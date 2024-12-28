الشرع يبحث مع وفد حكومة الوحدة الليبية العلاقات الثنائية بين البلدين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
09:17 GMT
23 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
لماذا يحاول نتنياهو إطالة أمد الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
12:03 GMT
39 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:42 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:52 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يسير التطور دائماً إلى الأمام وباتجاه الأكثر تعقيداً؟
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
هجمات إسرائيلية تستهدف صنعاء والحديدة باليمن، وتجدد الاشتباكات بين المقاومة وأمن السلطة في مخيم جنين
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
09:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف دليل على أن الزمن يمكن عكسه في الزجاج
10:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:28 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:03 GMT
22 د
صدى الحياة
القوة الناعمة في الحروب والنزاعات... بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
13:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
تعزيزات عسكرية لريف حمص وسط سوريا لملاحقة بقايا "حكومة الأسد"، الجيش الألماني ليس لديه ما يواجه به صواريخ "أوريشنيك" الروسية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
18:03 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241228/الشرع-يبحث-مع-وفد-حكومة-الوحدة-الليبية-العلاقات-الثنائية-بين-البلدين-1096279225.html
الشرع يبحث مع وفد حكومة الوحدة الليبية العلاقات الثنائية بين البلدين
الشرع يبحث مع وفد حكومة الوحدة الليبية العلاقات الثنائية بين البلدين
سبوتنيك عربي
وصل وفد ليبي رفيع المستوى إلى سوريا، اليوم السبت، موفداً من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد... 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T12:56+0000
2024-12-28T13:16+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1c/1096278737_0:143:1024:719_1920x0_80_0_0_7a68c3f22a9bbe377d21e29a316037b7.jpg
وضم الوفد وزير العمل والتأهيل علي العابد، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء محمود حمزة.وخلال اللقاء، نقل اللافي تحيات رئيس الوزراء الدبيبة إلى القيادة والشعب السوري، مؤكداً دعم حكومة الوحدة الوطنية للشعب السوري وموقفها الثابت في دعم حقوقه وحريته.وتناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التركيز على التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.وأكد الطرفان أهمية تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز الحوار بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الليبي والسوري.
https://sarabic.ae/20241215/خبراء-يحذرون-من-انتقال-عناصر-مسلحة-من-سوريا-إلى-ليبيا؟-1095814269.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1c/1096278737_38:0:997:719_1920x0_80_0_0_29e26e59dcd2e1ad01e0d76c7d1009c0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار

الشرع يبحث مع وفد حكومة الوحدة الليبية العلاقات الثنائية بين البلدين

12:56 GMT 28.12.2024 (تم التحديث: 13:16 GMT 28.12.2024)
© Getty Images / Anadoluأحمد الشرع قائد العمليات العسكرية في سوريا ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الليبية وليد اللافي
أحمد الشرع قائد العمليات العسكرية في سوريا ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الليبية وليد اللافي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© Getty Images / Anadolu
تابعنا عبر
وصل وفد ليبي رفيع المستوى إلى سوريا، اليوم السبت، موفداً من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.
وضم الوفد وزير العمل والتأهيل علي العابد، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء محمود حمزة.

وذكرت حكومة الوحدة الليبية، في بيان، أن الوفد التقى بقائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع.

وخلال اللقاء، نقل اللافي تحيات رئيس الوزراء الدبيبة إلى القيادة والشعب السوري، مؤكداً دعم حكومة الوحدة الوطنية للشعب السوري وموقفها الثابت في دعم حقوقه وحريته.
بوكو حرام - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
خبراء يحذرون من انتقال عناصر مسلحة من سوريا إلى ليبيا؟
15 ديسمبر, 17:19 GMT
وتناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التركيز على التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

كما ناقش الجانبان التحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة، إضافة إلى قضايا ذات اهتمام مشترك تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد الطرفان أهمية تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز الحوار بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الليبي والسوري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала