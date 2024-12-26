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مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 20 آخرين في ضربتين إسرائيليتين على قطاع غزة
مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 20 آخرين في ضربتين إسرائيليتين على قطاع غزة
سبوتنيك عربي
قال مسعفون في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 20 جراء ضربتين إسرائيليتين على غزة. 26.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-26T01:12+0000
2024-12-26T01:15+0000
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وقُتل خمسة أشخاص وأصيب 20 في قصف إسرائيلي لمنزل في حي الزيتون بمدينة غزة. وحذر المسعفون من أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بالنظر لأن هناك العديد من الأفراد المحاصرين تحت الأنقاض.استهدف مركبة للصحفيينوفي حادث منفصل، قُتل خمسة صحفيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم في محيط مستشفى العودة في النصيرات بوسط غزة. وكان الصحفيون يعملون لصالح قناة القدس اليوم التلفزيونية.ووفقاً لوسائل إعلام فلسطينية ومراسلين محليين، فإن المركبة كانت تحمل شعاراً يوضح أنها مركبة إعلامية، واستخدمها الصحفيون لتغطية التطورات من داخل المستشفى ومخيم النصيرات.ولم يصدر على الفور تعليق من جانب إسرائيل بشأن الضربتين.وكانت مصادر طبية فلسطينية، قد أعلنت اليوم، ارتفاع حصيلة القتلى في القطاع إلى 45.361، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مضيفة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 107.803 جرحى، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع
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غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة

مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 20 آخرين في ضربتين إسرائيليتين على قطاع غزة

01:12 GMT 26.12.2024 (تم التحديث: 01:15 GMT 26.12.2024)
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaحريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024.
حريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
قال مسعفون في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 20 جراء ضربتين إسرائيليتين على غزة.
وقُتل خمسة أشخاص وأصيب 20 في قصف إسرائيلي لمنزل في حي الزيتون بمدينة غزة. وحذر المسعفون من أن عدد القتلى مرشح للارتفاع بالنظر لأن هناك العديد من الأفراد المحاصرين تحت الأنقاض.

استهدف مركبة للصحفيين

وفي حادث منفصل، قُتل خمسة صحفيين جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم في محيط مستشفى العودة في النصيرات بوسط غزة. وكان الصحفيون يعملون لصالح قناة القدس اليوم التلفزيونية.
ووفقاً لوسائل إعلام فلسطينية ومراسلين محليين، فإن المركبة كانت تحمل شعاراً يوضح أنها مركبة إعلامية، واستخدمها الصحفيون لتغطية التطورات من داخل المستشفى ومخيم النصيرات.
ولم يصدر على الفور تعليق من جانب إسرائيل بشأن الضربتين.
وكانت مصادر طبية فلسطينية، قد أعلنت اليوم، ارتفاع حصيلة القتلى في القطاع إلى 45.361، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مضيفة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 107.803 جرحى، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع
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