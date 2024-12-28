https://sarabic.ae/20241228/الشرع-يبحث-مع-وفد-حكومة-الوحدة-الليبية-العلاقات-الثنائية-بين-البلدين-1096279225.html

الشرع يبحث مع وفد حكومة الوحدة الليبية العلاقات الثنائية بين البلدين

الشرع يبحث مع وفد حكومة الوحدة الليبية العلاقات الثنائية بين البلدين

سبوتنيك عربي

وصل وفد ليبي رفيع المستوى إلى سوريا، اليوم السبت، موفداً من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد... 28.12.2024, سبوتنيك عربي

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وضم الوفد وزير العمل والتأهيل علي العابد، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء محمود حمزة.وخلال اللقاء، نقل اللافي تحيات رئيس الوزراء الدبيبة إلى القيادة والشعب السوري، مؤكداً دعم حكومة الوحدة الوطنية للشعب السوري وموقفها الثابت في دعم حقوقه وحريته.وتناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التركيز على التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.وأكد الطرفان أهمية تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز الحوار بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الليبي والسوري.

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