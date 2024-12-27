الصين ترد على مخاوف بشأن بنائها أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
الائتلاف السوري: يجب إشراك كافة الأطياف السياسية لحل الأزمات التي تواجه سوريا في هذه المرحلة
10:03 GMT
56 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
13:33 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
ناشط مدني: طرطوس هادئة لكن الكل خائف من المجهول
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب على غزة؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
لماذا يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
12:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:42 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:52 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
هجمات إسرائيلية تستهدف صنعاء والحديدة باليمن، وتجدد الاشتباكات بين المقاومة وأمن السلطة في مخيم جنين
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241227/الصين-ترد-على-مخاوف-بشأن-بنائها-أكبر-سد-لتوليد-الطاقة-الكهرومائية-في-العالم-1096251108.html
الصين ترد على مخاوف بشأن بنائها أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في العالم
الصين ترد على مخاوف بشأن بنائها أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في العالم
سبوتنيك عربي
ردت الصين، اليوم الجمعة، على مخاوف متعلقة بالإعلان عن بنائها أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في العالم. 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T14:25+0000
2024-12-27T14:25+0000
الصين
أخبار الهند اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1b/1096250802_0:0:1896:1068_1920x0_80_0_0_02f613b9974c2fb3b2be18c046b49831.jpg
وأعربت الهند وبنغلاديش، وهي الدول الواقعة على ضفتي نهر "يارلونغ زانغبو"، حيث سيقام السد الصيني، عن مخاوفهما بشأن التأثيرات المحتملة التي قد تشعر بها إزاء المشروع الصيني.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن "بكين كانت دائما مسؤولة عن تنمية الأنهار العابرة للحدود، ويهدف تطوير الطاقة الكهرومائية في الصين في الروافد الدنيا لنهر "يارلونغ زانغبو" إلى تسريع تطوير الطاقة النظيفة، والاستجابة لتغير المناخ والكوارث الهيدرولوجية الشديدة".وتابعت أنه "تمت دراسة تطوير الطاقة الكهرومائية هناك بشكل متعمق لعقود من الزمان، وتم اتخاذ تدابير وقائية لأمن المشروع وحماية البيئة الإيكولوجية"، مؤكدة أن "المشروع لن يؤثر سلبا على الروافد الدنيا، وستواصل الصين الحفاظ على التواصل مع الدول الواقعة على الروافد الدنيا من خلال القنوات القائمة، وتكثيف التعاون في مجال الوقاية من الكوارث، والإغاثة لصالح شعوب النهر".وصادقت بكين، أمس الخميس، على "بناء ما سيكون أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في العالم"، لتطلق بذلك مشروعا طموحا على الحافة الشرقية لهضبة التبت.وقالت وكالة أنباء الصين (شينخوا)، إن "المشروع سيكون له دور رئيسي في تحقيق أهداف الصين، في الحد من انبعاثات الكربون والحياد الكربوني وتحفيز الصناعات ذات الصلة وخلق فرص العمل في التبت".وبحسب تقديرات قدمتها شركة "باور كونستركشن كوربوريشن أوف تشاينا"، عام 2020، فإن السد الذي سيتم بناؤه على الروافد الدنيا لنهر "يارلونغ زانغبو" يمكن أن ينتج 300 مليار كيلوواط/ ساعة من الكهرباء سنويا.ومن المتوقع أن تتجاوز تكاليف بناء السد، بما في ذلك التكاليف الهندسية الخاصة بسد الخوانق الثلاثة، 254.2 مليار يوان (34.83 مليار دولار)، وشمل ذلك إعادة توطين 1.4 مليون شخص شردهم السد، وكان ذلك أكثر من 4 أمثال التقدير الأولي البالغ 57 مليار يوان، وفقا لوسائل إعلام صينية.وكان الإعلام الصيني، قد قال إن "الصين تعتزم تشييد أكبر سد مائي، دون تدخل العنصر البشري في عملية البناء، حيث ستعتمد فقط على يذكر أن الصين تعتبر دولة رائدة في مجال الطاقة المتجددة التي تشمل مصادر توليد الكهرباء دون انبعاثات كربونية.
https://sarabic.ae/20241226/دولة-آسيوية-تعتزم-بناء-أكبر-سد-في-العالم-للطاقة-الكهرومائية-1096198620.html
https://sarabic.ae/20241225/مشهد-مذهل-لكرات-بوكيمون-تزين-سماء-شنتشن-الصينية-فيديو-1096170434.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1b/1096250802_120:0:1805:1264_1920x0_80_0_0_63eec7833d2616509ac4a9d817d4380d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الصين ترد على مخاوف بشأن بنائها أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في العالم

14:25 GMT 27.12.2024
© Photo / Unsplash/ John Gibbonsسد
سد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
سد
© Photo / Unsplash/ John Gibbons
تابعنا عبر
ردت الصين، اليوم الجمعة، على مخاوف متعلقة بالإعلان عن بنائها أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في العالم.
وأعربت الهند وبنغلاديش، وهي الدول الواقعة على ضفتي نهر "يارلونغ زانغبو"، حيث سيقام السد الصيني، عن مخاوفهما بشأن التأثيرات المحتملة التي قد تشعر بها إزاء المشروع الصيني.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن "بكين كانت دائما مسؤولة عن تنمية الأنهار العابرة للحدود، ويهدف تطوير الطاقة الكهرومائية في الصين في الروافد الدنيا لنهر "يارلونغ زانغبو" إلى تسريع تطوير الطاقة النظيفة، والاستجابة لتغير المناخ والكوارث الهيدرولوجية الشديدة".
وتابعت أنه "تمت دراسة تطوير الطاقة الكهرومائية هناك بشكل متعمق لعقود من الزمان، وتم اتخاذ تدابير وقائية لأمن المشروع وحماية البيئة الإيكولوجية"، مؤكدة أن "المشروع لن يؤثر سلبا على الروافد الدنيا، وستواصل الصين الحفاظ على التواصل مع الدول الواقعة على الروافد الدنيا من خلال القنوات القائمة، وتكثيف التعاون في مجال الوقاية من الكوارث، والإغاثة لصالح شعوب النهر".
سد الممرات الثلاثة، أكبر سد هيدروليكي في العالم بني على نهر اليانغتسي في الصين. 17 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2024
دولة آسيوية تعتزم بناء أكبر سد في العالم للطاقة الكهرومائية
أمس, 08:16 GMT
وصادقت بكين، أمس الخميس، على "بناء ما سيكون أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في العالم"، لتطلق بذلك مشروعا طموحا على الحافة الشرقية لهضبة التبت.
وقالت وكالة أنباء الصين (شينخوا)، إن "المشروع سيكون له دور رئيسي في تحقيق أهداف الصين، في الحد من انبعاثات الكربون والحياد الكربوني وتحفيز الصناعات ذات الصلة وخلق فرص العمل في التبت".
وبحسب تقديرات قدمتها شركة "باور كونستركشن كوربوريشن أوف تشاينا"، عام 2020، فإن السد الذي سيتم بناؤه على الروافد الدنيا لنهر "يارلونغ زانغبو" يمكن أن ينتج 300 مليار كيلوواط/ ساعة من الكهرباء سنويا.
عرض جوي في سماء مدينة شنتشن الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
مشهد مذهل لكرات "بوكيمون" تزين سماء شنتشن الصينية... فيديو
25 ديسمبر, 11:01 GMT
ومن المتوقع أن تتجاوز تكاليف بناء السد، بما في ذلك التكاليف الهندسية الخاصة بسد الخوانق الثلاثة، 254.2 مليار يوان (34.83 مليار دولار)، وشمل ذلك إعادة توطين 1.4 مليون شخص شردهم السد، وكان ذلك أكثر من 4 أمثال التقدير الأولي البالغ 57 مليار يوان، وفقا لوسائل إعلام صينية.
وكان الإعلام الصيني، قد قال إن "الصين تعتزم تشييد أكبر سد مائي، دون تدخل العنصر البشري في عملية البناء، حيث ستعتمد فقط على يذكر أن الصين تعتبر دولة رائدة في مجال الطاقة المتجددة التي تشمل مصادر توليد الكهرباء دون انبعاثات كربونية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
مناورات الطيران الحربي الروسي في منطقة جنوب غرب روسيا - الجيش الروسي، إطلاق صاروخ فيخر - 1 من مروحية كا - 52 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала