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العراق يطرح ورقة شاملة حول خطة العمل بشأن مستقبل سوريا
العراق يطرح ورقة شاملة حول خطة العمل بشأن مستقبل سوريا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس السبت، بأن "استقرار سوريا أمنيا وسياسيا له انعكاس على استقرار العراق". 15.12.2024, سبوتنيك عربي
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وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء أمس السبت، بأن تصريحات فؤاد حسين، جاءت في مؤتمر مشترك مع وزراء خارجية الأردن ومصر وتركيا، مؤكدًا خلاله أن العراق طرح ورقة شاملة حول خطة العمل بشأن مستقبل سوريا.وشدد حسين على أن "الوضع في سوريا يهم العراقيين كافة، ولهذا طرحنا ورقة شاملة تتضمن خطة عمل لمستقبل سوريا"، متابعًا أن "اجتماع اليوم كان للدول المؤثرة والمتأثرة في الوضع السوري، وأكدنا بأننا لا نريد ليبيا ثانية في المنطقة".وذكر وزير الخارجية العراقي أن "المؤتمر أكد على العمل لخلق حالة من الاستقرار في سوريا"، مشيرًا إلى أنه "يجب أن يكون النظام في سوريا شاملاً لجميع المكونات الموجودة في سوريا، واحترام حقوق الإنسان والمرأة".وشدد فؤاد حسين على أن "العملية السياسية في سوريا، يجب أن تتسم بالحفاظ على حقوق السوريين وعدم اتخاذ أي سياسة إقصائية تجاه المكونات الأخرى، ومن المهم خلق حالة من الاستقرار في سوريا، وعودة اللاجئين إلى سوريا".وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنت سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
العراق يطرح ورقة شاملة حول خطة العمل بشأن مستقبل سوريا
صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس السبت، بأن "استقرار سوريا أمنيا وسياسيا له انعكاس على استقرار العراق".
وأفادت وكالة
الأنباء العراقية (واع)، مساء أمس السبت، بأن تصريحات فؤاد حسين، جاءت في مؤتمر مشترك مع وزراء خارجية الأردن ومصر وتركيا، مؤكدًا خلاله أن العراق طرح ورقة شاملة حول خطة العمل بشأن مستقبل سوريا.
وشدد حسين على أن "الوضع في سوريا
يهم العراقيين كافة، ولهذا طرحنا ورقة شاملة تتضمن خطة عمل لمستقبل سوريا"، متابعًا أن "اجتماع اليوم كان للدول المؤثرة والمتأثرة في الوضع السوري، وأكدنا بأننا لا نريد ليبيا ثانية في المنطقة".
وذكر وزير الخارجية العراقي أن "المؤتمر أكد على العمل لخلق حالة من الاستقرار في سوريا"، مشيرًا إلى أنه "يجب أن يكون النظام في سوريا شاملاً لجميع المكونات الموجودة في سوريا، واحترام حقوق الإنسان والمرأة".
وشدد فؤاد حسين على أن "العملية السياسية في سوريا، يجب أن تتسم بالحفاظ على حقوق السوريين وعدم اتخاذ أي سياسة إقصائية تجاه المكونات الأخرى، ومن المهم خلق حالة من الاستقرار في سوريا، وعودة اللاجئين إلى سوريا".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام"
(جبهة النصرة سابقا) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنت سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.