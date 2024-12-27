https://sarabic.ae/20241227/الصين-ترد-على-مخاوف-بشأن-بنائها-أكبر-سد-لتوليد-الطاقة-الكهرومائية-في-العالم-1096251108.html

الصين ترد على مخاوف بشأن بنائها أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في العالم

الصين ترد على مخاوف بشأن بنائها أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في العالم

سبوتنيك عربي

ردت الصين، اليوم الجمعة، على مخاوف متعلقة بالإعلان عن بنائها أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في العالم. 27.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-27T14:25+0000

2024-12-27T14:25+0000

2024-12-27T14:25+0000

الصين

أخبار الهند اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1b/1096250802_0:0:1896:1068_1920x0_80_0_0_02f613b9974c2fb3b2be18c046b49831.jpg

وأعربت الهند وبنغلاديش، وهي الدول الواقعة على ضفتي نهر "يارلونغ زانغبو"، حيث سيقام السد الصيني، عن مخاوفهما بشأن التأثيرات المحتملة التي قد تشعر بها إزاء المشروع الصيني.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن "بكين كانت دائما مسؤولة عن تنمية الأنهار العابرة للحدود، ويهدف تطوير الطاقة الكهرومائية في الصين في الروافد الدنيا لنهر "يارلونغ زانغبو" إلى تسريع تطوير الطاقة النظيفة، والاستجابة لتغير المناخ والكوارث الهيدرولوجية الشديدة".وتابعت أنه "تمت دراسة تطوير الطاقة الكهرومائية هناك بشكل متعمق لعقود من الزمان، وتم اتخاذ تدابير وقائية لأمن المشروع وحماية البيئة الإيكولوجية"، مؤكدة أن "المشروع لن يؤثر سلبا على الروافد الدنيا، وستواصل الصين الحفاظ على التواصل مع الدول الواقعة على الروافد الدنيا من خلال القنوات القائمة، وتكثيف التعاون في مجال الوقاية من الكوارث، والإغاثة لصالح شعوب النهر".وصادقت بكين، أمس الخميس، على "بناء ما سيكون أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في العالم"، لتطلق بذلك مشروعا طموحا على الحافة الشرقية لهضبة التبت.وقالت وكالة أنباء الصين (شينخوا)، إن "المشروع سيكون له دور رئيسي في تحقيق أهداف الصين، في الحد من انبعاثات الكربون والحياد الكربوني وتحفيز الصناعات ذات الصلة وخلق فرص العمل في التبت".وبحسب تقديرات قدمتها شركة "باور كونستركشن كوربوريشن أوف تشاينا"، عام 2020، فإن السد الذي سيتم بناؤه على الروافد الدنيا لنهر "يارلونغ زانغبو" يمكن أن ينتج 300 مليار كيلوواط/ ساعة من الكهرباء سنويا.ومن المتوقع أن تتجاوز تكاليف بناء السد، بما في ذلك التكاليف الهندسية الخاصة بسد الخوانق الثلاثة، 254.2 مليار يوان (34.83 مليار دولار)، وشمل ذلك إعادة توطين 1.4 مليون شخص شردهم السد، وكان ذلك أكثر من 4 أمثال التقدير الأولي البالغ 57 مليار يوان، وفقا لوسائل إعلام صينية.وكان الإعلام الصيني، قد قال إن "الصين تعتزم تشييد أكبر سد مائي، دون تدخل العنصر البشري في عملية البناء، حيث ستعتمد فقط على يذكر أن الصين تعتبر دولة رائدة في مجال الطاقة المتجددة التي تشمل مصادر توليد الكهرباء دون انبعاثات كربونية.

https://sarabic.ae/20241226/دولة-آسيوية-تعتزم-بناء-أكبر-سد-في-العالم-للطاقة-الكهرومائية-1096198620.html

https://sarabic.ae/20241225/مشهد-مذهل-لكرات-بوكيمون-تزين-سماء-شنتشن-الصينية-فيديو-1096170434.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار