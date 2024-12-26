بينها السعودية.. 10 دول تنفق نحو 2 تريليون دولار على جيوشها

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة غيغانت في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تصمد الحكومة الفرنسية الجديدة في وجه الأزمة السياسية؟
09:17 GMT
29 د
من الملعب
مستقبل الرياضة السورية بعد الأحداث الأخيرة وبرشلونة يتنازل عن الصدارة
10:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما حدود الدور العربي في دعم التحول السياسي في سوريا؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: واشنطن تنفذ برامج بيولوجية في عدة أماكن منها أفريقيا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الائتلاف السوري: يجب إشراك كافة الأطياف السياسية لحل الأزمات التي تواجه سوريا في هذه المرحلة
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
الائتلاف السوري: يجب إشراك كافة الأطياف السياسية لحل الأزمات التي تواجه سوريا في هذه المرحلة
10:03 GMT
56 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
On air
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:33 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241226/بينها-السعودية-10-دول-تنفق-نحو-2-تريليون-دولار-على-جيوشها-1096206475.html
بينها السعودية.. 10 دول تنفق نحو 2 تريليون دولار على جيوشها
بينها السعودية.. 10 دول تنفق نحو 2 تريليون دولار على جيوشها
سبوتنيك عربي
تمثل ميزانية الدفاع مجموعة ما تنفقه الدولة على جيشها ويشمل ذلك جميع أفرع القوات المسلحة بجنودها وعتادها العسكري والخدمات اللوجستية المرتبطة بالمهام العسكرية... 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T10:45+0000
2024-12-26T10:45+0000
رصد عسكري
روسيا
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096206858_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_69c18c30e9a94680d1c78074d69f94fe.jpg
ويختلف حجم الإنفاق الدفاعي من دولة إلى أخرى لارتباطه بالعديد من العوامل التي تتمثل في القوة الاقتصادية للدولة وحجم الموارد الطبيعية التي تملكها وخاصة النفط والغاز، ومستوى التصنيع العسكري داخل الدولة ومستوى الإنفاق على الجنود.ورغم أن الإنفاق العسكري يعكس قوة الجيوش في بعض الحالات، إلا أن حجم ميزانية الدفاع لا يرتبط دوما بقوة الجيوش، وعلى سبيل المثال، تكون بعض الدول ضمن أقوى 10 جيوش في العالم، رغم أن إنفاقها العسكري ليس ضمن قائمة الـ10 الأوائل.وفي المقابل، تصنف بعض الدول في مراتب متقدمة من حيث الإنفاق العسكري، لكن قواتها المسلحة تأتي في مرتبة متأخرة.وفيما يلي أضخم 10 ميزانيات دفاع في العالم لعام 2024، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير باور" الأمريكي، الذي أوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا، تتصدر القائمة، بينما تصنف إحدى الدول العربية في المرتبة الـ5 عالميا وهي السعودية.وفيما يلي ترتيب الإنفاق العسكري للدول:وبحسب إحصائيات الموقع، فإن إجمالي ما تنفقه الدول الـ5 التي تتصدر القائمة يقدّر بنحو 1.3 تريليون دولار، تقدر نسبة الولايات المتحدة الأمريكية منها بـ63.3 في المئة، تليها الصين بـ17.3 في المئة، ثم روسيا بـ8.3 في المئة، والهند بـ5.6 في المئة، ثم السعودية بـ5.5 في المئة.أما إجمالي ما تنفقه الدول الـ10 الأكثر إنفاقا على جيوشها فيقدر بنحو 1.6 تريليون دولار.
https://sarabic.ae/20241218/الكونغرس-الأمريكي-يوافق-على-ميزانية-دفاعية-قياسية-للسنة-المالية-2025-1095934823.html
https://sarabic.ae/20211214/ما-هي-أعلى-10-ميزانيات-دفاع-في-العالم-بعد-قرار-السعودية-خفض-إنفاقها-العسكري؟-1053942101.html
https://sarabic.ae/20240310/وزير-الدفاع-الألماني-يحذر-من-عجز-في-ميزانية-الجيش-خلال-العام-المقبل-1086841513.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1a/1096206858_178:0:2499:1741_1920x0_80_0_0_e4070e15284252046e3c7b37df537534.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية
رصد عسكري, روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية

بينها السعودية.. 10 دول تنفق نحو 2 تريليون دولار على جيوشها

10:45 GMT 26.12.2024
© Getty Images / Abid Katibالقوات الخاصة السعودية
القوات الخاصة السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
© Getty Images / Abid Katib
تابعنا عبر
تمثل ميزانية الدفاع مجموعة ما تنفقه الدولة على جيشها ويشمل ذلك جميع أفرع القوات المسلحة بجنودها وعتادها العسكري والخدمات اللوجستية المرتبطة بالمهام العسكرية المختلفة.
ويختلف حجم الإنفاق الدفاعي من دولة إلى أخرى لارتباطه بالعديد من العوامل التي تتمثل في القوة الاقتصادية للدولة وحجم الموارد الطبيعية التي تملكها وخاصة النفط والغاز، ومستوى التصنيع العسكري داخل الدولة ومستوى الإنفاق على الجنود.
العلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
الكونغرس الأمريكي يوافق على ميزانية دفاعية قياسية للسنة المالية 2025
18 ديسمبر, 19:41 GMT
ورغم أن الإنفاق العسكري يعكس قوة الجيوش في بعض الحالات، إلا أن حجم ميزانية الدفاع لا يرتبط دوما بقوة الجيوش، وعلى سبيل المثال، تكون بعض الدول ضمن أقوى 10 جيوش في العالم، رغم أن إنفاقها العسكري ليس ضمن قائمة الـ10 الأوائل.
وفي المقابل، تصنف بعض الدول في مراتب متقدمة من حيث الإنفاق العسكري، لكن قواتها المسلحة تأتي في مرتبة متأخرة.
الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
ما هي أعلى 10 ميزانيات دفاع في العالم بعد قرار السعودية خفض إنفاقها العسكري؟
14 ديسمبر 2021, 18:42 GMT
وفيما يلي أضخم 10 ميزانيات دفاع في العالم لعام 2024، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير باور" الأمريكي، الذي أوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا، تتصدر القائمة، بينما تصنف إحدى الدول العربية في المرتبة الـ5 عالميا وهي السعودية.
وفيما يلي ترتيب الإنفاق العسكري للدول:
الولايات المتحدة الأمريكية: تحتل المرتبة الأولى بـ 831.7 مليار دولار
الصين: تحتل المرتبة الثانية بـ227 مليار دولار
روسيا: تأتي في المرتبة الـ3 بـ109 مليار دولار
الهند: تصنف في المركز الرابع بـ74 مليار دولار
المملكة العربية السعودية: تحتل المرتبة الـ5 عالميا بـ71.7 مليار دولار وهي الدولة العربية الوحيدة ضمن القائمة
بريطانيا: تأتي في المرتبة الـ6 بـ 62.8 مليار دولار
ألمانيا: تأتي في المرتبة الـ7 بـ 55.9 مليار دولار
اليابان: تحتل المرتبة الـ8 عالميا بـ53 مليار دولار
أستراليا: تأتي في المرتبة الـ9 عالميا بـ52.5 مليار دولار
فرنسا: تحتل المرتبة رقم 10 بـ49.7 مليار دولار
وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2024
وزير الدفاع الألماني يحذر من عجز في ميزانية الجيش خلال العام المقبل
10 مارس, 09:24 GMT
وبحسب إحصائيات الموقع، فإن إجمالي ما تنفقه الدول الـ5 التي تتصدر القائمة يقدّر بنحو 1.3 تريليون دولار، تقدر نسبة الولايات المتحدة الأمريكية منها بـ63.3 في المئة، تليها الصين بـ17.3 في المئة، ثم روسيا بـ8.3 في المئة، والهند بـ5.6 في المئة، ثم السعودية بـ5.5 في المئة.
أما إجمالي ما تنفقه الدول الـ10 الأكثر إنفاقا على جيوشها فيقدر بنحو 1.6 تريليون دولار.
© Sputnik / Mohamed Hassanأكبر 5 دول من حيث الإنفاق العسكري
أكبر 5 دول من حيث الإنفاق العسكري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
أكبر 5 دول من حيث الإنفاق العسكري
© Sputnik / Mohamed Hassan
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала