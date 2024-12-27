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https://sarabic.ae/20241227/غرق-قارب-مهاجرين-قبالة-المغرب-يخلف-70-مفقودا-بينهم-25-مالياً-1096229722.html
غرق قارب مهاجرين قبالة المغرب يخلف 70 مفقودا بينهم 25 مالياً
غرق قارب مهاجرين قبالة المغرب يخلف 70 مفقودا بينهم 25 مالياً
سبوتنيك عربي
أعلنت حكومة مالي، يوم الخميس، أن حادث غرق قارب مهاجرين في المياه المغربية بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول أسفر عن فقدان 70 شخصًا، من بينهم 25 شابًا من مالي. 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T00:07+0000
2024-12-27T00:10+0000
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وأوضحت الحكومة، في بيان، أن القارب كان يقل حوالي 80 مهاجرًا في طريقه إلى إسبانيا، وتم إنقاذ 11 شخصًا، من بينهم 9 ماليين.وأضاف البيان، الذي استند إلى تقارير السفارات في المنطقة ومسؤولين وأسر الضحايا وشهادات الناجين، أن 25 ماليًا تم التعرف عليهم بين الضحايا.يُذكر أن آلاف المهاجرين يحاولون القيام برحلات بحرية محفوفة بالمخاطر من السواحل الإفريقية للوصول إلى أوروبا، غالبًا باستخدام قوارب بدائية الصنع.ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة "كاميناندو فرونتيراس" الإسبانية المعنية بشؤون الهجرة، لقي أكثر من 10,400 مهاجر حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا منذ عام 2024، بما في ذلك عدد قياسي كانوا في طريقهم إلى جزر الكناري.وأفاد التقرير بأن متوسط الوفيات بلغ حوالي 30 شخصًا يوميًا، مما جعل هذا العام الأكثر دموية في سجلات المنظمة.يشار إلى أن مالي تعيش أزمة أمنية خطيرة منذ عام 2012، حيث تواجه هجمات متكررة من جماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، إلى جانب اضطرابات داخلية أخرى.
https://sarabic.ae/20230815/إنقاذ-قارب-مهاجرين-كان-على-وشك-الغرق-قبالة-سواحل-قبرص-1080118598.html
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أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي
أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي

غرق قارب مهاجرين قبالة المغرب يخلف 70 مفقودا بينهم 25 مالياً

00:07 GMT 27.12.2024 (تم التحديث: 00:10 GMT 27.12.2024)
© AP Photo / Pau de la Calleإنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022.
إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Pau de la Calle
تابعنا عبر
أعلنت حكومة مالي، يوم الخميس، أن حادث غرق قارب مهاجرين في المياه المغربية بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول أسفر عن فقدان 70 شخصًا، من بينهم 25 شابًا من مالي.
وأوضحت الحكومة، في بيان، أن القارب كان يقل حوالي 80 مهاجرًا في طريقه إلى إسبانيا، وتم إنقاذ 11 شخصًا، من بينهم 9 ماليين.
وأضاف البيان، الذي استند إلى تقارير السفارات في المنطقة ومسؤولين وأسر الضحايا وشهادات الناجين، أن 25 ماليًا تم التعرف عليهم بين الضحايا.
قارب مهاجرين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
إنقاذ قارب مهاجرين كان على وشك الغرق قبالة سواحل قبرص
15 أغسطس 2023, 17:59 GMT
يُذكر أن آلاف المهاجرين يحاولون القيام برحلات بحرية محفوفة بالمخاطر من السواحل الإفريقية للوصول إلى أوروبا، غالبًا باستخدام قوارب بدائية الصنع.
ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة "كاميناندو فرونتيراس" الإسبانية المعنية بشؤون الهجرة، لقي أكثر من 10,400 مهاجر حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا منذ عام 2024، بما في ذلك عدد قياسي كانوا في طريقهم إلى جزر الكناري.
وأفاد التقرير بأن متوسط الوفيات بلغ حوالي 30 شخصًا يوميًا، مما جعل هذا العام الأكثر دموية في سجلات المنظمة.
يشار إلى أن مالي تعيش أزمة أمنية خطيرة منذ عام 2012، حيث تواجه هجمات متكررة من جماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، إلى جانب اضطرابات داخلية أخرى.
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