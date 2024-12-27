https://sarabic.ae/20241227/غارة-جوية-تستهدف-مركز-صيانة-عسكريا-شمالي-صنعاء-1096258737.html
غارة جوية تستهدف مركز صيانة عسكريا شمالي صنعاء
غارة جوية تستهدف مركز صيانة عسكريا شمالي صنعاء
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر في السلطات اليمينية، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات شديدة في العاصمة اليمنية، نتيجة غارات جوية جديدة. 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T19:36+0000
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وقال مصدر في السلطات المحلية لوكالة "سبوتنيك": "الغارة الجوية على اليمن استهدفت معسكرًا للصيانة الفنية العسكرية في شمال صنعاء".وفي وقت سابق، قصفت مقاتلات إسرائيلية مطار صنعاء الدولي وقاعدة "الدليمي" الجوية شمال صنعاء، كما قصفت محطة كهرباء جنوب العاصمة اليمنية ومنشآت في محافظة الحديدة غربي البلاد، وأسفرت الغارات عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 40 آخرين.وكرد عن ذلك، أطلقت القوات المسلحة التابعة لحركة "أنصار الله" الحاكمة في شمال اليمن صاروخا فرط صوتي على مطار بن غوريون في تل أبيب، وطائرات مسيرة على أهداف في تل أبيب، إضافة إلى مهاجمتها سفينة كانت تبحر في اتجاه ميناء إسرائيل في بحر العرب.نتنياهو: الحوثيون يتعلمون بطريقة صعبة أن من يهاجم إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا
https://sarabic.ae/20241227/أنصار-الله-تعلن-استهداف-مطار-بن-غوريون-الإسرائيلي-بصاروخ-فرط-صوتي-1096236087.html
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غارة جوية تستهدف مركز صيانة عسكريا شمالي صنعاء
19:36 GMT 27.12.2024 (تم التحديث: 19:37 GMT 27.12.2024)
أفاد مصدر في السلطات اليمينية، اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات شديدة في العاصمة اليمنية، نتيجة غارات جوية جديدة.
وقال مصدر في السلطات المحلية لوكالة "سبوتنيك": "الغارة الجوية على اليمن استهدفت معسكرًا للصيانة الفنية العسكرية في شمال صنعاء".
وأضاف: "تم استهداف مقر فرقة المدرعات الأولى السابق شمال صنعاء بقصف جوي".
وفي وقت سابق، قصفت مقاتلات إسرائيلية مطار صنعاء الدولي وقاعدة "الدليمي" الجوية شمال صنعاء، كما قصفت محطة كهرباء جنوب العاصمة اليمنية ومنشآت في محافظة الحديدة غربي البلاد، وأسفرت الغارات عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 40 آخرين.
وكرد عن ذلك، أطلقت القوات المسلحة التابعة لحركة "أنصار الله" الحاكمة في شمال اليمن صاروخا فرط صوتي على مطار بن غوريون في تل أبيب، وطائرات مسيرة على أهداف في تل أبيب، إضافة إلى مهاجمتها سفينة كانت تبحر في اتجاه ميناء إسرائيل في بحر العرب.