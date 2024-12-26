https://sarabic.ae/20241226/السيسي-يوجه-بتطوير-أسطول-الصيد-المصري-1096218580.html

السيسي يوجه بتطوير أسطول الصيد المصري

السيسي يوجه بتطوير أسطول الصيد المصري

سبوتنيك عربي

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بمواصلة تحديث أسطول الصيد المصري وفقًا لأحدث الأنظمة والمعايير العالمية لتعزيز دور هذا القطاع الحيوي في خدمة... 26.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-26T13:58+0000

2024-12-26T13:58+0000

2024-12-26T13:58+0000

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وقالت بوابة "أخبار اليوم"، إن توجيهات السيسي جاءت خلال اجتماع عقده اليوم مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وجه خلاله كذلك باستمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير القناة، بهدف تقديم أفضل الخدمات الملاحية وتعزيز دور القناة باعتبارها ركيزة أساسية لحركة التجارة العالمية.وشدد السيسي خلال الاجتماع على الإجراءات التي تتخذها هيئة قناة السويس لمواجهة آثار التحديات في البحر الأحمر وباب المندب، وكذلك الجهود المبذولة نحو تحديث أسطول الصيد وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية، بالاعتماد على أحدث الأنظمة التكنولوجية المتطورة.من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن الاجتماع تناول تأثير الأوضاع الإقليمية على الحركة الملاحية بقناة السويس خلال العام الحالي، حيث اطلع الرئيس على الإيرادات التي حققتها القناة في عام 2024، والتي شهدت انخفاضًا تجاوز 60% مقارنة بعام 2023، مما يعني أن مصر قد خسرت ما يقرب من 7 مليارات دولار في عام 2024، على إثر الأحداث الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتي أثرت سلبًا على حركة الملاحة بالقناة واستدامة التجارة العالمية.وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى المشروعات الجارية لتحديث المجرى الملاحي لقناة السويس، لتعزيز قيمتها ودورها في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، بما في ذلك انتهاء العمل بمشروع القطاع الجنوبي بالكامل، بالإضافة إلى توسيع مساحة المجرى الملاحي من الكيلو 132 إلى الكيلو 162، لإتاحة مرور السفن العملاقة، والإنتهاء من مشروع "الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة" من الكيلو 122 إلى الكيلو 132، مما يسهم في زيادة حجم الشحن وتسريع حركة مرور السفن في الاتجاهين.

https://sarabic.ae/20241209/تغيير-وجهة-مليون-برميل-نفط-قبل-دخول-قناة-السويس-ما-السبب؟-1095619821.html

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العالم العربي, اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار