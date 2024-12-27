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https://sarabic.ae/20241227/واقعة-أشبه-بالأفلام-ميت-في-الكويت-ولكنه-حي-داخل-دولة-خليجية-أخرى-1096256212.html
واقعة أشبه بالأفلام... "ميت" في الكويت ولكنه "حي" داخل دولة خليجية أخرى
واقعة أشبه بالأفلام... "ميت" في الكويت ولكنه "حي" داخل دولة خليجية أخرى
سبوتنيك عربي
اكتشفت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، واقعة من أغرب الوقائع في حالات إسقاط الجنسية. 27.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-27T17:40+0000
2024-12-27T17:40+0000
مجتمع
الكويت
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وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فقد اتضح للجنة أثناء فحص أوراق مواطن، اليوم الجمعة، أنه "حي" في الكويت، و"ميت" في دولة أخرى، وذلك لتزويره الأوراق للحصول على الجنسية الكويتية في عام 1994، بعد تأخر دام 12 عاما، مستخدما شهادات ووثائق مزيفة.وتم إسقاط الجنسية الكويتية عن الرجل الذي من مواليد 1964، ووُجد أنه "ميت" في الكويت باسمه الرباعي، لكنه "حي" باسم آخر في دولة خليجية؛ ففي الكويت، ظهر كـ"عم زوجته" وفق الأوراق المزورة، بينما كان زوجها في الدولة الخليجية حسب وثائقها.وتعكف السلطات الأمنية في الكويت على فحص ألاف الوثائق وإسقاط الجنسية، وأمس الخميس قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 3701 حالة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء الكويتي.وكان مصدر أمني كشف في تصريحات لصحيفة "الراي" الكويتية، أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية تستقبل بمعدل أسبوعي، حالات التزوير والغش والعبث بالهوية الوطنية، لافتا إلى أن قضايا الجنسية تٌكشف في أيام مع كل إجراءاتها، وأخرى قد تستغرق سنوات.وفي الشهر الماضي، صدر مرسوم رسمي في الكويت، يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية.
https://sarabic.ae/20240914/الكويت-إسقاط-الجنسية-عن-رئيس-حكومة-الغزو-المؤقتة-1092711240.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, منوعات
الكويت, أخبار الكويت اليوم, منوعات

واقعة أشبه بالأفلام... "ميت" في الكويت ولكنه "حي" داخل دولة خليجية أخرى

17:40 GMT 27.12.2024
© Photo / Unsplash/ Optical Chemistالكويت
الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
© Photo / Unsplash/ Optical Chemist
تابعنا عبر
اكتشفت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، واقعة من أغرب الوقائع في حالات إسقاط الجنسية.
وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، فقد اتضح للجنة أثناء فحص أوراق مواطن، اليوم الجمعة، أنه "حي" في الكويت، و"ميت" في دولة أخرى، وذلك لتزويره الأوراق للحصول على الجنسية الكويتية في عام 1994، بعد تأخر دام 12 عاما، مستخدما شهادات ووثائق مزيفة.
وتم إسقاط الجنسية الكويتية عن الرجل الذي من مواليد 1964، ووُجد أنه "ميت" في الكويت باسمه الرباعي، لكنه "حي" باسم آخر في دولة خليجية؛ ففي الكويت، ظهر كـ"عم زوجته" وفق الأوراق المزورة، بينما كان زوجها في الدولة الخليجية حسب وثائقها.
غزو الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2024
الكويت تعاقب علاء حسين بسحب الجنسية منه.. ماذا فعل "رئيس حكومة الغزو المؤقتة"
14 سبتمبر, 13:03 GMT
وتعكف السلطات الأمنية في الكويت على فحص ألاف الوثائق وإسقاط الجنسية، وأمس الخميس قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 3701 حالة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء الكويتي.
وكان مصدر أمني كشف في تصريحات لصحيفة "الراي" الكويتية، أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية تستقبل بمعدل أسبوعي، حالات التزوير والغش والعبث بالهوية الوطنية، لافتا إلى أن قضايا الجنسية تٌكشف في أيام مع كل إجراءاتها، وأخرى قد تستغرق سنوات.
وفي الشهر الماضي، صدر مرسوم رسمي في الكويت، يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية.
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