https://sarabic.ae/20241226/بوتين-يبعث-رسالة-خطية-إلى-العاهل-السعودي-1096222428.html
بوتين يبعث رسالة خطية إلى العاهل السعودي
بوتين يبعث رسالة خطية إلى العاهل السعودي
سبوتنيك عربي
سلم سفير روسيا لدى الرياض، سيرغي كوزلوف، رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موجهة إلى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تتعلق بالعلاقات... 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T16:13+0000
2024-12-26T16:13+0000
2024-12-26T16:13+0000
السعودية
روسيا
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وتسلم الرسالة نيابة عن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال لقاء جمعهما، اليوم الخميس، في مقر الوزارة في الرياض، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب القمة الـ16 لدول "بريكس" التي عقدت في مدينة قازان الروسية في 22-24 أكتوبر: "بالنسبة للمملكة العربية السعودية، نحن على اتصال جيد جدا مع صديقنا ولي العهد، ولدينا علاقات رائعة مع خادم الحرمين الشريفين. لقد شاركت المملكة العربية السعودية في عملنا المشترك اليوم، ونأمل أن يتوسع أكثر".وتولي روسيا أهمية كبيرة للحفاظ على الحوار السياسي مع المملكة بما يخدم الحفاظ على السلام والأمن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعمل موسكو والرياض على زيادة التبادل التجاري وتنفيذ مشاريع مشتركة.باحث في العلاقات الدولية: علاقة الرياض وموسكو قوية جدا رغم ضغوط واشنطن
https://sarabic.ae/20241024/بوتين-يبدي-رأيه-في-انضمام-السعودية-لـبريكس-فيديو-1094138960.html
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السعودية, روسيا
بوتين يبعث رسالة خطية إلى العاهل السعودي
سلم سفير روسيا لدى الرياض، سيرغي كوزلوف، رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موجهة إلى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وتسلم الرسالة نيابة عن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال لقاء جمعهما، اليوم الخميس، في مقر الوزارة في الرياض، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".
واستعرض السفير الروسي خلال لقائه مع نائب وزير الخارجية السعودي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب القمة الـ16 لدول "بريكس" التي عقدت في مدينة قازان الروسية في 22-24 أكتوبر: "بالنسبة للمملكة العربية السعودية، نحن على اتصال جيد جدا مع صديقنا ولي العهد، ولدينا علاقات رائعة مع خادم الحرمين الشريفين. لقد شاركت المملكة العربية السعودية في عملنا المشترك اليوم، ونأمل أن يتوسع أكثر".
وتربط روسيا والسعودية علاقات استراتيجية وتاريخية، تمتد على مدى طويل، تتسم بالتفاهم وتقارب الرؤى وتوافق المصالح، وحرصت قيادتا البلدين دوما على تطويرها لتعود بالنفع والفائدة على الشعبين الصديقين.
وتولي روسيا أهمية كبيرة للحفاظ على الحوار السياسي مع المملكة بما يخدم الحفاظ على السلام والأمن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعمل موسكو والرياض على زيادة التبادل التجاري وتنفيذ مشاريع مشتركة.