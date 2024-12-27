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"أنصار الله" تقصف مطار "بن غوريون" الإسرائيلي بصاروخ فرط صوتي... فيديو
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بعد "أمريكان آيرلاينز".. شركة طيران كبرى تتعرض لهجوم إلكتروني غامض
بعد "أمريكان آيرلاينز".. شركة طيران كبرى تتعرض لهجوم إلكتروني غامض
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بأن الخطوط الجوية اليابانية، أعلنت عن تأخير عشرات الرحلات الداخلية نتيجة لهجوم إلكتروني استهدف أنظمتها. 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T09:06+0000
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وذكرت صحيفة أمريكية، صباح اليوم الجمعة، أن "الهجوم الإلكتروني الغامض، جاء بعد أيام قليلة من توقف جميع رحلات شركة "أمريكان آيرلاينز" داخل الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مشكلة فنية غير محددة".وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أكدت الخطوط الجوية اليابانية تعرضها لهجوم إلكتروني، ما تسبب في تأخير عشرات الرحلات الداخلية، مشيرة إلى أنها استعادت السيطرة على أنظمتها بعد ساعات.وأشارت إلى أنه "لم يكن هناك أي تأثير على سلامة الرحلات، كما تمكنت من تحديد السبب إذ تم إغراق أنظمة التكنولوجية بإرسال كميات هائلة من البيانات ما أدى إلى تعطيلها".ولفتت الشركة اليابانية إلى أن الهجوم الإلكتروني الغامض لم يتضمن أي تسريب لبيانات العملاء، لكنه أدى إلى تأخير الرحلات لفترة من الوقت.وقالت الشركة الأمريكية، في بيان لها: "أثرت مشكلة فنية على رحلاتنا. تعمل فرقنا على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن، ونعتذر لعملائنا عن الإزعاج"، فيما أدى التوقف إلى تعطيل سفر آلاف الركاب لفترة وجيزة خلال فترة عيد الميلاد، وهو بين أكثر مواسم السفر الجوي ازدحاما في الولايات المتحدة الأمريكية.
https://sarabic.ae/20201215/شركة-دبي-لصناعة-الطائرات-تقدم-طائرات-مميزة-لشركة-أمريكان-إيرلاينز-1047517537.html
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بعد "أمريكان آيرلاينز".. شركة طيران كبرى تتعرض لهجوم إلكتروني غامض

09:06 GMT 27.12.2024
© Sputnikطائرة مدنية
طائرة مدنية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
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أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بأن الخطوط الجوية اليابانية، أعلنت عن تأخير عشرات الرحلات الداخلية نتيجة لهجوم إلكتروني استهدف أنظمتها.
وذكرت صحيفة أمريكية، صباح اليوم الجمعة، أن "الهجوم الإلكتروني الغامض، جاء بعد أيام قليلة من توقف جميع رحلات شركة "أمريكان آيرلاينز" داخل الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مشكلة فنية غير محددة".
بوينج 787-9 جديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2020
"دبي لصناعة الطائرات" تبدأ تنفيذ اتفاقية وقعتها مع "أمريكان إيرلاينز"
15 ديسمبر 2020, 11:02 GMT
وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أكدت الخطوط الجوية اليابانية تعرضها لهجوم إلكتروني، ما تسبب في تأخير عشرات الرحلات الداخلية، مشيرة إلى أنها استعادت السيطرة على أنظمتها بعد ساعات.
وأشارت إلى أنه "لم يكن هناك أي تأثير على سلامة الرحلات، كما تمكنت من تحديد السبب إذ تم إغراق أنظمة التكنولوجية بإرسال كميات هائلة من البيانات ما أدى إلى تعطيلها".
ولفتت الشركة اليابانية إلى أن الهجوم الإلكتروني الغامض لم يتضمن أي تسريب لبيانات العملاء، لكنه أدى إلى تأخير الرحلات لفترة من الوقت.
ويشار إلى أن شركة الطيران اليابانية تعد ثاني شركة طيران حول العالم تتعرض لتعطل في الرحلات في موسم العطلات، في وقت استأنفت فيه الخطوط الجوية الأمريكية "أميركان آيرلاينز"، الثلاثاء الماضي، رحلاتها داخل الولايات المتحدة بعد توقف دام ساعة تقريبا، نتيجة لمشكلة فنية غير محددة.
وقالت الشركة الأمريكية، في بيان لها: "أثرت مشكلة فنية على رحلاتنا. تعمل فرقنا على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن، ونعتذر لعملائنا عن الإزعاج"، فيما أدى التوقف إلى تعطيل سفر آلاف الركاب لفترة وجيزة خلال فترة عيد الميلاد، وهو بين أكثر مواسم السفر الجوي ازدحاما في الولايات المتحدة الأمريكية.
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