https://sarabic.ae/20241228/الشرع-يبحث-مع-وفد-حكومة-الوحدة-الليبية-العلاقات-الثنائية-بين-البلدين-1096279225.html
الشرع يبحث مع وفد حكومة الوحدة الليبية العلاقات الثنائية بين البلدين
الشرع يبحث مع وفد حكومة الوحدة الليبية العلاقات الثنائية بين البلدين
سبوتنيك عربي
وصل وفد ليبي رفيع المستوى إلى سوريا، اليوم السبت، موفداً من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد... 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T12:56+0000
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وضم الوفد وزير العمل والتأهيل علي العابد، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء محمود حمزة.وخلال اللقاء، نقل اللافي تحيات رئيس الوزراء الدبيبة إلى القيادة والشعب السوري، مؤكداً دعم حكومة الوحدة الوطنية للشعب السوري وموقفها الثابت في دعم حقوقه وحريته.وتناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التركيز على التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.وأكد الطرفان أهمية تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز الحوار بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الليبي والسوري.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
الشرع يبحث مع وفد حكومة الوحدة الليبية العلاقات الثنائية بين البلدين
12:56 GMT 28.12.2024 (تم التحديث: 13:16 GMT 28.12.2024)
وصل وفد ليبي رفيع المستوى إلى سوريا، اليوم السبت، موفداً من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.
وضم الوفد وزير العمل والتأهيل علي العابد، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء محمود حمزة.
وذكرت حكومة الوحدة الليبية، في بيان، أن الوفد التقى بقائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع.
وخلال اللقاء، نقل اللافي تحيات رئيس الوزراء الدبيبة إلى القيادة والشعب السوري، مؤكداً دعم حكومة الوحدة الوطنية للشعب السوري وموقفها الثابت في دعم حقوقه وحريته.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مع التركيز على التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
كما ناقش الجانبان التحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة، إضافة إلى قضايا ذات اهتمام مشترك تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأكد الطرفان أهمية تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز الحوار بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الليبي والسوري.