https://sarabic.ae/20241226/اكتشاف-ثقب-كبير-في-هيكل-السفينة-الروسية-الغارقة-البحر-الأبيض-المتوسط--1096193296.html
اكتشاف ثقب "كبير" في هيكل السفينة الروسية الغارقة بالبحر المتوسط
اكتشاف ثقب "كبير" في هيكل السفينة الروسية الغارقة بالبحر المتوسط
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "أوبورون لوغيستيكا" المالكة لسفينة الشحن الجاف الروسية "أورسا ميجور" التي غرقت في البحر الأبيض المتوسط، أن ثقبًا قطره 50×50 سم تم اكتشافه على الجانب... 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T03:24+0000
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روسيا
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وقالت الشركة المتخصصة في النقل واللوجستيات،: "تم إعلان إنذار عام على السفينة. خلال الفحص الطارئ الخارجي للسفينة، تم اكتشاف ثقب قطره 50×50 سم فوق خط المياه، وكانت حواف الثقب ممزقة ومتجهة نحو الداخل. وكانت سطح السفينة مغطى بالقطع المتناثرة".هجوم إرهابيوأمس الأربعاء، أعلنت الشركة، أن السفينة تعرضت لهجوم إرهابي، وقالت في بيان: "تعتقد الشركة أنه في 23 ديسمبر/كانون الأول 2024، تم تنفيذ هجوم إرهابي متعمد على السفينة".وأضافت: "ووفقا لشهادة أفراد طاقم السفينة، في الساعة 13:50 (بتوقيت موسكو)، وقعت ثلاثة انفجارات متتالية في الجانب الأيمن في منطقة المؤخرة".وأوضحت أنه وبعد ذلك، بدأت السفينة تميل بشكل حاد إلى الجانب الأيسر يصل إلى 25 درجة، مما يدل على دخول الماء إلى متنها، مؤكدة أن "أورسا ميجور" لم تكن محملة بأكثر من طاقتها، ووفقا للشركة، تعد هذه واحدة من أكبر سفن الشحن الجاف في روسيا، وتبلغ قدرتها الاستيعابية القصوى 9.5 ألف طن، وكان وزن الحمولة 806 أطنان.وغرقت سفينة "أورسا ميجور" في البحر الأبيض المتوسط، وتم إنقاذ 14 من أفراد الطاقم ونقلهم إلى ميناء قرطاجنة، وتم إدراج اثنين في عداد المفقودين، وغرقت السفينة على بعد 67 ميلا من الساحل الإسباني و45 ميلا من الساحل الجزائري.وغادرت السفينة التي ترفع العلم الروسي سان بطرسبورغ قبل 12 يوما وكانت متجهة إلى ميناء فلاديفوستوك حيث كان من المفترض أن تصل في 22 يناير/كانون الثاني.
https://sarabic.ae/20241225/الشركة-المالكة-للسفينة-الروسية-الغارقة-في-البحر-المتوسط-تعرضت-لهجوم-إرهابي-1096184147.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, البحر الأبيض المتوسط, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, البحر الأبيض المتوسط, العالم
اكتشاف ثقب "كبير" في هيكل السفينة الروسية الغارقة بالبحر المتوسط
03:24 GMT 26.12.2024 (تم التحديث: 03:58 GMT 26.12.2024)
أعلنت شركة "أوبورون لوغيستيكا" المالكة لسفينة الشحن الجاف الروسية "أورسا ميجور" التي غرقت في البحر الأبيض المتوسط، أن ثقبًا قطره 50×50 سم تم اكتشافه على الجانب الأيمن من السفينة الروسية "أورسا مايور"، بعد أن تعرضت لثلاث انفجارات هزت السفينة في البحر الأبيض المتوسط.
وقالت الشركة المتخصصة في النقل واللوجستيات،: "تم إعلان إنذار عام على السفينة. خلال الفحص الطارئ الخارجي للسفينة، تم اكتشاف ثقب قطره 50×50 سم فوق خط المياه، وكانت حواف الثقب ممزقة ومتجهة نحو الداخل. وكانت سطح السفينة مغطى بالقطع المتناثرة".
وأمس الأربعاء، أعلنت الشركة، أن السفينة تعرضت لهجوم إرهابي، وقالت في بيان: "تعتقد الشركة أنه في 23 ديسمبر/كانون الأول 2024، تم تنفيذ هجوم إرهابي متعمد على السفينة".
وأضافت: "ووفقا لشهادة أفراد طاقم السفينة، في الساعة 13:50 (بتوقيت موسكو)، وقعت ثلاثة انفجارات متتالية في الجانب الأيمن في منطقة المؤخرة".
وأوضحت أنه وبعد ذلك، بدأت السفينة تميل بشكل حاد إلى الجانب الأيسر يصل إلى 25 درجة، مما يدل على دخول الماء إلى متنها، مؤكدة أن "أورسا ميجور" لم تكن محملة بأكثر من طاقتها، ووفقا للشركة، تعد هذه واحدة من أكبر سفن الشحن الجاف في روسيا
، وتبلغ قدرتها الاستيعابية القصوى 9.5 ألف طن، وكان وزن الحمولة 806 أطنان.
وغرقت سفينة "أورسا ميجور" في البحر الأبيض المتوسط، وتم إنقاذ 14 من أفراد الطاقم ونقلهم إلى ميناء قرطاجنة، وتم إدراج اثنين في عداد المفقودين، وغرقت السفينة على بعد 67 ميلا من الساحل الإسباني و45 ميلا من الساحل الجزائري.
وغادرت السفينة التي ترفع العلم الروسي سان بطرسبورغ قبل 12 يوما وكانت متجهة إلى ميناء فلاديفوستوك حيث كان من المفترض أن تصل في 22 يناير/كانون الثاني.