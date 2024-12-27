مقتل إسرائيلية في عملية طعن شمالي تل أبيب والشرطة تفتح تحقيقا.. صور
© AP Photo / Ariel Schalitسيارة إسعاف إسرائيلية
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بمقتل امرأة خلال عملية طعن في مدينة هرتسليا شمالي تل أبيب.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن امراة في الثمانين من عمرها تعرضت لحادث طعن في مدينة هرتسليا، وتوفيت فور وصولها إلى المستشفى، فيما تم تحديد موقع المشتبه به واعتقاله.
נקבע מותה של בת ה-80 שנדקרה בפיגוע בהרצליה >>> https://t.co/U9rhmzpwXV— כאן חדשות (@kann_news) December 27, 2024
(צילום: תיעוד מבצעי מד"א) https://t.co/DO1FP8JMou pic.twitter.com/N3o5yw4dUM
وأوضحت القناة الإسرائيلية أنه تم نقل المرأة في حالة حرجة إلى مستشفى إيخيلوف الواقعة في مدينة تل أبيب لكنها توفيت فور وصولها.
29 مايو, 22:03 GMT
وأشارت القناة 12 الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إلى تداول شريط فيديو تداول سريعا على منصات التواصل الاجتماعي، يقضي بأن أحد المسعفين وهو يحاول تقديم العلاج للمصابة قبل نقلها إلى المستشفى.
ولفتت إلى أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقا في كيفية وصول منفذ العملية إلى هرتسليا رغم عمليات الجيش الإسرائيلي في مدينة طولكرم.
وأشارت إلى أن منفذ عملية الطعن من سكان الضفة الغربية ولم تكن هناك إنذارات بشأنه، كما أنه كان سجينا سابقا.
מבירור ראשוני עולה כי המחבל הוא תושב טולכרם, שישב בכלא בעברו. נפתחה חקירה ובמסגרתה נבדק בין היתר כיצד הצליח להיכנס לשטח ישראל. זאת, על רקע הפעילות המאסיבית של צה"ל באזור טולכרם בתקופה האחרונה@BranuTegene https://t.co/2TGefLQGGS— החדשות - N12 (@N12News) December 27, 2024
يأتي هذا فيما ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 385 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى أكثر من 45 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 107 آلاف آخرين.
وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً احتجزتهم "حماس" في 7 أكتوبر.