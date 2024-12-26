https://sarabic.ae/20241226/بينها-السعودية-10-دول-تنفق-نحو-2-تريليون-دولار-على-جيوشها-1096206475.html

بينها السعودية.. 10 دول تنفق نحو 2 تريليون دولار على جيوشها

بينها السعودية.. 10 دول تنفق نحو 2 تريليون دولار على جيوشها

سبوتنيك عربي

تمثل ميزانية الدفاع مجموعة ما تنفقه الدولة على جيشها ويشمل ذلك جميع أفرع القوات المسلحة بجنودها وعتادها العسكري والخدمات اللوجستية المرتبطة بالمهام العسكرية... 26.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-26T10:45+0000

2024-12-26T10:45+0000

2024-12-26T10:45+0000

رصد عسكري

روسيا

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

السعودية

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ويختلف حجم الإنفاق الدفاعي من دولة إلى أخرى لارتباطه بالعديد من العوامل التي تتمثل في القوة الاقتصادية للدولة وحجم الموارد الطبيعية التي تملكها وخاصة النفط والغاز، ومستوى التصنيع العسكري داخل الدولة ومستوى الإنفاق على الجنود.ورغم أن الإنفاق العسكري يعكس قوة الجيوش في بعض الحالات، إلا أن حجم ميزانية الدفاع لا يرتبط دوما بقوة الجيوش، وعلى سبيل المثال، تكون بعض الدول ضمن أقوى 10 جيوش في العالم، رغم أن إنفاقها العسكري ليس ضمن قائمة الـ10 الأوائل.وفي المقابل، تصنف بعض الدول في مراتب متقدمة من حيث الإنفاق العسكري، لكن قواتها المسلحة تأتي في مرتبة متأخرة.وفيما يلي أضخم 10 ميزانيات دفاع في العالم لعام 2024، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير باور" الأمريكي، الذي أوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا، تتصدر القائمة، بينما تصنف إحدى الدول العربية في المرتبة الـ5 عالميا وهي السعودية.وفيما يلي ترتيب الإنفاق العسكري للدول:وبحسب إحصائيات الموقع، فإن إجمالي ما تنفقه الدول الـ5 التي تتصدر القائمة يقدّر بنحو 1.3 تريليون دولار، تقدر نسبة الولايات المتحدة الأمريكية منها بـ63.3 في المئة، تليها الصين بـ17.3 في المئة، ثم روسيا بـ8.3 في المئة، والهند بـ5.6 في المئة، ثم السعودية بـ5.5 في المئة.أما إجمالي ما تنفقه الدول الـ10 الأكثر إنفاقا على جيوشها فيقدر بنحو 1.6 تريليون دولار.

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الصين

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رصد عسكري, روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية