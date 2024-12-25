https://sarabic.ae/20241225/موسكو-تعلق-على-افتتاح-مركز-لحلف-الناتو-في-ألمانيا-1096177223.html
موسكو تعلق على افتتاح مركز لحلف "الناتو" في ألمانيا
موسكو تعلق على افتتاح مركز لحلف "الناتو" في ألمانيا
سبوتنيك عربي
أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن افتتاح مركز للناتو لتعزيز التدريب الأمني لأوكرانيا على الأراضي الألمانية يعني مشاركة... 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T13:26+0000
2024-12-25T13:26+0000
2024-12-25T13:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
الناتو
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وأشارت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي إلى أن الناتو سبق أن أعلن عن إطلاق هذا المركز، ووفقا للمعلومات التي قدمتها المتحدثة، سيتولى المركز تنسيق جميع المساعدات العسكرية الغربية لكييف، بما في ذلك توريد الأسلحة وتدريب الأفراد العسكريين الأوكرانيين.وفي وقت سابق، أكدت الخارجية الروسية، أن "الناتو" يستعد للحرب ضد روسيا، مشيرة إلى أن موسكو تأخذ هذه المخاطر في الاعتبار من خلال التخطيط العسكري.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20241220/موسكو-الناتو-يستعد-للحرب-ضد-روسيا--1095996436.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الناتو
روسيا, أخبار أوكرانيا, الناتو
موسكو تعلق على افتتاح مركز لحلف "الناتو" في ألمانيا
أفادت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن افتتاح مركز للناتو لتعزيز التدريب الأمني لأوكرانيا على الأراضي الألمانية يعني مشاركة الحلف المباشرة في دعم ليس فقط الجيش الأوكراني، ولكن النظام الإرهابي أيضا.
وأشارت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي إلى أن الناتو سبق أن أعلن عن إطلاق هذا المركز، ووفقا للمعلومات التي قدمتها المتحدثة، سيتولى المركز تنسيق جميع المساعدات العسكرية الغربية لكييف، بما في ذلك توريد الأسلحة وتدريب الأفراد العسكريين الأوكرانيين.
وقالت زاخاروفا: "في الواقع، أصبح حلف شمال الأطلسي منخرطًا بشكل متزايد في الصراع الأوكراني. وإنشاء هياكل خاصة تتعامل مع المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا يعني المشاركة المباشرة في إمداد ليس فقط للقوات المسلحة الأوكرانية، بل أيضًا النظام الإرهابي، الذي يقوم على الجوهر النازي".
وفي وقت سابق، أكدت الخارجية الروسية، أن "الناتو" يستعد للحرب ضد روسيا، مشيرة إلى أن موسكو تأخذ هذه المخاطر في الاعتبار من خلال التخطيط العسكري.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، في مقابلة مع "كومسومولسكايا برافدا"، إن "روسيا تلتزم باستمرار بسياسة منع الصراع المباشر، بما في ذلك من خلال إظهار قدراتنا العسكرية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.