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العراق يشدد على قيام عملية سياسية شاملة تضمن حقوق الشعب السوري
العراق يشدد على قيام عملية سياسية شاملة تضمن حقوق الشعب السوري
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بـ"أهمية تضافر جميع الجهود من أجل مساعدة السوريين لتحقيق تطلعاتهم وإعادة بناء دولتهم". 14.12.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم السبت، بيانا عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، جاء فيه أن تصريحات السوداني جاءت خلال اتصال هاتفي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، ولا سيما التطورات الحاصلة في سوريا.وشدد السوداني على ضرورة "قيام عملية سياسية شاملة تضمن حقوق الشعب السوري"، فيما لفت إلى ضرورة "عدم التدخل في شؤون سوريا الداخلية"، منوهًا إلى "ضرورة التأسيس لمرحلة انتقالية عبر قيام عملية سياسية شاملة تضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري، مع التأكيد على سلامة ووحدة الأراضي السورية، الذي يعد مهما لأمن المنطقة واستقرارها".من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي على التزام بلاده بـ"أمن واستقرار العراق والوقوف إلى جانبه تجاه مختلف التحديات، خصوصًا في مكافحة الإرهاب"، مؤكدًا "دور العراق المحوري في المنطقة".وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وفي تطور آخر، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20241212/رئيس-أركان-الجيش-العراقي-الوضع-في-سوريا-غير-مستقر-ولن-نسمح-بتهديد-حدودنا-1095714077.html
https://sarabic.ae/20241214/البيان-الختامي-للجنة-الاتصال-العربية-بشأن-سوريا-هضبة-الجولان-سورية-عربية-يجب-إنهاء-احتلالها-1095784423.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم

العراق يشدد على قيام عملية سياسية شاملة تضمن حقوق الشعب السوري

16:50 GMT 14.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayedسوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بـ"أهمية تضافر جميع الجهود من أجل مساعدة السوريين لتحقيق تطلعاتهم وإعادة بناء دولتهم".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم السبت، بيانا عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، جاء فيه أن تصريحات السوداني جاءت خلال اتصال هاتفي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، ولا سيما التطورات الحاصلة في سوريا.
الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
رئيس أركان الجيش العراقي: الوضع في سوريا غير مستقر ولن نسمح بتهديد حدودنا
12 ديسمبر, 08:22 GMT
وشدد السوداني على ضرورة "قيام عملية سياسية شاملة تضمن حقوق الشعب السوري"، فيما لفت إلى ضرورة "عدم التدخل في شؤون سوريا الداخلية"، منوهًا إلى "ضرورة التأسيس لمرحلة انتقالية عبر قيام عملية سياسية شاملة تضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري، مع التأكيد على سلامة ووحدة الأراضي السورية، الذي يعد مهما لأمن المنطقة واستقرارها".
من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي على التزام بلاده بـ"أمن واستقرار العراق والوقوف إلى جانبه تجاه مختلف التحديات، خصوصًا في مكافحة الإرهاب"، مؤكدًا "دور العراق المحوري في المنطقة".

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنت سيطرة الهيئة على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
مراسل سبوتنيك: طائرة إسرائيلية تستهدف تلال عن المثلث السوري اللبناني مع الجولان المحتل - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
البيان الختامي للجنة الاتصال العربية بشأن سوريا: هضبة الجولان سورية عربية يجب إنهاء احتلالها
13:15 GMT
وفي تطور آخر، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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