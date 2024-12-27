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https://sarabic.ae/20241227/شركة-طيران-خليجية-تعلن-عن-أولى-رحلاتها-إلى-يكاترينبورغ-الروسية-1096253619.html
شركة طيران خليجية تعلن عن أولى رحلاتها إلى يكاترينبورغ الروسية
شركة طيران خليجية تعلن عن أولى رحلاتها إلى يكاترينبورغ الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "العربية أبوظبي" اليوم عن بدء تسيير رحلاتها الجوية المباشرة إلى مدينة يكاترينبرغ في روسيا. 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T15:40+0000
2024-12-27T15:40+0000
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ونقلت وكالة "وام" عن الشركة أنها ستُسيّر رحلتين أسبوعياً من مطار زايد الدولي في أبوظبي إلى مطار كولتسوفو الدولي في يكاترينبرغ، ما يُوفّر خيارات سفر مُريحة واقتصادية للمسافرين.وأكد عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، أهمية إضافة يكاترينبرغ إلى شبكة وجهات "العربية أبوظبي" المتنامية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تجسد التزام الناقلة بتوسيع شبكة وجهاتها المباشرة من أبوظبي إلى مُختلف الوجهات الدولية، مع توفير خيارات سفر قيمة واقتصادية للمسافرين.يذكر أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أشاد جان بريس دومونت، رئيس القوة الجوية في شركة "إيرباص" بالصناعة الإماراتية، مؤكدًا أن شركته تعد شريكاً أساسياً في دعم قطاع الطيران في الإمارات.ونقلت وكالة "وام" عن دومونت، أن "إيرباص" تدعم منذ سنوات توطين صناعة أجزاء الطائرات في الإمارات، الأمر الذي مكن شركات إماراتية من تطوير قدرات تصنيعية وإنتاج أجزاء تُستخدم في طائرات "إيرباص".جاءت تصريحات دومونت بمناسبة توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع شركة "إيدج" لإطلاق إنتاج خزان وقود خاص بطائرة النقل "C295"، "جميع طائرات إيرباص المنتجة حاليا مزودة بقطع صُنعت في الإمارات".ولفت دومونت إلى أن جهود الشركة في توطين صناعة أجزاء الطائرات في الإمارات لا تقتصر على التصنيع فقط، بل تشمل بناء قاعدة من الخبرات المحلية التي تسهم في تطوير قطاع الطيران ككل، وتجعل الإمارات لاعباً مؤثراً على الساحة الدولية في هذا المجال الحيوي.ولا تستهدف "إيرباص" فقط تلبية احتياجات السوق المحلي، بل أيضا جعل الإمارات مركزاً دولياً لتصنيع أجزاء الطائرات، ما يفتح آفاقاً واسعة للصناعات الإماراتية في الأسواق العالمية، بحسب دومونت، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى لتحقيق رؤية طويلة الأمد تعتمد على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركات إماراتية محلية مثل "إيدج" و"إي بي آي" و"ستراتا".
https://sarabic.ae/20241214/الثوابت-القوية-4-تدريب-عسكري-يجمع-الإمارات-والأردن-1095794251.html
https://sarabic.ae/20241212/روسيا-والإمارات-تدعوان-لاجتماع-بمشاركة-كل-القوى-السورية-في-أقرب-وقت-ممكن--1095734073.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, أخبار روسيا اليوم
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, روسيا, أخبار روسيا اليوم

شركة طيران خليجية تعلن عن أولى رحلاتها إلى يكاترينبورغ الروسية

15:40 GMT 27.12.2024
© Sputnik . Federal Security Service of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورصفقة التبادل التي ترتب عليها إطلاق سراح لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر مقابل المواطن الروسي فيكتور بوت، في مطار أبو ظبي، الإماارات العربية المتحدة 8 ديسمبر 2022
صفقة التبادل التي ترتب عليها إطلاق سراح لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر مقابل المواطن الروسي فيكتور بوت، في مطار أبو ظبي، الإماارات العربية المتحدة 8 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
© Sputnik . Federal Security Service of the Russian Federation
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تابعنا عبر
أعلنت شركة "العربية أبوظبي" اليوم عن بدء تسيير رحلاتها الجوية المباشرة إلى مدينة يكاترينبرغ في روسيا.
ونقلت وكالة "وام" عن الشركة أنها ستُسيّر رحلتين أسبوعياً من مطار زايد الدولي في أبوظبي إلى مطار كولتسوفو الدولي في يكاترينبرغ، ما يُوفّر خيارات سفر مُريحة واقتصادية للمسافرين.
وأكد عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، أهمية إضافة يكاترينبرغ إلى شبكة وجهات "العربية أبوظبي" المتنامية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تجسد التزام الناقلة بتوسيع شبكة وجهاتها المباشرة من أبوظبي إلى مُختلف الوجهات الدولية، مع توفير خيارات سفر قيمة واقتصادية للمسافرين.
علم الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
"الثوابت القوية 4".. تدريب عسكري يجمع الإمارات والأردن
14 ديسمبر, 19:26 GMT
يذكر أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أشاد جان بريس دومونت، رئيس القوة الجوية في شركة "إيرباص" بالصناعة الإماراتية، مؤكدًا أن شركته تعد شريكاً أساسياً في دعم قطاع الطيران في الإمارات.
ونقلت وكالة "وام" عن دومونت، أن "إيرباص" تدعم منذ سنوات توطين صناعة أجزاء الطائرات في الإمارات، الأمر الذي مكن شركات إماراتية من تطوير قدرات تصنيعية وإنتاج أجزاء تُستخدم في طائرات "إيرباص".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
روسيا والإمارات تدعوان لاجتماع بمشاركة كل القوى السورية في أقرب وقت ممكن
12 ديسمبر, 16:02 GMT
جاءت تصريحات دومونت بمناسبة توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع شركة "إيدج" لإطلاق إنتاج خزان وقود خاص بطائرة النقل "C295"، "جميع طائرات إيرباص المنتجة حاليا مزودة بقطع صُنعت في الإمارات".
ولفت دومونت إلى أن جهود الشركة في توطين صناعة أجزاء الطائرات في الإمارات لا تقتصر على التصنيع فقط، بل تشمل بناء قاعدة من الخبرات المحلية التي تسهم في تطوير قطاع الطيران ككل، وتجعل الإمارات لاعباً مؤثراً على الساحة الدولية في هذا المجال الحيوي.
ولا تستهدف "إيرباص" فقط تلبية احتياجات السوق المحلي، بل أيضا جعل الإمارات مركزاً دولياً لتصنيع أجزاء الطائرات، ما يفتح آفاقاً واسعة للصناعات الإماراتية في الأسواق العالمية، بحسب دومونت، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى لتحقيق رؤية طويلة الأمد تعتمد على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع شركات إماراتية محلية مثل "إيدج" و"إي بي آي" و"ستراتا".
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