تدمر مركبة قتالية مدرعة
لانتسيت تدمر مركبة قتالية مدرعة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
© Photo / Russian Ministry of Defense
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مشاهد تظهر تدمير القوات الروسية لمركبة قتالية مدرعة تابعة لنظام كييف في مقاطعة سومي.
وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها: "قامت أطقم من وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية بتدمير مركبة قتالية مدرعة تابعة لنظام كييف بواسطة مسيرة "لانسيت" في مقاطعة سومي".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة.
طائرتا هليوكوبتر من طراز مي-24 خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحيد 230 عسكريا أوكرانيا وتدمر دبابتين في مقاطعة كورسك
11:38 GMT
وأكد البيان أن الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، نفذت هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بمقاطعة سومي.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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Автомобиль военнослужащих ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:02 GMT
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