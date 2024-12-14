https://sarabic.ae/20241214/العراق-يشدد-على-قيام-عملية-سياسية-شاملة-تضمن-حقوق-الشعب-السوري-1095791419.html

العراق يشدد على قيام عملية سياسية شاملة تضمن حقوق الشعب السوري

العراق يشدد على قيام عملية سياسية شاملة تضمن حقوق الشعب السوري

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بـ"أهمية تضافر جميع الجهود من أجل مساعدة السوريين لتحقيق تطلعاتهم وإعادة بناء دولتهم". 14.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-14T16:50+0000

2024-12-14T16:50+0000

2024-12-14T16:50+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

الأخبار

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0d/1095771048_0:105:1001:668_1920x0_80_0_0_9698bc429aa4b37d7293c3714abe161f.jpg

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم السبت، بيانا عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، جاء فيه أن تصريحات السوداني جاءت خلال اتصال هاتفي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، ولا سيما التطورات الحاصلة في سوريا.وشدد السوداني على ضرورة "قيام عملية سياسية شاملة تضمن حقوق الشعب السوري"، فيما لفت إلى ضرورة "عدم التدخل في شؤون سوريا الداخلية"، منوهًا إلى "ضرورة التأسيس لمرحلة انتقالية عبر قيام عملية سياسية شاملة تضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري، مع التأكيد على سلامة ووحدة الأراضي السورية، الذي يعد مهما لأمن المنطقة واستقرارها".من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي على التزام بلاده بـ"أمن واستقرار العراق والوقوف إلى جانبه تجاه مختلف التحديات، خصوصًا في مكافحة الإرهاب"، مؤكدًا "دور العراق المحوري في المنطقة".وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وفي تطور آخر، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.

https://sarabic.ae/20241212/رئيس-أركان-الجيش-العراقي-الوضع-في-سوريا-غير-مستقر-ولن-نسمح-بتهديد-حدودنا-1095714077.html

https://sarabic.ae/20241214/البيان-الختامي-للجنة-الاتصال-العربية-بشأن-سوريا-هضبة-الجولان-سورية-عربية-يجب-إنهاء-احتلالها-1095784423.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, روسيا, أخبار روسيا اليوم