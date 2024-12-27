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إسرائيل تفعل منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "ثاد" لأول مرة منذ نشرها على أراضيها.. فيديو
إسرائيل تفعل منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "ثاد" لأول مرة منذ نشرها على أراضيها.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن إسرائيل فعلت منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "ثاد" لأول مرة منذ نشرها على الأراضي الإسرائيلية. 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T16:08+0000
2024-12-27T16:08+0000
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ونقلت الوسائل الإعلامية عن جندي أمريكي، أن منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "ثاد"، اعترضت صاروخا أطلقته جماعة "أنصار الله" من اليمن، صباح اليوم الجمعة، إلى جانب منظومة "حيتس" الإسرائيلية.وذكر الجندي أنه تم نشر منظومة "ثاد" في إسرائيل، في إطار الاستعدادات لهجوم إيراني محتمل، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وطورت منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "ثاد" شركة "لوكهيد مارتن"، والغرض الأساسي منها اعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية في المراحل الأخيرة من رحلتها.وتم اعتراض صاروخ جماعة "أنصار الله" اليمنية، الذي أطلق في الساعات الأولى من صباح الجمعة، قبل أن يعبر الأراضي الإسرائيلية.ومساء أمس الخميس، نفذت مقاتلات إسرائيلية، سلسلة غارات على مطار صنعاء الدولي وقاعدة الديلمي الجوية في محيطه ومحطة لتوليد الكهرباء في الضواحي الجنوبية لصنعاء، وكذلك ميناءي الحديدة (غرب اليمن) ورأس عيسى النفطي (شمال غربي مدينة الحديدة) ومحطة لتوليد الكهرباء شمال مدينة الحديدة، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 16 آخرين، حسب ما أفادت مصادر لـ"سبوتنيك".وتأتي الغارات الإسرائيلية على اليمن غداة إعلان "أنصار الله" (الحوثيين) شن هجوم بطائرتين مسيرتين على هدف وصفته بـ "الحيوي والحساس" في تل أبيب وسط إسرائيل، والمنطقة الصناعية في عسقلان (جنوب)، وهو الثالث خلال 24 ساعة، ضمن الهجمات التي تنفذها الجماعة على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا، منذ نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن بطارية الدفاع الصاروخي التي أرسلها الجيش الأمريكي أخيرا لحماية إسرائيل "في مكانها الآن".وتم إرسال نظام الدفاع الصاروخي للمناطق المرتفعة، أو "ثاد"، تحسبا لرد فعل إيراني على هجوم انتقامي إسرائيلي متوقع.وفي حديثه في كييف، رفض أوستن القول ما إذا كان نظام "ثاد" جاهزا للعمل، لكنه أضاف: "لدينا القدرة على تشغيله بسرعة كبيرة، ونحن نسير على نفس خطى توقعاتنا"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".ومن المتوقع نشر نحو 100 جندي أمريكي لتشغيل النظام، الذي يعتبر نظاما مكملا لنظام "باتريوت"، ولكنه قادر على الدفاع عن منطقة أوسع، وقادر على ضرب أهداف على مدى يتراوح بين 150 و200 كيلومتر (93-124 ميلا).وتتكون كل بطارية من 6 قاذفات محمولة على شاحنات، و48 صاروخا اعتراضيا، ومعدات راديو ورادار، وتتطلب 95 جنديا لتشغيلها.
https://sarabic.ae/20241024/الحرس-الثوري-الإيراني-يوجه-تحذيرا-لإسرائيل-بعد-نشرها-أنظمة-ثاد-الأمريكية-على-أراضيها-1094140553.html
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إسرائيل, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل تفعل منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "ثاد" لأول مرة منذ نشرها على أراضيها.. فيديو

16:08 GMT 27.12.2024
© AP Photo / Choo Sang-chul/Newsisمنظومة صواريخ ثاد الأمريكية
منظومة صواريخ ثاد الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
منظومة صواريخ ثاد الأمريكية
© AP Photo / Choo Sang-chul/Newsis
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن إسرائيل فعلت منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "ثاد" لأول مرة منذ نشرها على الأراضي الإسرائيلية.
ونقلت الوسائل الإعلامية عن جندي أمريكي، أن منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "ثاد"، اعترضت صاروخا أطلقته جماعة "أنصار الله" من اليمن، صباح اليوم الجمعة، إلى جانب منظومة "حيتس" الإسرائيلية.
وذكر الجندي أنه تم نشر منظومة "ثاد" في إسرائيل، في إطار الاستعدادات لهجوم إيراني محتمل، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وطورت منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "ثاد" شركة "لوكهيد مارتن"، والغرض الأساسي منها اعتراض وتدمير الصواريخ الباليستية في المراحل الأخيرة من رحلتها.
وتم اعتراض صاروخ جماعة "أنصار الله" اليمنية، الذي أطلق في الساعات الأولى من صباح الجمعة، قبل أن يعبر الأراضي الإسرائيلية.
ومساء أمس الخميس، نفذت مقاتلات إسرائيلية، سلسلة غارات على مطار صنعاء الدولي وقاعدة الديلمي الجوية في محيطه ومحطة لتوليد الكهرباء في الضواحي الجنوبية لصنعاء، وكذلك ميناءي الحديدة (غرب اليمن) ورأس عيسى النفطي (شمال غربي مدينة الحديدة) ومحطة لتوليد الكهرباء شمال مدينة الحديدة، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 16 آخرين، حسب ما أفادت مصادر لـ"سبوتنيك".
وتأتي الغارات الإسرائيلية على اليمن غداة إعلان "أنصار الله" (الحوثيين) شن هجوم بطائرتين مسيرتين على هدف وصفته بـ "الحيوي والحساس" في تل أبيب وسط إسرائيل، والمنطقة الصناعية في عسقلان (جنوب)، وهو الثالث خلال 24 ساعة، ضمن الهجمات التي تنفذها الجماعة على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا، منذ نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.
قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرا لإسرائيل بعد نشرها أنظمة "ثاد" الأمريكية على أراضيها
24 أكتوبر, 19:22 GMT
وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن بطارية الدفاع الصاروخي التي أرسلها الجيش الأمريكي أخيرا لحماية إسرائيل "في مكانها الآن".
وتم إرسال نظام الدفاع الصاروخي للمناطق المرتفعة، أو "ثاد"، تحسبا لرد فعل إيراني على هجوم انتقامي إسرائيلي متوقع.
وفي حديثه في كييف، رفض أوستن القول ما إذا كان نظام "ثاد" جاهزا للعمل، لكنه أضاف: "لدينا القدرة على تشغيله بسرعة كبيرة، ونحن نسير على نفس خطى توقعاتنا"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ومن المتوقع نشر نحو 100 جندي أمريكي لتشغيل النظام، الذي يعتبر نظاما مكملا لنظام "باتريوت"، ولكنه قادر على الدفاع عن منطقة أوسع، وقادر على ضرب أهداف على مدى يتراوح بين 150 و200 كيلومتر (93-124 ميلا).
وتتكون كل بطارية من 6 قاذفات محمولة على شاحنات، و48 صاروخا اعتراضيا، ومعدات راديو ورادار، وتتطلب 95 جنديا لتشغيلها.
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