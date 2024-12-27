https://sarabic.ae/20241227/مقتل-إسرائيلية-في-عملية-طعن-شمالي-تل-أبيب-والشرطة-تفتح-تحقيقا-صور-1096239115.html

مقتل إسرائيلية في عملية طعن شمالي تل أبيب والشرطة تفتح تحقيقا.. صور

مقتل إسرائيلية في عملية طعن شمالي تل أبيب والشرطة تفتح تحقيقا.. صور

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بمقتل امرأة خلال عملية طعن في مدينة هرتسليا شمالي تل أبيب. 27.12.2024, سبوتنيك عربي

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن امراة في الثمانين من عمرها تعرضت لحادث طعن في مدينة هرتسليا، وتوفيت فور وصولها إلى المستشفى، فيما تم تحديد موقع المشتبه به واعتقاله.وأوضحت القناة الإسرائيلية أنه تم نقل المرأة في حالة حرجة إلى مستشفى إيخيلوف الواقعة في مدينة تل أبيب لكنها توفيت فور وصولها.وأشارت القناة 12 الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني إلى تداول شريط فيديو تداول سريعا على منصات التواصل الاجتماعي، يقضي بأن أحد المسعفين وهو يحاول تقديم العلاج للمصابة قبل نقلها إلى المستشفى.ولفتت إلى أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقا في كيفية وصول منفذ العملية إلى هرتسليا رغم عمليات الجيش الإسرائيلي في مدينة طولكرم.وأشارت إلى أن منفذ عملية الطعن من سكان الضفة الغربية ولم تكن هناك إنذارات بشأنه، كما أنه كان سجينا سابقا.يأتي هذا فيما ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 385 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى أكثر من 45 ألف قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 107 آلاف آخرين.وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على مستوطنات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً احتجزتهم "حماس" في 7 أكتوبر.

https://sarabic.ae/20240529/الجيش-الإسرائيلي-مقتل-إسرائيليين-اثنين-بعملية-دهس-في-الضفة-الغربية-1089330010.html

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