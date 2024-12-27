https://sarabic.ae/20241227/مقاتل-من-القسام-يفجر-نفسه-في-قوة-إسرائيلية-مؤلفة-من-5-جنود-1096245001.html

مقاتل من "القسام" يفجر نفسه في قوة إسرائيلية مؤلفة من 5 جنود

مقاتل من "القسام" يفجر نفسه في قوة إسرائيلية مؤلفة من 5 جنود

سبوتنيك عربي

أكدت "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن أحد مقاتليها فجّر نفسه في قوة إسرائيلية مؤلفة من 5 جنود وأوقعهم بين قتيل وجريح،... 27.12.2024, سبوتنيك عربي

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وقالت حركة حماس، عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر اليوم الجمعة، إن أحد مقاتليها قام بقنص جنديين من قوة النجدة الإسرائيلية، التي تقدمت نحو بلدة تل الزعتر وأمطرتها بقنابل يدوية إسرائيلية الصنع.وأوضحت الحركة الفلسطينية أن هذه العملية تعد "عملية مركّبة" بعد تفجير أحد مقاتليها نفسه بحزام ناسف، وإيقاع 5 جنود إسرائيليين بين قتيل وجريح في منطقة تل الزعتر شرق معسكر جباليا شمال القطاع.يأتي هذا التطور، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ385، ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى أكثر من 45 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 107 آلاف آخرين.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً احتجزتهم "حماس" في 7 أكتوبر 2023.

https://sarabic.ae/20241227/مقتل-إسرائيلية-في-عملية-طعن-شمالي-تل-أبيب-والشرطة-تفتح-تحقيقا-صور-1096239115.html

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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار