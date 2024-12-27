https://sarabic.ae/20241227/بعد-أمريكان-آيرلاينز-شركة-طيران-كبرى-تتعرض-لهجوم-إلكتروني-غامض-1096236958.html

بعد "أمريكان آيرلاينز".. شركة طيران كبرى تتعرض لهجوم إلكتروني غامض

بعد "أمريكان آيرلاينز".. شركة طيران كبرى تتعرض لهجوم إلكتروني غامض

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، بأن الخطوط الجوية اليابانية، أعلنت عن تأخير عشرات الرحلات الداخلية نتيجة لهجوم إلكتروني استهدف أنظمتها. 27.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-27T09:06+0000

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وذكرت صحيفة أمريكية، صباح اليوم الجمعة، أن "الهجوم الإلكتروني الغامض، جاء بعد أيام قليلة من توقف جميع رحلات شركة "أمريكان آيرلاينز" داخل الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مشكلة فنية غير محددة".وفي وقت سابق من يوم أمس الخميس، أكدت الخطوط الجوية اليابانية تعرضها لهجوم إلكتروني، ما تسبب في تأخير عشرات الرحلات الداخلية، مشيرة إلى أنها استعادت السيطرة على أنظمتها بعد ساعات.وأشارت إلى أنه "لم يكن هناك أي تأثير على سلامة الرحلات، كما تمكنت من تحديد السبب إذ تم إغراق أنظمة التكنولوجية بإرسال كميات هائلة من البيانات ما أدى إلى تعطيلها".ولفتت الشركة اليابانية إلى أن الهجوم الإلكتروني الغامض لم يتضمن أي تسريب لبيانات العملاء، لكنه أدى إلى تأخير الرحلات لفترة من الوقت.وقالت الشركة الأمريكية، في بيان لها: "أثرت مشكلة فنية على رحلاتنا. تعمل فرقنا على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن، ونعتذر لعملائنا عن الإزعاج"، فيما أدى التوقف إلى تعطيل سفر آلاف الركاب لفترة وجيزة خلال فترة عيد الميلاد، وهو بين أكثر مواسم السفر الجوي ازدحاما في الولايات المتحدة الأمريكية.

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