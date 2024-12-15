https://sarabic.ae/20241215/خبراء-يحذرون-من-انتقال-عناصر-مسلحة-من-سوريا-إلى-ليبيا؟-1095814269.html

خبراء يحذرون من انتقال عناصر مسلحة من سوريا إلى ليبيا؟

خبراء يحذرون من انتقال عناصر مسلحة من سوريا إلى ليبيا؟

سبوتنيك عربي

يترقب الشارع العربي انعكاسات الوضع في سوريا، وذلك في ظل تخوفات عدة من انتقال عناصر مسلحة إلى بعض الدول ومن بينها ليبيا. 15.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-15T17:19+0000

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وأشارت بعض التقارير الصحفية، خلال الأيام الأخيرة، إلى معلومات تتعلق بنقل عناصر جديدة من سوريا إلى ليبيا، الأمر الذي يثير مخاوف الشارع الليبي من احتمالية اشتعال الأوضاع مرة أخرى.كما حذر خبراء من أن الجبهة الليبية باتت مرشحة لاستقبال "عناصر جهادية" ومجموعات جديدة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد سقوط النظام في سوريا.اشتعال محتمل للمشهدفي الإطار، قال الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة أحمد سلطان، إن "التجربة في المنطقة أثبتت أن العناصر المتطرفة هي متجولة وفق أجندات وأهداف بعض الدول".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الفترة الماضية شهدت انتقال عناصر جهادية للقتال إلى جانب الأوكران ضد الجيش الروسي، بالتنسيق مع بعض أجهزة الاستخبارات".وأوضح سلطان أن "الفترة المقبلة قد تشهد انتقال عناصر جهادية أو مرتزقة إلى الساحة الليبية، لكن دورها والأعمال التي ستقوم بها تخضع لتفاهمات وأجندات".وحذّر من أن "بعض الأطراف تريد إشعال الوضع في ليبيا، على أمل تكرار ما حدث في سوريا، وسيطرة جماعات مسلحة وميليشيات على المشهد في ليبيا".استعراض قوةمن ناحيته، قال الدكتور محمد زبيدة، أستاذ القانون الدولي، إن "المرتزقة السوريين في طرابلس، استعرضوا قوتهم في شوارع المدينة بالتزامن مع ما حدث في سوريا".ويرى أن "جلب مرتزقة أو انضمام عناصر مسلحة لهذه المجموعات وارد الحدوث من الدول المجاورة عبر الحدود الليبية".ولفت إلى أن "بعض المجاميع قد تعود إلى سوريا، وخاصة من هم من مدن الشمال، وخاصة الذين ينتمون إلى مدن حلب وإدلب وكوباني والقامشلي".تكرار السيناريو الليبيقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية شمال شرقي سوريا، عبد السلام أحمد، إن "الإدارة الذاتية الكردية تخشى تكرار السيناريو الليبي في سوريا، بعد وصول المعارضة المسلحة إلى السلطة".وبعد الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011، توقفت ليبيا عن العمل كدولة موحدة. وفي السنوات الأخيرة، كانت هناك مواجهة بين السلطات في طرابلس غربي البلاد والسلطات في الشرق، والتي كانت مدعومة من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. في عام 2021، انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة سلطة تنفيذية انتقالية حتى الانتخابات العامة، التي لم تعقد بعد.وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لديهم (القوى التي تشكل جزءًا من المعارضة المسلحة) خلافات حول شكل نظام الحكم الجديد في سوريا. سنكرر السيناريو الليبي".وفقًا له، تدير الفصائل المسلحة العملية السياسية في دمشق، من خلال حكومة انتقالية لمدة 3 أشهر. في الوقت نفسه، اتفق عدد من القوى شبه العسكرية على الإطاحة بالنظام، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق مشترك بشأن شكل الحكم السياسي المستقبلي.وأعلنت تشكيلات قوات سوريا الديمقراطية الكردية، بدعم من القوات الأمريكية شمال شرقي سوريا، عن إنشاء إدارة ذاتية خاصة بها في الأراضي الخاضعة لسيطرتها في محافظات حلب والحسكة والرقة ودير الزور، بعد بدء الأزمة السورية عام 2011.وفي إطار متصل، وجّه رئيس حكومة "الوحدة الوطنية المؤقتة" في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، رسائل اعتبرها بعض المراقبين مشفرة، تحدث فيها عن جماعة "الإخوان المسلمين" الراغبة في تشكيل حكومة موحدة، وأنصار الملكية أو عودة النظام الملكي في ليبيا، وكذلك إلى مجلس النواب.ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن الدبيبة، كلمة ألقاها خلال فعاليات "ملتقى أسرى ثورة 17 فبراير"، في مدينة مصراتة، قال خلالها: "نحن قادرون على إجراء الانتخابات وأثبتنا ذلك في الانتخابات البلدية قبل أيام.. أعلم أن هناك أطرافا ستعمل على أشياء موقتة حتى يستمروا في المشهد، لكننا نريد قواعد دستورية واضحة لإجراء الانتخابات".وتطرق الدبيبة في حديثه إلى المبادرة الأخيرة التي أطلقها قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، بخصوص المصالحة الوطنية، حيث قال الدبيبة: "هناك من يتحدث عن مصالحة، أولاً، لا بد من الاعتذار لليبيين على الغزو والقتل، هل يعقل من يقتل الليبيين بالطائرات أن يعلن عن مصالحة؟! هذه سذاجة واستخفاف بعقول الليبيين".

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