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https://sarabic.ae/20241227/أردوغان-تركيا-ستضمن-الأمن-خارج-حدودها-الجنوبية-بدءا-من-2025-1096255415.html
أردوغان: تركيا ستضمن الأمن خارج حدودها الجنوبية بدءا من 2025
أردوغان: تركيا ستضمن الأمن خارج حدودها الجنوبية بدءا من 2025
سبوتنيك عربي
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن بلاده ستضمن الأمن خارج حدودها الجنوبية، وستقضي على التهديدات الإرهابية الصادرة من تلك المناطق، بدءا من... 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T16:57+0000
2024-12-27T16:57+0000
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وأضاف في كلمة ألقاها بالمؤتمر الإقليمي الثامن لحزب "العدالة والتنمية"، في ولاية باليكسير: "ابتداء من عام 2025، سنضمن الأمن خارج حدودنا الجنوبية، وخاصة فيما يتعلق بقضية الإرهاب، وسنقضي على التهديدات الصادرة من تلك المناطق".وفيما يتعلق بسقوط حكومة الأسد في سوريا، قال أردوغان إن تركيا "حافظت على رابطة الأخوة"، وساعدت المظلومين، "ومرة أخرى، خرجنا منتصرين"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد يوم الاثنين الماضي، أن بلاده على تواصل وثيق مع قائد الثورة السورية أحمد الشرع الملقب بـ"أبي محمد الجولاني"، زعيم "هيئة تحرير الشام" (المحظورة في روسيا ودول عدة).وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء في أنقرة: "نحن على تواصل وثيق مع قائد الثورة السورية أحمد الشرع، حيث زار وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، دمشق وستستمر زياراتنا إلى سوريا في التزايد من الآن فصاعدا".وأوضح أردوغان أنه "لا خيار أمام حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب سوى حل نفسهما وإلا ستتم تصفيتهما، وسنقضي بالتأكيد على هذه المجموعات القتلة بحيث لا تشكل تهديدا على منطقتنا".وأشار إلى أن بلاده ستواصل عملياتها ضد وحدات حماية الشعب في سوريا، مرحبا بقرار الإدارة السورية الجديدة بهذا الشأن، وأن دول الغرب بدأت تقطع دعمها تدريجيا عن حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية مضيفا أن الدائرة بدأت تضيق حولهم ونهايتهم قد اقتربت.وأكد الرئيس التركي أن "حماية سلامة الأراضي السورية ووحدتها في كافة الظروف هو نهج تركيا الثابت ولا تراجع عن هذا النهج، مشددا على أن هدف العدوان الإسرائيلي المتزايد على سوريا في الفترة الأخيرة هو التعمية على الثورة في البلاد وخنق أمال الشعب".ونوّه إلى أن إسرائيل ستنسحب عاجلا أم آجلا من الأراضي التي احتلتها في سوريا وستضطر إلى ذلك.وتوافدت الوفود التركية الرفيعة إلى دمشق للقاء زعيم الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، وأجرى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، زيارة إلى دمشق، والتقى الشرع.ومن المتوقع أن يقوم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بزيارة إلى دمشق مطلع 2025.
https://sarabic.ae/20241225/أردوغان-يهدد-أكراد-سوريا-سلموا-أسلحتكم-أو-ستدفنون-معها-1096175158.html
https://sarabic.ae/20241217/أردوغان-لأمير-قطر-تركيا-تحارب-كافة-الجماعات-الإرهابية-لحماية-أمنها-الوطني-1095899457.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

أردوغان: تركيا ستضمن الأمن خارج حدودها الجنوبية بدءا من 2025

16:57 GMT 27.12.2024
© AP Photo / Burhan Ozbiliciالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن بلاده ستضمن الأمن خارج حدودها الجنوبية، وستقضي على التهديدات الإرهابية الصادرة من تلك المناطق، بدءا من العام المقبل 2025.
وأضاف في كلمة ألقاها بالمؤتمر الإقليمي الثامن لحزب "العدالة والتنمية"، في ولاية باليكسير: "ابتداء من عام 2025، سنضمن الأمن خارج حدودنا الجنوبية، وخاصة فيما يتعلق بقضية الإرهاب، وسنقضي على التهديدات الصادرة من تلك المناطق".
وفيما يتعلق بسقوط حكومة الأسد في سوريا، قال أردوغان إن تركيا "حافظت على رابطة الأخوة"، وساعدت المظلومين، "ومرة أخرى، خرجنا منتصرين"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وتابع الرئيس التركي: "اجتزنا اختبار الإنسانية بنجاح باهر".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
أردوغان يهدد أكراد سوريا: سلموا أسلحتكم أو ستدفنون معها
25 ديسمبر, 12:45 GMT
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد يوم الاثنين الماضي، أن بلاده على تواصل وثيق مع قائد الثورة السورية أحمد الشرع الملقب بـ"أبي محمد الجولاني"، زعيم "هيئة تحرير الشام" (المحظورة في روسيا ودول عدة).
وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء في أنقرة: "نحن على تواصل وثيق مع قائد الثورة السورية أحمد الشرع، حيث زار وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، دمشق وستستمر زياراتنا إلى سوريا في التزايد من الآن فصاعدا".
وأوضح أردوغان أنه "لا خيار أمام حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب سوى حل نفسهما وإلا ستتم تصفيتهما، وسنقضي بالتأكيد على هذه المجموعات القتلة بحيث لا تشكل تهديدا على منطقتنا".
وأشار إلى أن بلاده ستواصل عملياتها ضد وحدات حماية الشعب في سوريا، مرحبا بقرار الإدارة السورية الجديدة بهذا الشأن، وأن دول الغرب بدأت تقطع دعمها تدريجيا عن حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية مضيفا أن الدائرة بدأت تضيق حولهم ونهايتهم قد اقتربت.
أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2024
أردوغان لأمير قطر: تركيا تحارب كافة الجماعات الإرهابية لحماية أمنها الوطني
17 ديسمبر, 18:21 GMT
وأكد الرئيس التركي أن "حماية سلامة الأراضي السورية ووحدتها في كافة الظروف هو نهج تركيا الثابت ولا تراجع عن هذا النهج، مشددا على أن هدف العدوان الإسرائيلي المتزايد على سوريا في الفترة الأخيرة هو التعمية على الثورة في البلاد وخنق أمال الشعب".
ونوّه إلى أن إسرائيل ستنسحب عاجلا أم آجلا من الأراضي التي احتلتها في سوريا وستضطر إلى ذلك.
وتوافدت الوفود التركية الرفيعة إلى دمشق للقاء زعيم الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، وأجرى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، زيارة إلى دمشق، والتقى الشرع.
ومن المتوقع أن يقوم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بزيارة إلى دمشق مطلع 2025.
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