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شياع السوداني يكشف حقيقة وجود ماهر الأسد في العراق
شياع السوداني يكشف حقيقة وجود ماهر الأسد في العراق
سبوتنيك عربي
كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، حقيقة وجود ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، مؤكدا احترامه لإرادة السوريين والتطلع... 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T12:19+0000
2024-12-27T12:19+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" تصريحات أدلى بها السوداني في مقابلة، شدد خلالها على أن "الحكومة العراقية تحترم إرادة السوريين وتتطلع لعملية سياسية شاملة"، مؤكدا أن "أي خلل في سجون سوريا سيدفعنا لمواجهة الإرهاب".ونفى السوداني دخول ماهر الأسد إلى العراق بعد رحيل بشار الأسد، كما نفى أن يكون "نظام الأسد قد طلب من العراق التدخل عسكريا"، وتابع: "أبلغنا الإدارة في سوريا رؤيتنا بشأن الوضع الراهن، ونحن حريصون على التنسيق مع سوريا لضبط الحدود".كشف العراق عن تفاصيل الاجتماع والملفات التي ناقشها وفد رسمي تابع له مع الإدارة السورية الجديدة، خلال زيارة أجراها إلى دمشق، اليوم الخميس.وأفاد مصدر رفيع أن "المباحثات التي أجراها الوفد العراقي برئاسة رئيس جهاز المخابرات، حميد الشطري، ركزت على القضايا الأمنية والملفات ذات الصلة".وأوضح المصدر الذي كان ضمن الوفد العراقي، أن "المناقشات تضمنت التعاون في حماية الحدود ومنع عودة نشاط تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، بالإضافة إلى تأمين السجون التي تضم عناصر التنظيم داخل الأراضي السورية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأضاف أن "الوفد العراقي قدم رؤى وطلبات تتعلق باحترام الأقليات والمراقد المقدسة"، مشددًا على أن "العراق، باعتباره بلدا مؤثرا في المنطقة، يحرص على التعامل مع القضايا الراهنة بمنطق الدولة".كما أكد المصدر أن "الإدارة السورية الجديدة أعربت عن دعمها لمطالب العراق ومخاوفه بشأن القضايا، التي تم تناولها خلال اللقاء".وأعلنت قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة العراقية، في وقت سابق، أن السلطات العراقية سهّلت عودة 1905 عسكريين من الجيش السوري، غادروا بلادهم يوم استيلاء المعارضة السورية المسلحة على السلطة في دمشق.وتابعت القيادة مشيرة إلى أنه "جرى تأمين موقع من قبل وزارة الدفاع لغرض إيواء أفراد التشكيل السوري، وتهيئة جميع المتعلقات الخاصة به وإكمال الجرودات المتعلقة بالأسلحة، والتحفظ عليها أمانة لدى ميرة وزارة الدفاع".
https://sarabic.ae/20241227/الإدارة-الجديدة-في-سوريا-مشكلتنا-ليست-مع-إسرائيل-ولا-نسعى-للتدخل-في-أمر-يهددها-1096235938.html
https://sarabic.ae/20241226/تصويت-برأيك-هل-تجر-الأفعال-الفردية-سوريا-إلى-حرب-طائفية؟-1096216487.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

شياع السوداني يكشف حقيقة وجود ماهر الأسد في العراق

12:19 GMT 27.12.2024
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، حقيقة وجود ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، مؤكدا احترامه لإرادة السوريين والتطلع لعملية سياسية شاملة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" تصريحات أدلى بها السوداني في مقابلة، شدد خلالها على أن "الحكومة العراقية تحترم إرادة السوريين وتتطلع لعملية سياسية شاملة"، مؤكدا أن "أي خلل في سجون سوريا سيدفعنا لمواجهة الإرهاب".
ونفى السوداني دخول ماهر الأسد إلى العراق بعد رحيل بشار الأسد، كما نفى أن يكون "نظام الأسد قد طلب من العراق التدخل عسكريا"، وتابع: "أبلغنا الإدارة في سوريا رؤيتنا بشأن الوضع الراهن، ونحن حريصون على التنسيق مع سوريا لضبط الحدود".
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كشف العراق عن تفاصيل الاجتماع والملفات التي ناقشها وفد رسمي تابع له مع الإدارة السورية الجديدة، خلال زيارة أجراها إلى دمشق، اليوم الخميس.
وأفاد مصدر رفيع أن "المباحثات التي أجراها الوفد العراقي برئاسة رئيس جهاز المخابرات، حميد الشطري، ركزت على القضايا الأمنية والملفات ذات الصلة".
وأوضح المصدر الذي كان ضمن الوفد العراقي، أن "المناقشات تضمنت التعاون في حماية الحدود ومنع عودة نشاط تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، بالإضافة إلى تأمين السجون التي تضم عناصر التنظيم داخل الأراضي السورية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
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وأضاف أن "الوفد العراقي قدم رؤى وطلبات تتعلق باحترام الأقليات والمراقد المقدسة"، مشددًا على أن "العراق، باعتباره بلدا مؤثرا في المنطقة، يحرص على التعامل مع القضايا الراهنة بمنطق الدولة".
كما أكد المصدر أن "الإدارة السورية الجديدة أعربت عن دعمها لمطالب العراق ومخاوفه بشأن القضايا، التي تم تناولها خلال اللقاء".
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة العراقية، في وقت سابق، أن السلطات العراقية سهّلت عودة 1905 عسكريين من الجيش السوري، غادروا بلادهم يوم استيلاء المعارضة السورية المسلحة على السلطة في دمشق.
وتابعت القيادة مشيرة إلى أنه "جرى تأمين موقع من قبل وزارة الدفاع لغرض إيواء أفراد التشكيل السوري، وتهيئة جميع المتعلقات الخاصة به وإكمال الجرودات المتعلقة بالأسلحة، والتحفظ عليها أمانة لدى ميرة وزارة الدفاع".
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