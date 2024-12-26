https://sarabic.ae/20241226/مقتل-10-أشخاص-على-الأقل-وإصابة-20-آخرين-جراء-ضربتين-إسرائيليتين-في-قطاع-غزة-1096192709.html

مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 20 آخرين في ضربتين إسرائيليتين على قطاع غزة

مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 20 آخرين في ضربتين إسرائيليتين على قطاع غزة

سبوتنيك عربي

قال مسعفون في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 20 جراء ضربتين إسرائيليتين على غزة. 26.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-26T01:12+0000

2024-12-26T01:12+0000

2024-12-26T01:15+0000

غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

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وقُتل خمسة أشخاص وأصيب 20 في قصف إسرائيلي لمنزل في حي الزيتون بمدينة غزة. وحذر المسعفون من أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بالنظر لأن هناك العديد من الأفراد المحاصرين تحت الأنقاض.استهدف مركبة للصحفيينوفي حادث منفصل، قُتل خمسة صحفيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم في محيط مستشفى العودة في النصيرات بوسط غزة. وكان الصحفيون يعملون لصالح قناة القدس اليوم التلفزيونية.ووفقاً لوسائل إعلام فلسطينية ومراسلين محليين، فإن المركبة كانت تحمل شعاراً يوضح أنها مركبة إعلامية، واستخدمها الصحفيون لتغطية التطورات من داخل المستشفى ومخيم النصيرات.ولم يصدر على الفور تعليق من جانب إسرائيل بشأن الضربتين.وكانت مصادر طبية فلسطينية، قد أعلنت اليوم، ارتفاع حصيلة القتلى في القطاع إلى 45.361، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مضيفة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 107.803 جرحى، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع

غزة

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة